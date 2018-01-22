Сожительство в России с точки зрения прав и обязанностей могут приравнять к заключению брака. Такое предложение выдвинули в Госдуме. Согласно законопроекту, представляющему собой поправки в Семейный кодекс РФ, состоящими в браке предлагается признать мужчину и женщину, которые живут вместе не менее пяти лет и ведут совместное хозяйство – или не менее двух лет, если у пары есть ребенок или несколько детей.

Как сообщает газета «Известия», автором законопроекта стал сенатор Антон Беляков.Он, в частности, предлагает ввести в кодексе новый термин «фактические брачные отношения». Статус фактических брачных отношений означает определенные правовые последствия, предусмотренные Гражданским и Семейным кодексами.

«Фактические брачные отношения – не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», – приводит информационное агенство ТАСС выдержку из законопроекта.

По мнению Белякова, институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определенной защите, как это принято в ряде стран Европы, например, в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. При этом для начала сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».

Совместный ужин / pixabay.com

Побеседовать с «Полит.ру» о новой инициативе парламентариев согласился Роман Лункин, социолог, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. По его мнению, принятие подобного закона может вызвать в обществе определенное раздражение. Кроме того, вполне вероятно, что в случае его принятия вновь активизирует продвижение православных семейных ценностей Русская православная церковь.

Роман Лункин

«Прежде всего надо сказать, что у нас вполне светское законодательство, и семейное законодательство в России тоже носит светский характер. Однако такая идея, если законопроект будет принят, может быть воспринята в обществе как вмешательство в личную жизнь граждан. А также – как стремление регламентировать любую, даже личную сферу жизни граждан, которые по тем или иным причинам не хотят оформлять свои отношения с другим человеком в виде брака.

Сейчас в рамках российского законодательства это считается именно личным делом гражданина и может быть формализовано, только если возникают какие-то чрезвычайные обстоятельства. Сейчас, например, есть возможность доказать в суде, что какая-либо покупка при сожительстве была совершена совместно и что оба имеют на нее права, будь то квартира, машина или иное ценное имущество. Также можно доказать в судебном порядке, что, допустим, пара, официально не состоявшая в браке, совместно содержала ребенка. Это непросто, но в принципе сама опция существует.

Родители с сыном / pixabay.com

Правда, если говорить о том, поддержит ли новый законопроект семью, то мне кажется, что в нем происходит некая подмена понятия. Одно дело, если бы предлагался законопроект именно о поддержке семьи и укреплении, допустим, христианских семейных ценностей. Другое дело – когда выдвигается такой вот законопроект. Он, как мне представляется, будет просто воспринят как вариант запрета на не оформленные в виде брака отношения.

Это решение, безусловно, будет в русле политики, которая проводится представителями власти и основана именно на запретах. Ведь именно запрет является главной составляющей большинства решений, которые принимаются Государственной Думой. А здесь очень многое зависит от мотивации. Если она в том, чтобы заставить людей, которые живут вместе, быть семьей, то тут, думаю, вообще никакой особой мотивации быть не может. Ни светской, ни религиозной.

Почему важно сказать по поводу политики запретов и мотиваций? Потому что настоящая христианская консервативная программа, источником которой в России является Русская православная церковь, буксует. К примеру, основные предложения Патриарха по реализации семейной политики, по организации кризисных центров, или по фактическому изъятию абортов из системы обязательного медицинского страхования (или их затруднению), отвергаются. Они саботируются как Государственной Думой, так и правительством.

На этом фоне сложно говорить, будет ли эффективным в случае принятия предложение насчет приравнивания сожительства к браку. Думаю, оно, напротив, вызовет раздражение к обществе. С другой стороны, принятие подобного законопроекта, возможно, подвигнет представителей Русской православной церкви к новому этапу продвижения своей «моральной программы», как это называется в США и Европе. Это программа включает в себя не только борьбу против абортов или против однополых браков, но и борьбу за крепкую семью, за многодетную семью.

Дети на горке / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

На мой взгляд, для поддержки семьи как раз самым естественным было бы, чтобы государство больше поддерживало как религиозные, так и нерелигиозные организации, которые занимаются профилактикой наркомании, алкоголизма и борются с абортами. Да и уже существующая поддержка многодетных семей остается большой проблемой, особенно на региональном уровне: все эти доплаты, пособия и так далее бывает не так-то просто получить тем, кто живет вне столицы и самых крупных городов. На фоне этих реально существующих проблем инициативы, подобные внесенной в Госдуму по поводу сожительства, могут восприниматься только отрицательно», – сказал Роман Лункин.