Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время года», через который финансируется работа сети региональных избирательных штабов Алексея Навального. Леонид Волков, глава федерального штаба, заверил, что работа продолжается в обычном режиме — приговор будет обжалован в Мосгорсуде.

Финансирование политической деятельности Навального и правда не всегда оформляется прозрачно, но власти пока не слишком препятствовали сбору денег. В целом, это логично: если люди хотят давать деньги любимому политику, то странно им запрещать это делать. Но не стоит забывать, что российские власти вообще крайне подозрительно относятся к любой оппозиционной деятельности.

Получается, что именно сейчас Навальный слишком неудобен. Неужели действительно его кампания может сказаться на явке?