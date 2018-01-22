Глава «Роснефти» обсудил развитие сотрудничества с немецкими коллегами

Глава «Роснефти» Игорь Сечин с рабочим визитом посетил Германию, где вместе с председателем совета директоров компании Герхардом Шредером осмотрел производственные мощности нефтеперерабатывающего завода «Шведт» (РСК) и встретился с его сотрудниками и руководством, а также с представителями немецких властей и бизнеса, в том числе с премьер-министром земли Брандербург Дитмаром Войдке, сообщается на официальном сайте российской компании.

«Германия является стратегическим рынком для российских энергокомпаний. Россия последовательно наращивает экспорт энергоресурсов», — отметил Игорь Сечин на пресс-конференции в ходе поездки.

Основным пунктом в программе его визита было обсуждение перспектив развития бизнеса «Роснефти» как самостоятельного участника энергетического рынка Германии, с которой компания поддерживает отношения стратегического партнерства.

По словам главы «Роснефти», значимость этого партнерства подчеркивается самим фактом приглашения на пост главы совета директоров компании выдающегося немецкого политика Герхарда Шредера, работа которого на посту канцлера ФРГ «фактически обеспечила нынешнее устойчивое развитие экономики Германии» и заложила «основу энергетической безопасности всей современной Европы, в том числе и за счет укрепления российско-германского сотрудничества».

В свою очередь Герхард Шредер прокомментировал ситуацию с европейскими санкциями, действующими в отношении РФ: он заверил, что «на корпоративную ситуацию «Роснефти» и Rosneft Deutschland это негативно не влияет».

«Особую роль в стратегии развития «Роснефти играет интегральный подход при реализации крупных нефтегазовых проектов. Благодаря интегральному подходу, страны-потребители заинтересованы в получении гарантированных объемов сырья, в добыче этих объемов, их транспортировке и доставке конечному потребителю», — говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Глава «Роснефти» напомнил своим собеседникам, что «Роснефть» обеспечивает около 40% российских поставок нефти и нефтепродуктов, а за последние восемь лет поставила в Германию 153 млн тонн нефти на сумму более 80 млрд евро, что составляет примерно четверть всего немецкого потребления», причем поставки выросли почти втрое (до 21 млн тонн в 2017 году) после приобретения Ruhr Oel GmbH (ROG).

Сечин уточнил, что «Роснефть» вложила в нефтеперерабатывающую отрасль Германии около 1,8 млрд евро, обеспечив свыше 5 тысяч рабочих мест, более 12% профильных мощностей страны и ежегодную выработку свыше 12 млн тонн нефтепродуктов, из которых 80% являются легкими, что свидетельствует о высоком техническом уровне немецких предприятий российской компании.

«Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов. Мы реализуем совместные проекты, и в этом смысле Германия для «Роснефти» является одним из ключевых партнеров… Основная цель компании – выход к конечному потребителю. Это позволит увеличить доходность от реализации нефтепродуктов собственного производства. Такая стратегия подразумевает инвестиции в АЗС, авиатопливообеспечение, в экспорт немецких нефтепродуктов на рынки ближайших стран (таких как Бенилюкс, Швейцария, Австрия и другие)», — сообщил Игорь Сечин.

По его словам, в последующие пять лет «Роснефть» планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории ФРГ не менее 600 млн евро и рассчитывает «стать для потребителей Германии не просто поставщиком углеводородов, а поставщиком целого спектра товаров и услуг», в том числе и в розницу. «При покупке у Total доли в НПЗ «Шведт» мы договорились о том, что получим возможность воспользоваться для поставок нефтепродуктов розничной сетью Total. Это одна из возможных форм сотрудничества. Будет ли в дальнейшем принято решение о покупке каких-то сетей или строительстве новых, будет зависеть от эффективности инвестиций», — пояснил глава «Роснефти».

Из указанной суммы в 600 млн евро, которые компания намерена инвестировать в развитие своего немецкого бизнеса, около двух третей будет вложено в реализацию стратегии среднесрочного развития НПЗ PCK («Шведт»), предполагающей улучшение инфраструктуры и логистики, а также снижение содержания серы в топливе.

Как раз в рамках нынешней поездки Сечина и Шредера было подписано соглашение между «дочкой» российской компании Rosneft Deutschland GmbH немецкой BITUMINA Handel GmbH & Co. KG (дочерним предприятием Basalt-Actien-Gesellschaft), в рамках которого НПЗ PCK «Шведт» будет выпускать полимерно-модифицированный битум на установке производства BITUMINA и усовершенствованное высокоэластичное износостойкое полимерно-битумное покрытие ПБВ «Альфабит» на нефтяной основе по собственной рецептуре «Роснефти» — адаптированной под суровые условия и успешно прошедшей проверку в России. Именно «Альфабитом», к примеру, покрыта сочинская трасса «Формулы-1».

«Мы рады, что немецкий высококонкуретный рынок по достоинству оценил наш продукт, который производится по уникальной рецептуре с использованием современных технологий», — прокомментировал соглашение гендиректор Rosneft Deutschland Брайан Честерман.

«Нынешнее партнерство, в которое Basalt AG и Rosneft Deutschland GmbH привнесли свои сильные стороны, превращает Шведт в один из центров развития бизнеса», — отметил председатель правления Basalt-Actien-Gesellschaft Питер Вос.

В 2018 году Rosneft Deutschland начала маркетинговую кампанию и непосредственно торговлю битумом как в ФРГ, так и в соседних странах.

За счет расширения своего ассортимента в сотрудничестве с BITUMINA немецкая «дочка» «Роснефти» сможет предложить покупателям из Германии из других стран продукцию с высокими эксплуатационными свойствами и «активно использовать долгосрочные контракты для обеспечения надежных поставок качественных битумных продуктов и высокого уровня сервиса для потребителей», говорится в сообщении пресс-службы российской нефтяной компании.

Сама «Роснефть» активно сотрудничает с немецкими предприятиями, закупая у них необходимое для развития оборудование, компоненты и присадки, используемые в производстве бензина и дизельного топлива, а также оплачивая нефтесервисные услуги.