Президентская кампания проходит спокойно, заметен лишь один конфликт. Но, при этом, условия для выдвижения кандидатов все-таки неравные. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) «Выдвижение кандидатов на выборах Президента».

КГИ — общественная организация, созданная Алексеем Кудриным после того, как Дмитрий Медведев отправил его в отставку с поста министра финансов. Доклад подготовили эксперты КГИ Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов.

Эксперты отмечают, что первый этап нынешней избирательной кампании — собственно выдвижение кандидатов — демонстрирует достаточно высокую активность потенциальных претендентов, что заметно превышает показатели многих предыдущих выборов. Всего эксперты КГИ насчитали 70 человек, которые собирались уведомить ЦИК о выдвижении, хотя документы в итоге подали лишь 36 из них. В итоге ЦИК зарегистрировал 19 кандидатов.

Заседание КГИ KomitetGI

В КГИ особо отмечают возрастной разброс: от 35 лет (по Конституции это минимальный возраст, когда гражданин может выдвигаться в президенты) до 71 года. Хотя качество партийного представительства «крайне слабое». Эксперты уверены, что это отражает низкий уровень развития партийной системы.

«Текущие выборы можно скорее назвать "беспартийными", отражающими низкую роль партий в принятии политических решений», — делают вывод эксперты.

В докладе проанализированы причины, по которым ЦИК отказывал в регистрации кандидатам. Оказалось, что в большинстве случаев правомерность отказов Центризбиркома не вызывает сомнений. Отдельно в своем докладе эксперты остановились и на ситуации вокруг Алексея Навального, который собирался принять участие в выборах.

«А.А.Навальный и О.А.Лурье из-за судимости за преступления, формально относимые к тяжким, лишены пассивного избирательного права. Как бы мы ни относились к норме закона, лишившего этих граждан права баллотироваться, мы должны признать, что решения ЦИК соответствуют этой норме», — пишут эксперты.

Навальный в ЦИК Фото: Евгений Фельдман

Авторы доклада признают, что избирательная кампания проходит достаточно спокойно, отмечая пока лишь один «заметный публичный конфликт», связанный с отказом в регистрации Навальному. В докладе говорится, что многие оценили запрет как несправедливый и сомнительный с точки зрения соответствия конституционным нормам, и советуют сделать данную проблему предметом последующей корректировки российского выборного законодательства.

В качестве проблем эксперты КГИ также называют «неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев». «Если выдвижение кандидата на должность президента РФ на съезде партии не требует больших расходов и больших организационных усилий, то создание в поддержку самовыдвижения группы избирателей в количестве не менее 500 человек (формально эквивалентной минимальному числу членов партии) сопряжено не только со сбором всей группы в одном месте и в одно время, но и последующим нотариальным заверением подписей», — объясняют эксперты. КГИ предлагает отказаться от этого «чрезмерного требования».

Между тем, этап выдвижения кандидитов пока еще не завершился. Так, в штабе Ксении Собчак только сейчас заявили, что собрали необходимые для участия 100 тысяч подписей избирателей. Причем, как рассказали в штабе РБК, они столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах. «К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — рассказал руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал». При этом процент брака зависел от региона, отметил он: «Например, в Питере его почти нет, а в некоторых регионах достигает 30%».

А Владимир Путин, хоть и собрал необходимое число подписей, но пока не сдает их в ЦИК. При этом президент, как кажется, уже начинает следующий этап кампании — представление предвыборной программы. «Известия» со ссылкой на собеседников в избирательном штабе президента сообщают, что Путин может впервые обозначить основные пункты своей программы на встрече с доверенными лицами. Мероприятие с большой долей вероятности может состояться уже в конце января. Даже если президент не будет перечислять тезисы своей программы открыто, о них можно будет сделать выводы из поручений, которые Владимир Путин раздаст доверенным лицам.

Геннадий Зюганов и Павел Грудинин Любимов Андрей/AГН "Москва"

Но официальные претензии у кандидатов есть уже сейчас. По информации «Ведомостей», рабочая группа Центризбиркома по информационным спорам в среду рассмотрит жалобы Геннадия Зюганова на некорректное освещение кампании кандидата от КПРФ Павла Грудинина и обращения движения «Голос» и кандидата Ксении Собчак (они будут рассмотрены как одна жалоба). По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, ЦИК уже попросил телеканалы предоставить пояснения о принципах, которыми они руководствуются при освещении кампании.

От кандидатов тоже ждут точной информации, какие именно предвыборные мероприятия не получили освещения в СМИ. «То есть фактов, что они вели активную деятельность, но не представили интереса для наших СМИ, — пояснила Гришина. — Потому что нельзя говорить, что равенство не соблюдено, если какой-либо кандидат принципиально не ведет кампанию. Но если кампания ведется активно, то, конечно, желательно, чтобы СМИ проводили освещение всех, кто официально выдвинулся и получил на это право».