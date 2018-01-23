В Давосе начался ежегодный Всемирный экономический форум, который будет продолжаться с 23 по 26 января. Англоязычные СМИ очень интересуются перспективой участия в этом событии президента США Дональда Трампа.

Трамп, пишет Wall Street Journal, - самый скандальный американский президент, с точки зрения главных участников форума в Давосе. Он больше всех шокировал их своими программами под лозунгом «Америка прежде всего». А то же время, Трамп как никто из его предшественников серьезно относится к этому ежегодному мероприятию. Главная интрига нынешнего форума в том, для чего Трамп туда направляется. Варианта два: либо затем, чтобы его хвалить, либо затем, чтобы его «похоронить».

Все зависит от целей Трампа, объясняет автор, ссылаясь на бывалых участников форума. Возможно, он хочет обезоружить своих оппонентов, показав им, что он вовсе не так плох, как им кажется. А может быть, он, наоборот, хочет разыграть свою изоляционистскую карту и тем самым внести раздор протекционизма в этот «притон глобализации». В преддверии форума участники делегации Трампа в основном представляли свое участие как возможность рассказать об успехах первого года управления: о стабильном экономическом росте и биржевом буме.

Нью Йорк. Торговая биржа / flickr.com

Другие представители американского Белого дома, впрочем, отмечали, что их президент, вероятно, будет выражать недовольство несправедливостью глобализации. Такие ремарки ожидаются во время выступления Трампа на форуме в пятницу. В частности, речь, согласно предположением этих представителей, должна пойти о неравенстве в торговых отношениях с некоторыми странами. Цель американской делегации в том, чтобы показать единство своей позиции по этому вопросу.

Трамп, подчеркивает автор, - это второй американский президент, который собрался посетить Всемирный экономический форум в Давосе с момента его учреждения в 1971 г. До него там побывал только Билл Клинтон в 2000 г. Дважды выступал на этом форуме Рональд Рейган в 1980-е гг., но оба раза в формате видеоконференции. Таким образом, Трамп уделяет этому мероприятие в своем роде выдающееся внимание. Явлением аналогичного масштаба было посещение этого форума президентам Китая Си Цзиньпином в прошлом году. Он приехал в составе большой делегации, в которую входили министры, заместители министров и члены политбюро.

По поводу присутствия Трампа в Давосе высказался в Financial Times Лоренс (Ларри) Саммерс, в прошлом входивший в администрацию бывшего президента США Барака Обамы в качестве главы Национального экономического совета. Участие Трампа в форуме, считает Саммерс, неизбежно привлечет к себе много международного внимания. Главным образом, всех будет интересовать вопрос о том, какую он выдвинет повестку: интернационалистскую или националистическую.

Капитан Америка. Граффити / flickr.com

Скорее всего, пишет Саммерс, Трамп постарается приписать себе в заслугу новые экономические успехи. Однако едва ли эта попытка будет убедительной. Трамп — президент США, а не всего мира. А экономический подъем в других частях света многими воспринимается с гораздо большим энтузиазмом, чем оздоровление экономики США. Это, не в последнюю очередь, связано с прогнозируемыми показателями, которые в Европе, Японии, Китае и на развивающихся рынках выше, чем в США.