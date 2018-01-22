#100 СЛОВ. Суд ликвидировал фонд Навального
Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время года», через который финансируется работа сети региональных избирательных штабов Алексея Навального. Леонид Волков, глава федерального штаба, заверил, что работа продолжается в обычном режиме — приговор будет обжалован в Мосгорсуде.
Финансирование политической деятельности Навального и правда не всегда оформляется прозрачно, но власти пока не слишком препятствовали сбору денег. В целом, это логично: если люди хотят давать деньги любимому политику, то странно им запрещать это делать. Но не стоит забывать, что российские власти вообще крайне подозрительно относятся к любой оппозиционной деятельности.
Получается, что именно сейчас Навальный слишком неудобен. Неужели действительно его кампания может сказаться на явке?