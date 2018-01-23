Серия трагических событий в российских школах повлекла за собой ожидаемую реакцию со стороны парламентариев. К сожалению, об эффективности новых запретов могут, как обычно, не подумать.

Депутат Госдумы Виталий Милонов от «Единой России» в понедельник внес на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий регистрацию в соцсетях без предъявления паспорта. А дети и подростки, которым еще не исполнилось 14, по идее депутата, должны получать разрешение родителей на регистрацию в соцсетях.

Радует, что, согласно законопроекту, паспорт не надо приносить в центральный офис социальной сети, а достаточно будет всего лишь предъявить документ в «электронной форме». По всей видимости, имеется в виду скан или фотография паспорта.

Отметим, что в случаях, когда государству действительно важно идентифицировать личность, используются совершенно иные механизмы. Например, при электронной регистрации недвижимости необходима электронно-цифровая подпись, тут сканом разворота паспорта не обойтись.

Виталий Милонов / duma.gov.ru

Милонов ставит целью законопроекта, с одной стороны, оградить несовершеннолетних от «преступных посягательств на их жизнь, здоровье и нравственность» при пользовании интернетом, и в то же время «выступить действенным средством профилактики правонарушений, совершаемых самими несовершеннолетними».

Одновременно стало известно, что другой депутат Госдумы, Ирина Яровая, подготовила инициативу, которая, как она уверена, «направлена на защиту несовершеннолетних от призывов к насилию». Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в пресс-службе депутата.

«Предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию, побуждающую детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Яровая утверждает, что у ряда ведомств были сомнения по поводу необходимости такой нормы, но «события в Перми, Бурятии и Челябинской области показали необходимость таких изменений».

Сейчас законопроект Яровой уже направлен для согласования в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки.

При этом отметим, что пока нет ни одного сколько-нибудь авторитетного исследования, которое утверждает, что некое влияние в Интернете является причиной агрессии подростков — скорее наоборот, поведение человека в Сети является следствием, а не причиной.

Фестиваль "Игромир" / АГН "Москва" / фото: Зыков Кирилл

Пока следователи только начали заниматься расследованием случаев насилия в российских школах, но, если ориентироваться на материалы в различных изданиях, видно, что школьники жили, как минимум, в недружественной среде.

Спасет ли молодых людей цензурирование интернета или ограничение доступа к социальным сетям — большой вопрос. И, более того, совершенно не факт, что даже принятие предлагаемых законопроектов что-то изменит, потому что обойти различные блокировки, во всяком случае пока, очень просто.