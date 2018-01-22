Эксперты, изучившие останки, которые считались принадлежащими Саймону Фрейзеру по прозвищу Старый Лис, казненному после поражения якобитского восстания 1745 года в Шотландии, сообщили, что скелет в его гробнице оказался женским.

У Саймона Фрейзера, одиннадцатого лорда Ловата и главы шотландского клана Фрейзеров из Ловата была насыщенная биография, но сегодня нас интересуют только окончание его жизненного пути и последующие приключения. В 1745 году «молодой претендент» Карл Эдвард Стюарт с войсками высадился в Шотландии и попытался захватить власть, свергнув Ганноверскую династию. Его поддержали представители многих кланов. Молодой претендент вошел без боя в Эдинбург, нанес несколько поражений правительственным войскам и достаточно легко овладел Шотландией, однако в Англию дальше города Дерби пойти не решился, так как среди англичан изгнанная династия Стюартов не имела столь же сильной поддержки, как среди шотландцев. В апреле 1746 года прибыла крупная армия англичан и в сражении при Каллодене – последней битве на острове Британия – якобиты были разгромлены, а Карл Стюарт чудом смог бежать на континент.

Среди схваченных сторонников Стюарта был и Саймон Фрейзер. Он был доставлен в Лондон и в марте 1747 года предстал перед судом в Вестминстер-холле. Признанный виновным в государственной измене Фрейзер был по закону того времени приговорен к «повешенью, потрошению и четвертованию», но король заменил эту казнь на отсечение головы.

Фрейзер был казнен 9 апреля 1747 года на Тауэрском холме. Толпа зрителей, собравшихся посмотреть на это была столь велика, что деревянные трибуны рухнули и девять человек погибло. Сам Фрейзер, считавший себя патриотом Шотландии, перед смертью произнес строчку Горация Dulce et decorum est pro patria mori «Сладка и прекрасна смерть за отечество». Он стал последнем человек в Великобритании, казненным через обезглавливание, хотя официально этот вид казни был отменен только в 1973 году.

Склеп в Вордлоу. Фото: Wikimedia Commons

Приговоренный просил, чтобы его позволили похоронить в семейном склепе в Вордлоу недалеко от шотландского города Ивернесс. Правительство сначала согласилось, но затем изменило свое решение, поэтому Саймон Фрейзер был погребен во внутреннем дворе Тауэра, в часовне святого Петра в цепях. При реставрации часовни в XIX веке действительно на одном из найденных под ее полом гробов была обнаружена надпись «Лорд Ловат». Но семейное предание Фрейзеров сообщает, что на самом деле Саймон был похоронен на родине. Якобы между казнью и похоронами прошло девять дней, в течение которых публике предоставлялось право взглянуть на тело (за один пенни с посетители), пока власти не сочли это неприличным. Считается, что члены семьи или друзья Саймона Фрейзера за это время успели подменить тело в гробу, поэтому в часовне был похоронен кто-то другой, а тело Фрейзера тайно доставили в порт Грейвзенд в Кенте, а оттуда на торговом корабле The Pledger переправили в Шотландию, где и похоронили в семейной усыпальнице.

Сейчас в склепе есть шесть свинцовых гробов. В дальнем левом углу находится гроб с бронзовой табличкой, на которой написана латинская эпитафия Саймона Фрейзера, прославляющая его победы над кланами Мюрреев и Маккензи. Недавно останки исследовала группа экспертов во главе с известным специалистом по судебной медицине, профессором Сьюзен Блэк из Университета Данди.

Ученые уверены в своем выводе – кости из гроба никак не могут принадлежать Саймону Фрейзеру. На момент смерти ему было 80 лет, он страдал от подагры и артрита, так что управлял войсками своего клана с носилок, на которых его таскали солдаты. Обследованные кости же принадлежат женщине, которой на момент смерти было 25 – 35 лет. Правда, голова действительно отсутствует.

Кем была эта женщина? Приходилась ли она родственницей Фрейзеру? На эти вопросы пока нет ответа. Возможно, что-то можно будет узнать по окончании исследования взятых образцов ДНК, которые ученые планируют сравнить с ДНК других представителей клана Фрейзеров.