Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью ведущей телепрограммы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Передача вышла в эфир на канале «Россия 1». Он рассказал о том, как впервые познакомился со своим будущим начальником. Это случилось в 1999-м, когда Песков выступал в качестве переводчика на встрече премьер-министра Владимира Путина с его турецким коллегой Бюллентом Аджавидом.

«Это было совершенно уникально, и я уже, кстати, вспомнил об этом, только когда приехал в Москву и уже начал работать в администрации президента», — сказал он в интервью.

Кстати, тогда пресс-секретарем Владимира Путина был популярный сейчас телеведущий Михаил Кожухов. Он получил должность после предложения министра РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Михаила Лесина. Песков в интервью на телеканале «Россия 1» признался, что в момент своей первой встречи с Путиным не думал о том, что ему придется работать непосредственно с ним. Говоря о том, кем он видит себя после выборов в марте 2018-го, Дмитрий Песков заметил, что пока не думал об этом.

«Я служащий, вырос в семье служащего, и, всю жизнь проработав в госслужбе, видеть себя где-то в бизнесе или еще в чем-то — просто невозможно», — сказал он.

Говоря о настоящем, Песков рассказал об отношениях лидеров России и Украины.

«Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Как уточняет «Коммерсант», за пару месяцев Владимир Путин и Петр Порошенко беседовали четыре раза.

В интервью Дмитрий Песков отметил, что раньше в мире «были гораздо более суверенные лидеры», с которыми Владимиру Путину было более удобно общаться, «подходившие ему в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма».

«Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Говоря о взаимоотношениях с США, Дмитрий Песков, напротив, рассказал, что все встречи и беседы Владимира Путина с Дональдом Трампом носят официальный характер и освещаются в СМИ.

«Как правило, с Дональдом Трампом все немногочисленные телефонные контакты, которые имели место вот за минувший год, они все были отражены в соответствующих релизах», — подчеркнул Песков.

РИА Новости уточняют, что последние телефонные переговоры лидеров России и США прошли в декабре 2017 года, когда президенты обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове, а также совместную работу спецслужб двух государств.

По словам Пескова, отношения Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть лучше — мешает только внутренняя обстановка в Америке.

«Мы вряд ли имеем с вами право давать оценку тому, что происходит в США, во внутриполитическом плане, несмотря на обвинения, которые звучат в адрес нашей страны, но, тем не менее, очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны. Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них», — сказал Песков.