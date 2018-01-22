Топ новостей 22 января
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о смягчении «пакета Яровой», штаб Ксении Собчак объявил о сборе необходимых для ее регистрации на выборах подписей, а российские компании столкнулись с трудностями при закупке продуктов Microsoft.
СМИ узнали о смягчении «закона Яровой» для мобильных операторов
Правительство признало, что «закон Яровой» требует внесения изменений, в частности, снижения затрат сотовых операторов на соблюдение закона путем исключения требования оценки объема хранилищ пользовательских данных. Также операторам разрешено хранить информацию не на специально закупленном для этого оборудовании, а на уже имеющемся после его доработки.
Пакет Яровой. Теперь мягкий. pic.twitter.com/snfmcpfA2f— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 22 января 2018 г.
Штаб Собчак собрал необходимый для регистрации минимум подписей
Предвыборный штаб Ксении Собчак собрал минимально необходимоге количество подписей в ее поддержку — свыше 101 тысячи. В ЦИК для регистрации нужно податьне менее 100 тысяч подписей, из которых проверят 60 тысяч.
Удивительная логика Росссийской политики.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 января 2018 г.
Самовыдвиженец - надо набрать 300,000 голосов.
Если поддерживает не парламентская партия - то уже только 100,000 голосов.
Но для регистрации партии надо всего 500 голосов.
Ну ладно Яблоко или Партия Роста, они хоть своих выдвигают…
Фонд Навального «Пятое время года» ликвидирован
Суд ликвидировал фонд Алексея Навального.Минюст заявил, что фонд незаконно финансировал аренду помещений для предвыборных штабов в разных города России, аккумулировал на своих счетах криптовалюту и собирал через сайт подписи сторонников Навального.
Интересный феномен — это вот «навальное правосудие», когда по всем делам, где участвует Навальный, применяются особые версии УК, КоАП, Конституции и законов; потом будет очень интересно в архивах читать, как это все работало— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 января 2018 г.
Российским компаниям создали трудности при закупке продуктов Microsoft
Официальные дистрибьюторы продукции Microsoft изменили условия ее продажи российским юридическим лицам, против которых введены санкции США. Под ограничения попали свыше 200 компаний. Между выставлением счета и получением оплаты через банк могут проходить недели и даже месяцы, а американские ведомства могут расценить этот промежуток времени как признак долгового финансирования, которое запрещено санкциями.
Два официальных российских дистрибьютора корпорации Microsoft Corp ограничили продажу её программных продуктов для более 200 фирм в России,исполняя санкционный пакет США— Женни Шаден (@ShadenFM) 22 января 2018 г.
Заказы на программные продукты Microsoft для финансового сектора будут выполнены при подтверждении 100% оплаты pic.twitter.com/hTe011Z5KQ
Яровая предложила без суда блокировать сайты с призывами к насилию
Ирина Яровая предложила разрешить Роскомнадзору досудебную блокировку сайтов, содержащих призывы к детям и подросткам совершать общеопасные действия. «Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом, появляются так называемые "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», — заявила она.
"Ирина Яровая предложила досудебную блокировку сайтов с призывами к насилию против детей и их зеркал". Откуда у детей зеркала и зачем призывать к насилию против зеркал?— ivan davydov (@ivan_f_davydov) 22 января 2018 г.
Курды рассказали об отказе от предложения России отдать Африн Асаду
Представители курдских «Отрядов народной самообороны» сообщили, что отказали России перейти под контроль Дамаска и тем самым избежать нападения Турции. Так как курды отказались передать Африн Дамаску, Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Советник руководства курдской партии «Демократический союз» отметил, что Россия делала подобное предложение, но оно было отклонено, ибо «никак не способствует решению сирийского конфликта». Наличие договоренности с Россией подтвердил президент Турции.
3-й день операции Оливковая ветвь. Сегодня турки не смогли занять даже те села, которые захватывали вчера. Ночью курды их выбьют обратно. pic.twitter.com/RiOnOKU7qf— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 22 января 2018 г.
Госдума может уравнять официальные и незарегистрированные браки
Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, вводящий понятие «фактические брачные отношения», которое по прошествии пяти лет совместного проживания уравняет зарегистрированные и неофициальные отношения. «С точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — заявил он.
Надо еще браки регать на госуслугах с авторизацией через ВК.— Daily lies (@tsshhhh) 22 января 2018 г.
Обменялись лайками на аватарках и готово!
Минтранс предложил ограничить трату собранных с водителей штрафов
Правительственная комиссия изучит законопроект, обязывающий региональные власти расходовать средства, которые собираются с водителей в виде штрафов, только на ремонт и строительство дорог. Новые правила могут вступить в силу с начала следующего года.
Сейчас эти деньги идут в бюджет регионов и «тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого»https://t.co/Adku0U3ErN— Новая Газета (@novaya_gazeta) 22 января 2018 г.
Миллиардеры получили 82% мирового богатства
Организация Oxfam опубликовала доклад об имущественном расслоении в мире. Состояние богатейших людей, которые составляют 1% от живущих на планете, за год выросло до 82%. При этом состояние прочих 3,74 млрд жителей за последний год поднялось всего на 2%. Состояние миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%, то есть, в шесть раз быстрее, чем росли зарплаты обычных людей за счет ухудшения условий труда.
Это не призыв отобрать и поделить. Это указание на препятствие росту производительности в общих интересах. Какой смысл инвестировать в реальный сектор, если гигантские состояния проще заработать в финансах и за счёт использования дешёвой рабочей силы?https://t.co/V13YOLjn84— Гражд. инициатива (@PartyGrani) 22 января 2018 г.
В Сиэтле открылся первый супермаркет без касс и продавцов
Amazon открыл в Сиэтле первый в мире оффлайн-магазин без продавцов и касс. Зарегистрированные клиенты Amazon могут приходить в магазин, брать товары с полок и уходить, не оплачивая его на месте. Счет придет на их аккаунт. Для этого на входе необходимо отсканировать код из приложения на смартфоне.
Amazon открывает в США первый магазин без продавцов. Основанная на компьютерном зрении система сама отслеживает, что посетитель берет с полок, и на выходе списывает с кредитной карты нужную сумму pic.twitter.com/JoQSwlszUr— РБК (@ru_rbc) 22 января 2018