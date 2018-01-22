Немецкие социал-демократы решили вступить в формальные переговоры с блоком канцлера Германии Ангелы Меркель о создании коалиционного правительства. Ранее они категорически отказывались рассматривать такую перспективу, что вызывало разговоры о необходимости проведения повторных выборов или образования миноритарного правительства. Теперь они согласились на переговоры. Это еще не согласие на формирование коалиции, но, по крайней мере, это шаг в направлении формирования.

Меркель, пишет Bloomberg, начала приближаться к тому, чтобы сформировать правительство после своего четвертого переизбрания. Появилась перспектива создания коалиции со старыми партнерами консерваторов. Для этого нужно провести формальные переговоры, по итогам которых должна быть выработана общая политическая платформа будущего правительства. В воскресенье социал-демократы решились вступить в эти переговоры, которые должны начаться во вторник.

Мартин Шульц PROEuropean Parliament

Надежда на создание коалиции и, следовательно, преодоление политической неопределенности в одной из главной экономик ЕС привели к росту курса евро. Сейчас социал-демократы, судя по высказываниям их лидеров, настроены прагматически: они хотят, чтобы переговоры уложились в две-три недели, и чтобы к Пасхе Меркель бы уже официально стала канцлером. Решение о новом сближении с консерваторами было принято во время съезда социал-демократов. Хотя исход голосования был в пользу коалиции, отмечается в материале, в партии наблюдаются сильные разногласия. Многие из тех, кто голосовал за переговоры, не были убеждены в том, что это хорошая идея. Эта ситуация отражает общий политический раскол во всей Германии.

Противники переговоров среди социал-демократов, объясняет Bloomberg, выступают за обновление правительства и вливание в него новых политиков. Им не нравится, что блок возглавляется неизменной Меркель. В частности, против коалиции возражает председатель партии Мартин Шульц, который был главным соперником Меркель на сентябрьских выборах, окончившихся для социал-демократов наихудшим результатом со времен Второй мировой войны. Таким образом, нет никаких гарантий, что переход от решения вступить в формальные переговоры к решению действительно создать коалицию действительно состоится.

Съезд социал-демократов, пишет The Economist, проходил в Бонне. Это значимая локация, потому что в 1959 г. там же прошел их съезд, на котором было решено отказаться от марксизма и принять капиталистическую концепцию. Это был поворотный момент в истории партии: после этого Вилли Брандт стал первым канцлером ФРГ от социал-демократов.

Некоторые представители партии убеждены, что воскресный съезд имеет сопоставимое значение и может стать новым поворотным моментом, определяющим их судьбу. Из-за долгого коалиционного сотрудничества с консерваторами, как полагают многие, у партии начала стираться политическая идентичность. Чтобы ее восстановить, нужно убрать обезличивающий фактор — блокирование с другой партией.