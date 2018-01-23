Сулейман Керимов, которого отпустили на выходные в Россию, вернулся во Францию. За время визита он успел встретиться не только с больным родственником («братом или сводным братом», как его охарактеризовал прокурор Ниццы), но и со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Сулейман Керимов, напомним, является не только миллиардером, но и членом Совета Федерации, хотя российский закон запрещает парламентариям участвовать в управлении своего бизнеса.

Конечно, мало кто ожидал, что Керимов бежит из Франции — но поездка на Родину зачем-то все-таки была ему нужна. Нужно было подписать бумаги? Получить гарантии? Или правда встретиться с братом?