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23 января 2018, вторник, 14:52
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23 января 2018, 09:16
банковский сектор Дональд Трамп дороги России интернет Сирия США Турция Украина ЧМ-2018 Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 23 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «На трибунах становится чище» пишет, что в регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ведомства начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства.

«Братья Ананьевы сыграли по нотам»: состоятельные клиенты Промсвязьбанка купились на гарантии собственников.

«Рынок труда поддержат ясельные группы»: правительство согласовало финансирование 300 тысяч новых мест в них.

«Ведомости»: «Концессии на ЦКАД-4 грозит отмена». Если инвесторы не найдутся через два месяца, проект остановят.

«Владимир Евтушенков отказался получать дивиденды от "Системы"»: этот жест бизнесмена позволил компании сэкономить 4,2 млрд рублей.

РБК в материале «В поисках потерянного будущего» описывает, с чем Россия едет на Всемирный экономический форум в Давосе.

«Курды отказываются от Сочи»: военная операция Турции поставила под вопрос внутрисирийский диалог.

«У школьников отнимут "зеркала"»: Ирина Яровая предлагает ускорить блокировку клонов опасных для детей сайтов.

«Известия» в статье «Ядерное домино» пишут, что выход США из соглашения по мирному атому с Тегераном может вызвать цепную реакцию.

«Капремонт пошел не по плану»: в прошлом году его провели только в 20 тысячах домов вместо 50 тысяч.

«Минск без альтернативы»: в Москве считают предложение перенести переговоры по украинскому урегулированию в Астану опасным и неконструктивным.

«Газета.ru» публикует под заголовком «Россия без Трампа» статью Андрея Колесникова о том, что американский президент за год принес миру.

Почему вывод российских войск их Приднестровья не выгоден никому можно узнать в материале «Ни шагу назад».

«Родченков застеснялся россиян»: информатор Всемирного антидопингового агентства выступил на слушаниях CAS по видеосвязи.

The Economist: «Движение, которое привело Эммануэля Макрона к власти, нуждается в новой роли ( The movement that Emmanuel Macron rode to power needs a new role). Иначе движение «En Marche!», которое возглавлял нынешний французский президент, рискует стать жертвой собственного успеха.

Bloomberg: «МВФ увеличил глобальные оценки роста в прогнозе на 2018 г., отчасти за счет американских налоговых сокращений» (IMF Raises 2018 Global Growth Forecast, Partly on US Tax Cuts). Международный валютный фонд (МВФ) предупредил политиков, что хотя темпы роста мировой экономики ускорятся, нужно остерегаться рецессии.

The Wall Street Journal: «Американский сенат собирается голосовать на третий день приостановки» (U.S. Senate Plans Vote as Shutdown Enters Third Day). Сенаторы готовятся к попытке выйти из тупика, приведшего к приостановке работы правительства.

The Telegraph: «Мировые финансы сейчас опаснее, чем в 2008 г., предупреждает гуру центробанка» (World finance now more dangerous than in 2008, warns central bank guru). Мировая финансовая система в настоящее время пребывает в состоянии рискованной напряженности.

The Guardian: «Только три из 160 высотных жилых домов переоборудовались после гренфельского пожара» (Only three out of 160 social housing towers reclad after Grenfell fire). В Британии разгорается полемика о том, кто должен платить за повышение безопасности жилья.

Reuters: «Посольство США собирается перебраться в Иерусалим к концу 2019 г.» (U.S. Embassy in Israel to move to Jerusalem by end of 2019: Pence). Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что перемещение посольства США в Израиле в Иерусалим планируется в скором времени. Тем самым он намекнул на серьезное изменение американской политики в отношении палестинско-израильского конфликта.

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