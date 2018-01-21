Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение молдавских властей о взыскании с России денег за 25 лет присутствия в Приднестровье военного контингента.

«В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал сенатор в своем твиттере.

Ситуацию прокомментировали и в Госдуме РФ. Там считают, что все происходящее стало следствием нежелания молдавского парламента следовать курсу, выбранному президентом Молдавии Игорем Додоном.

«К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал. Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT.

Напомним, ранее председатель парламента Молдавии Андриан Канду назвал российских военных в Приднестровье «оккупационными силами» и пообещал внести в ООН вопрос об их «незаконном присутствии».

«Мы считаем, что около 2 тысяч российских солдат являются оккупационными силами. Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Счет будет измеряться в миллиардах долларов», — рассказал в интервью газете Latvijas Avize.

Журналист, записывавший интервью, также спросил Канду, собираются ли молдавские власти выставить РФ счет и за «советскую оккупацию». На что тот ответил, что это важная проблема, но пока общество в Молдове расколото, если говорить об отношении к советскому прошлому. «Наши люди пострадали от депортаций, голода и других преступлений, совершенных коммунистическими властями. Возможно, мы еще раз создадим комиссию для расчета репараций», — добавил он.

Напомним также, что в августе 2017 года правительство Молдавии намеревалось внести в повестку Генассамблеи ООН документ о «Полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии».

«Парламент призывает международных посредников и наблюдателей инициировать политические дискуссии о превращении действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом», — писало со ссылкой на текст документа издание point.md.

Проект закона перед этим одобрил 61 молдавский депутат из 101. Покинуть зал заседаний решились только представители фракции Партии социалистов, назвав это заявление «провокацией».

«Данный документ, впрочем, представлял собой не закон, а именно политическое заявление, которое не несло юридических последствий. Его предназначение заключалось в том, чтобы подчеркнуть суверенитет и нейтралитет Молдавии», — напоминает «Newsru».

Добавим, в Приднестровье 60% жителей составляют русские и украинцы. Оно добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, в итоге в 1992 году регион стал неподконтрольной Кишиневу территорией. Тогда же там появилась оперативная группа войск из России с миротворческой миссией, а также для охраны складов с боеприпасами. Помимо русских военнослужащих, на территории Приднестровья также находятся молдавские, украинские и собственно приднестровские.