Мэрская посадка

Сегодня в Советском районном суде Махачкалы состоялось заседание по избранию меры пресечения для мэра города Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. По решению суда он арестован на десять дней.

«Если в течение десяти суток Мусаеву не будет предъявлено обвинение по этой статье, то его освободят», — заявили в райсуде. В случае предъявления чиновнику обвинений ему грозит уже два месяца ареста.

О том, чтобы арестовать мэра Махачкалы, ходатайствовало следствие. Следователи полагают, что он на свободе может оказать давление на свидетелей и «уголовное дело», либо скрыться. На заседании адвокат мэра Сулейман Азуев выступил против подобного шага, заявив, что его подзащитный был задержан, когда сам пришел в следственные органы. «Ни одного доказательства того, что могут наступить какие-то последствия для уголовного дела, если мой подзащитный не будет заключен под стражу, в суд не представлено», — пояснил юрист.

Защита также попросила приобщить к делу положительные отзывы о деятельности Мусаева, справки о составе его семьи, а также медсправки, в которых указано, что у чиновника есть сердечные болезни. В распоряжении адвокатов есть, кроме того, заявления от общественных организаций и городского собрания Махачкалы с просьбой не арестовывать градоначальника.

Стоит напомнить, что мэра задержали 19 января. У него дома и на работе были проведены обыски. Против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в марте 2016 года он отдал Арскому кирпичному заводу в собственность земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м, который находился в республиканской собственности. Предприятие заплатило за него 1,1 млн рублей при рыночной стоимости земли более чем 81 млн рублей. Таким образом, Мусаев мог нанести материальный ущерб республике Дагестан в размере 80 млн.

Сам Мусаев в суде подтвердил, что не собирается скрываться от следствия. «Я не из тех, кто бежит или оказывает давление», — сказал он. Кроме того, чиновник попытался оправдаться. По его словам, каждый день ему на стол на подпись попадают десятки документов, и он не имеет времени и возможности подробно изучить их все, так как полагается на предварительный анализ бумаг от начальника юридического управления городской мэрии. Именно он изучал документ на продажу земельного участка и признал его верным. Мусаев обратил внимание на то, что чиновника до сих пор не допросили в суде.

Сулейман Азуев заявил, что Мусаев своей вины не признает. «Земельный участок, в незаконном выделении которого его подозревают, в реестр собственности Республики Дагестан не был включен и республиканской собственностью не являлся… Собственником помещений на данном участке этот человек стал давно. И предоставление этой земли именно ему продиктовано законом», — отметил он.

Теперь адвокаты намерены обжаловать решение суда Махачкалы.

В администрации города уже назначен временно исполняющий обязанности мэра - Абусуньян Гасанов, сообщил источник в администрации. Ранее Гасанов был замом главы.

СМИ отмечают неоднозначную реакцию жителей города на готовящуюся посадку. Так, многие из них выразили слова поддержки Мусаеву на его страницах в социальных сетях.

- Верните Мусаева!

- Очень жаль нашего мэра, единственный, кто хоть как-то старался для нашего народа, и который немало сделал.

- Народ только начал верить в то, что есть и среди чиновников фанатики своего дела. Может на митинг собраться?

При этом некоторые жители отметили правомерность действий правоохранительных органов, указав на плохие дороги в городе и другие проблемы, которые годами не решались.

Интересно, что накануне был отменен оправдательный приговор в отношении сына Мусаева, который мог получить серьезный срок за оскорбление и избиение полицейских после задержания за нарушение ПДД, но в итоге был оправдан.

За Мусаева уже публично вступился бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он заявил: «Мусаев - человек, который был настроен на работу. Это человек эффективный. Человек, который изменил облик уничтоженного города Махачкала… Может быть, какие-то вопросы он решал, будучи вынужденным решать их оперативно и так далее. Но насколько это все было сделано с соблюдением законодательства, я судить не могу».

Как отмечают эксперты, в республике лишились постов многие одиозные чиновники после назначения врио главы республики Владимира Васильева - бывшего зампреда Госдумы и бывшего замминистра внутренних дел России. Так, были уволены министр образования Шахабас Шахов и министр по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Руслан Магомедов,отстранен от должности вице-премьер дагестанского правительства Билал Омаров, который курирует сельское хозяйство и пищевую промышленность. В отношении него также расследуется уголовное дело по признакам ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). СМИ сообщают, что на повестке дня стоит также смена министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова и прокурора республики Рамазана Шахнавазова.

Напомним, Муса Мусаев занимает пост мэра Махачкалы с октября 2015 года.