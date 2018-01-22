Соглашение России с ОПЕК по добыче нефти могут продлить еще на год, утверждают СМИ. В то же время не исключено, что сам формат сделки «ОПЕК+» вскоре будет изменен. Об этом, в частности, говорил в Маскате министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи после заседания мониторингового комитета по выполнению нефтяных договоренностей.

«К концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня. И к этому времени мы должны обновить наше соглашение, мы должны понять, будем ли продлевать его. Может, мы должны подойти к новому типу соглашения. Я склоняюсь именно к новому виду соглашения», – приводит газета «Ведомости» перевод его высказывания.

По его словам, новый тип соглашения, возможно, будет обсуждаться в ноябре в Вене – если остальные участники сделки будут с этим согласны.

Напомним, соглашение начало действовать с 2017 года и было продлено на 2018 год. На фоне ограничений добычи нефти государствами, входящими в картель, цены на нефть к январю 2018 года выросли почти до 70 долларов за баррель.

Добыча нефти в штате Техас / pixabay.com

Что касается вопроса о дальнейшем участии России в соглашении, что Москва решение на этот счет в конце весны – начале лета. Эти сроки называл в середине января 2018 года вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. В то же время министр энергетики России Александр Новак пояснил, что решение относительно дальнейшего участия будет принято в том случае, если Россия будет и считать это целесообразным в актуальных условиях.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с ОПЕК и сделкой, предусматривающей ограничения по добыче нефти, согласился Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. По его мнению, картель ОПЕК как орган регулирования нефтяного рынка отчасти устарел.

«ОПЕК как регулятор рынка, конечно, частично утратил свою эффективность – иначе не потребовалось бы более широкое соглашение с участием России и ряда других стран. Естественно, ОПЕК в одиночку уже не в состоянии регулировать рынок так, как это было в 1970-1980-е т даже в 1990-е и 2000-е годы.

Само соглашение при этом по ограничению добычи нефти, в то же время, сохраняет актуальность для всех участников. Собственно, тот уровень цен на нефть, который был достигнут в течение года, в значительной мере стал результатом данного соглашения. Это признается даже его противниками, и оснований для того, чтобы его пересматривать, точно нет.

Руководители компании Saudi Aramco / YouTube.com

Однако говорить о его продлении достаточно сложно, поскольку у Саудовской Аравии как ключевого участника соглашения изначально был намечен достаточно краткосрочный период. IPO ее компании Saudi Aramco планировалось на конец 2018 года, и Саудовская Аравия была заинтересована в высоком уровне цен на нефть на это время, чтобы повысить капитализацию кампании при первичном размещении.

Пока нет оснований считать, что IPO может переноситься, поэтому до первого квартала 2019 года интерес Саудовской Аравии к сделке сохранится. Но при этом вызывает некоторые опасения тот рост цен, который произошел в последнюю неделю, потому что уровень выше 60 долларов, пожалуй, менее эффективен для текущей рыночной ситуации, чем если бы цены держались на уровне 50-55 долларов за баррель.

Сланцевая нефть / YouTube.com

Повышение цен стимулирует развитие добычи сланцевой нефти в США и другие низкорентабельные проекты. Кроме того, этот рост цен может стимулировать увеличение экспорта даже участниками соглашения по ограничению добычи, в том числе российскими компаниями. С учетом этого если соглашение будет продлеваться (а вероятность этого довольно высока), скорее всего, его параметры будут изменены в сторону снижения обязательств. Потому что если цены останутся на текущем уровне (это на деле далеко не факт, напротив, скорее всего, они пойдут вниз во второй половине года просто в силу некоторой разбалансировки рынка), это потребуется.

В любом случае, что-то сделать соглашением одномоментно вряд ли удастся – это будет слишком большой шок для рынка. Вероятнее всего, все-таки, что будет постепенное как бы угасание его действия. Пока, во всяком случае, картина выглядит так. Но пока еще только начало 2018 года, и пока никто из участников соглашения еще не знает, будет ли оно продлено в конце этого года – еще нужно прожить этот год и увидеть, что происходит.

Кстати, Россия с точки зрения бюджетных проблем, с одной стороны, должна быть заинтересована в том, чтобы соглашение продлевалось – с точки зрения государственного бюджета так будет лучше. Но с точки зрения интересов компаний-производителей и экспортеров, все обстоит наоборот. Им сложно сдерживать рост добычи – он искусственно сдерживался в 2017 году и продолжает сдерживаться в этом. Для них с этим связаны и технологические риски, и экономические.

Так что в этом году будут, видимо, нарастать противоречия между государственными интересами и интересами корпоративными. И, скорее всего, давление на Министерство энергетики со стороны компаний будет нарастать. Так что здесь пока картина достаточно неопределенная», – сказал Алексей Белогорьев.