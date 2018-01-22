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22 января 2018, 11:40
Владимир Путин выборы КГИ Ксения Собчак
Симон Жаворонков

Тихие выборы

Презентация визуальной концепции кампании по выборам президента РФ 2018 г.
Презентация визуальной концепции кампании по выборам президента РФ 2018 г.
Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Президентская кампания проходит спокойно, заметен лишь один конфликт. Но, при этом, условия для выдвижения кандидатов все-таки неравные. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) «Выдвижение кандидатов на выборах Президента».

КГИ — общественная организация, созданная Алексеем Кудриным после того, как Дмитрий Медведев отправил его в отставку с поста министра финансов. Доклад подготовили эксперты КГИ Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов.

Эксперты отмечают, что первый этап нынешней избирательной кампании — собственно выдвижение кандидатов — демонстрирует достаточно высокую активность потенциальных претендентов, что заметно превышает показатели многих предыдущих выборов. Всего эксперты КГИ насчитали 70 человек, которые собирались уведомить ЦИК о выдвижении, хотя документы в итоге подали лишь 36 из них. В итоге ЦИК зарегистрировал 19 кандидатов.

 
Заседание КГИ
KomitetGI

В КГИ особо отмечают возрастной разброс: от 35 лет (по Конституции это минимальный возраст, когда гражданин может выдвигаться в президенты) до 71 года. Хотя качество партийного представительства «крайне слабое». Эксперты уверены, что это отражает низкий уровень развития партийной системы.

«Текущие выборы можно скорее назвать "беспартийными", отражающими низкую роль партий в принятии политических решений», — делают вывод эксперты.

В докладе проанализированы причины, по которым ЦИК отказывал в регистрации кандидатам. Оказалось, что в большинстве случаев правомерность отказов Центризбиркома не вызывает сомнений. Отдельно в своем докладе эксперты остановились и на ситуации вокруг Алексея Навального, который собирался принять участие в выборах.

«А.А.Навальный и О.А.Лурье из-за судимости за преступления, формально относимые к тяжким, лишены пассивного избирательного права. Как бы мы ни относились к норме закона, лишившего этих граждан права баллотироваться, мы должны признать, что решения ЦИК соответствуют этой норме», — пишут эксперты.

 
Навальный в ЦИК
Фото: Евгений Фельдман

Авторы доклада признают, что избирательная кампания проходит достаточно спокойно, отмечая пока лишь один «заметный публичный конфликт», связанный с отказом в регистрации Навальному. В докладе говорится, что многие оценили запрет как несправедливый и сомнительный с точки зрения соответствия конституционным нормам, и советуют сделать данную проблему предметом последующей корректировки российского выборного законодательства.

В качестве проблем эксперты КГИ также называют «неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев». «Если выдвижение кандидата на должность президента РФ на съезде партии не требует больших расходов и больших организационных усилий, то создание в поддержку самовыдвижения группы избирателей в количестве не менее 500 человек (формально эквивалентной минимальному числу членов партии) сопряжено не только со сбором всей группы в одном месте и в одно время, но и последующим нотариальным заверением подписей», — объясняют эксперты. КГИ предлагает отказаться от этого «чрезмерного требования».

Между тем, этап выдвижения кандидитов пока еще не завершился. Так, в штабе Ксении Собчак только сейчас заявили, что собрали необходимые для участия 100 тысяч подписей избирателей. Причем, как рассказали в штабе РБК, они столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах. «К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — рассказал руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал». При этом процент брака зависел от региона, отметил он: «Например, в Питере его почти нет, а в некоторых регионах достигает 30%».

А Владимир Путин, хоть и собрал необходимое число подписей, но пока не сдает их в ЦИК. При этом президент, как кажется, уже начинает следующий этап кампании — представление предвыборной программы. «Известия» со ссылкой на собеседников в избирательном штабе президента сообщают, что Путин может впервые обозначить основные пункты своей программы на встрече с доверенными лицами. Мероприятие с большой долей вероятности может состояться уже в конце января. Даже если президент не будет перечислять тезисы своей программы открыто, о них можно будет сделать выводы из поручений, которые Владимир Путин раздаст доверенным лицам.

 
Геннадий Зюганов и Павел Грудинин
Любимов Андрей/AГН "Москва"

Но официальные претензии у кандидатов есть уже сейчас. По информации «Ведомостей», рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам в среду рассмотрит жалобы Геннадия Зюганова на некорректное освещение кампании кандидата от КПРФ Павла Грудинина и обращения движения «Голос» и кандидата Ксении Собчак (они будут рассмотрены как одна жалоба). По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, ЦИК уже попросил телеканалы предоставить пояснения о принципах, которыми они руководствуются при освещении кампании.

От кандидатов тоже ждут точной информации, какие именно предвыборные мероприятия не получили освещения в СМИ. «То есть фактов, что они вели активную деятельность, но не представили интереса для наших СМИ, — пояснила Гришина. — Потому что нельзя говорить, что равенство не соблюдено, если какой-либо кандидат принципиально не ведет кампанию. Но если кампания ведется активно, то, конечно, желательно, чтобы СМИ проводили освещение всех, кто официально выдвинулся и получил на это право».

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