В подмосковном аэропорту Домодедово, втором по пассажиропотоку в стране, собираются построить еще шесть взлетно-посадочных полос (ВПП). Такие планы содержатся в проекте соглашения аэропорта с государством.

Две полосы планируется построить уже относительно скоро, до 2037 года. Еще четыре — куда более отдаленная перспектива, их ввод в строй отнесен к 2055 году.

Федеральное правительство должно выпустить к середине марте постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке. Положения документа обсуждались чиновниками Минтранса и руководством аэропортов в конце 2017 года. Соглашения должны заменить договоры аренды аэродромного имущества и обеспечат инвестиции в строительство новой инфраструктуры на фоне дефицита бюджетных средств. Изначально планировалось выделить деньги из Фонда национального благосостояния, но получить их так и не удалось.

Строительство взлетно-посадочной полосы / pixabay.com

«В случае заключения концессионного соглашения размещение ВПП-3 и ВПП-4 не потребует затрат федерального бюджета на подготовку территории. Этот вопрос будет решен оператором аэропорта, как и подходы к финансированию строительства», — пояснил представитель аэропорта Домодедово РБК. Аэропорт готов к подписанию соглашения о финансировании за счет включения инвестиционной составляющей в сбор за взлет-посадку самолетов.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил «Коммерсанту», что сомневается в адекватности планов Домодедово: эффективно эксплуатировать и загружать такие дополнительные мощности возможно, если речь идет о крупном международном хабе с сильной базовой авиакомпанией. Но, по словам эксперта, пока таких перспектив не имеет ни один аэропорт России.

В 2017 году аэропорт Домодедово обслужил 234,7 тысяч рейсов, что на 4,2% больше, чем в 2016 году. Пассажиропоток Домодедово за год вырос на 7,6%, до 30,7 млн пассажиров, в том числе на международных направлениях — на 15%, до 13,7 млн пассажиров. Владелец аэропорта Дмитрий Каменщик в июле 2017 года заявил, что инвестирует в развитие аэропорта $1,3 млрд, для того чтобы в перспективе увеличить пассажиропоток до 60 млн человек в год.

Сейчас в Домоделово работают две параллельные независимые ВПП и строится еще одна. После ее ввода в первом полугодии 2018 года старая ВПП-2 станет рулевой дорожкой.

Самолет на рулевой дорожке / mskagency.ru

Отметим, что руководство Домодедово, судя по всему, также пытается добиться усиления финансовой нагрузки на главного конкурента, аэропорт Шереметьево. По информации «Коммерсанта», Домодедово готово финансировать строительство, но просит при этом правительство не только финансировать развитие железных и автомобильных дорог, системы управления воздушным движением, но также «устранить диспаритет бюджетного финансирования», поскольку аэропорты московского авиаузла «подходят к заключению концессионных соглашений в неравных условиях». В 2001–2016 годах и с учетом планов до 2020 года бюджетное финансирование их инфраструктуры составляет 120 млрд рублей для Шереметьево, 48 млрд для Внуково и 53 млрд для Домодедово. Поэтому, считают в Домодедово, в рамках концессий нужно дифференцировать плату: чем больше уже получено средств, тем выше сумма. Иными словами, в Домодедово хотят, чтобы в Шереметьево больше платили государству за построенную финарструктуру.