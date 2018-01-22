Топ новостей 22 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о смягчении «пакета Яровой», штаб Ксении Собчак объявил о сборе необходимых для ее регистрации на выборах подписей, а российские компании столкнулись с трудностями при закупке продуктов Microsoft.

Правительство признало, что «закон Яровой» требует внесения изменений, в частности, снижения затрат сотовых операторов на соблюдение закона путем исключения требования оценки объема хранилищ пользовательских данных. Также операторам разрешено хранить информацию не на специально закупленном для этого оборудовании, а на уже имеющемся после его доработки.

Предвыборный штаб Ксении Собчак

Предвыборный штаб Ксении Собчак собрал минимально необходимоге количество подписей в ее поддержку — свыше 101 тысячи. В ЦИК для регистрации нужно податьне менее 100 тысяч подписей, из которых проверят 60 тысяч.

Удивительная логика Росссийской политики.

Самовыдвиженец - надо набрать 300,000 голосов.

Если поддерживает не парламентская партия - то уже только 100,000 голосов.

Но для регистрации партии надо всего 500 голосов.

Ну ладно Яблоко или Партия Роста, они хоть своих выдвигают… — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 января 2018 г.

Суд ликвидировал фонд Алексея Навального.Минюст заявил, что фонд незаконно финансировал аренду помещений для предвыборных штабов в разных города России, аккумулировал на своих счетах криптовалюту и собирал через сайт подписи сторонников Навального.

Интересный феномен — это вот «навальное правосудие», когда по всем делам, где участвует Навальный, применяются особые версии УК, КоАП, Конституции и законов; потом будет очень интересно в архивах читать, как это все работало — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 января 2018 г.

Стена с логотипом Microsoft / pixabay.com

Официальные дистрибьюторы продукции Microsoft изменили условия ее продажи российским юридическим лицам, против которых введены санкции США. Под ограничения попали свыше 200 компаний. Между выставлением счета и получением оплаты через банк могут проходить недели и даже месяцы, а американские ведомства могут расценить этот промежуток времени как признак долгового финансирования, которое запрещено санкциями.

Два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft Corp ограничили продажу её программных продуктов для более 200 фирм в России,исполняя санкционный пакет США

Заказы на программные продукты Microsoft для финансового сектора будут выполнены при подтверждении 100% оплаты pic.twitter.com/hTe011Z5KQ — Женни Шаден (@ShadenFM) 22 января 2018 г.

Ирина Яровая предложила разрешить Роскомнадзору досудебную блокировку сайтов, содержащих призывы к детям и подросткам совершать общеопасные действия. «Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом, появляются так называемые "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», — заявила она.

"Ирина Яровая предложила досудебную блокировку сайтов с призывами к насилию против детей и их зеркал". Откуда у детей зеркала и зачем призывать к насилию против зеркал? — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 22 января 2018 г.

Представители курдских «Отрядов народной самообороны» сообщили, что отказали России перейти под контроль Дамаска и тем самым избежать нападения Турции. Так как курды отказались передать Африн Дамаску, Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Советник руководства курдской партии «Демократический союз» отметил, что ​Россия делала подобное предложение, но оно было отклонено, ибо «никак не способствует решению сирийского конфликта». Наличие договоренности с Россией подтвердил президент Турции.

3-й день операции Оливковая ветвь. Сегодня турки не смогли занять даже те села, которые захватывали вчера. Ночью курды их выбьют обратно. pic.twitter.com/RiOnOKU7qf — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 22 января 2018 г.

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, вводящий понятие «фактические брачные отношения», которое по прошествии пяти лет совместного проживания уравняет зарегистрированные и неофициальные отношения. «С точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — заявил он.

Надо еще браки регать на госуслугах с авторизацией через ВК.

Обменялись лайками на аватарках и готово! — Daily lies (@tsshhhh) 22 января 2018 г.

Работа эвакуатора / mskagency.ru

Правительственная комиссия изучит законопроект, обязывающий региональные власти расходовать средства, которые собираются с водителей в виде штрафов, только на ремонт и строительство дорог. Новые правила могут вступить в силу с начала следующего года.

Сейчас эти деньги идут в бюджет регионов и «тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого»https://t.co/Adku0U3ErN — Новая Газета (@novaya_gazeta) 22 января 2018 г.

Организация Oxfam опубликовала доклад об имущественном расслоении в мире. Состояние богатейших людей, которые составляют 1% от живущих на планете, за год выросло до 82%. При этом состояние прочих 3,74 млрд жителей за последний год поднялось всего на 2%. Состояние миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%, то есть, в шесть раз быстрее, чем росли зарплаты обычных людей за счет ухудшения условий труда.

Это не призыв отобрать и поделить. Это указание на препятствие росту производительности в общих интересах. Какой смысл инвестировать в реальный сектор, если гигантские состояния проще заработать в финансах и за счёт использования дешёвой рабочей силы?https://t.co/V13YOLjn84 — Гражд. инициатива (@PartyGrani) 22 января 2018 г.

Магазин Амазон

Amazon открыл в Сиэтле первый в мире оффлайн-магазин без продавцов и касс. Зарегистрированные клиенты Amazon могут приходить в магазин, брать товары с полок и уходить, не оплачивая его на месте. Счет придет на их аккаунт. Для этого на входе необходимо отсканировать код из приложения на смартфоне.