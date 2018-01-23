Начальник столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов участвовал в переговорах по решению вопроса о смягчении обвинения Андрею Кочуйкову (по кличке Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (по кличке Шакро Молодой). Об этом, как пишет «Коммерсантъ», в Мосгорсуде на слушаниях по делу бывшего сотрудника СКР Михаила Максименко заявил представитель прокуратуры Борис Лактионов.

«В марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, приняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений, — говорится в обвинительном заключении. — Максименко узнал от своего заместителя Ламонова о том, что Олег Шейхаметов готов заплатить за решение вопроса в отношении Кочуйкова (Итальянца). Максименко вступил в преступный сговор с Ламоновым для решения вопроса и получил от Шейхаметова 500 тысяч долларов. Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий и бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков выступили посредниками в сделке, а Дрыманов дал команду переквалифицировать дело и взять его на контроль Никандрову».

Александр Дрыманов, начальник столичного управления Следственного комитета / sledcom.ru

Напомним, бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко обвиняют в получении двух взяток, в том числе 500 тысяч евро за освобождение Кочуйкова, который 14 декабря 2015 года участвовал в перестрелке на Рочдельской улице в столице, в результате которой погибли два человека.

Перестрелка на Рочдельской улице случилась, судя по всему, из-за не слишком значительного бизнес-конфликта, но привела к действительно серьезным последствиям. Расследование произошедшего привело к арестам и увольнениям в местном отделении полиции (стражи порядка спокойно смотрели на то, как бандиты открыли стрельбу), столичном уголовном розыске, а также в Следственном комитете. Расследование вела Федеральная служба безопасности, но наблюдатели отмечали, что и для прокуратуры это стал своеобразный реванш после того, как СК раскручивал «игорное дело», в рамках которого сотрудники этого ведомства обвинялись в крышевании подпольных казино.

Полиция на месте убийства на Рочдельской улице / АГН "Москва"

Перестрелка на Рочдельской улице стала классическим примером борьбы между российскими силовыми ведомствами.

В рамках дела, по данным прессы, ранее уже проводились обыски у начальника ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, но он после этого поставил вопрос перед своим руководством о доверии и был оставлен в должности. Сейчас он проходит по делу Максименко свидетелем.

Таким образом озвученная в суде информация в очередной раз ставит вопрос о добросовестности Дрыманова. Этого следовало ожидать, поскольку почти все его коллеги и подчиненные так или иначе оказались замешаны в коррупционном скандале — но, во всяком случае до сегодняшнего дня, считалось, что Дрыманов имеет покровителей в руководстве СК и потому сохраняет свой пост.

Отметим, что Михаил Максименко в суде отрицает свою вину. По его словам, Никандров и Ламонов были вынуждены его оговорить под давлением сотрудников ФСБ — те обещали их отпустить из-под стражи, но так и не сдержали своего слова, считает Максименко.