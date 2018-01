«Коммерсантъ» в статье «Курд на расправу» пишет о том, как Турция начала самостоятельные действия в Сирии.

«Домодедово рисует новые полосы»: аэропорты Москвы готовятся к концессиям с государством.

«Минфин сэкономил на дефиците»: бюджет-2017 превзошел ожидания.

«Ведомости»: «Государство защищает закупки от санкций». Для этого ему потребовался банк для гособоронзаказа и крупных контрактов.

«Братья Ананьевы потеряли контроль над "Возрождением"»: крупнейший пакет голосов теперь у ЦБ — через Промсвязьбанк.

РБК в статье «Мэр воздействия» пытается понять, с чем связано задержание главы Махачкалы.

«Санкции погнут рубль»: аналитики Danske Bank прогнозируют ослабление российской валюты.

«Картофель грозит дефицитом»: Росстат зафиксировал подорожание социально значимых продуктов.

«Известия»: «Все дороги ведут к нормативу». В этом году в России не должно остаться не соответствующих стандартам федеральных трасс.

«Инфляция обрадовала россиян»: ее замедление до 2,5% повысило оптимизм граждан до трехлетнего рекорда.

«Новый спутник "Роскосмоса" сможет искать нефть»: конкурс на разработку аппарата объявят уже в I квартале 2018 года.

«Газета.ru» в статье «Оливковая ветвь» пытается понять, почему Эрдоган начал военную кампанию в Сирии.

В материале «Президент-бульдозер: есть ли будущее у Трампа» подводятся итоги первого года президентства Трампа.

The Economist: «Аргументы за и против новой большой коалиции в Германии» (The cases for and against a new grand coalition in Germany). Немецкие социал-демократы собираются вступить в формальные коалиционные переговоры.

Bloomberg: «Немецкая СДП поддержала идею переговоров о коалиции с Меркель после решающего голосования» (Germany’s SPD Backs Merkel Coalition Talks After Divisive Vote). В Германии социал-демократы решили вступить в формальные коалиционные переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Это может привести к прорыву политической неопределенности.

The Wall Street Jiurnal: «Американские конгрессмены перекладывают друг на друга ответственность за приостановку» (U.S. Lawmakers Trade Blame Over Shutdown). Правительство США временно прекратило работу из-за отсутствия консенсуса в конгрессе.

The Washington Post: «Республиканцы в палате представителей необычайно единодушны в том, что в приостановке виноваты демократы» (House Republicans are unusually united that the shutdown is Democrats’ fault). Единодушие среди республиканцев не всегда было редкостью, но с тех пор, как они оказались в большинстве в конгрессе в 2010 г., это неординарный случай.

CNBC: «Автоматизированный продовольственный магазин Amazon'а с понедельника начнет работу после фальстартов на протяжении года» (Amazon's automated grocery store will launch Monday after a year of false starts). Полностью автоматизированный магазин Amazon Go наконец начинает работу. Этому предшествовала почти годовая задержка.

BBC: «Макрон назвал Трамп «неклассическим политиком» (Macron: Trump is not a 'classical politician'). Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC раскритиковал президента США Дональда Трампа за высказывания о странах Африки.