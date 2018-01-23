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23 января 2018, 17:52
мошенничество Сулейман Керимов Франция
Симон Жаворонков

#100 СЛОВ. Керимов вернулся и снова вернулся

Сулейман Керимов
Сулейман Керимов

Сулейман Керимов, которого отпустили на выходные в Россию, вернулся во Францию. За время визита он успел встретиться не только с больным родственником («братом или сводным братом», как его охарактеризовал прокурор Ниццы), но и со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Сулейман Керимов, напомним, является не только миллиардером, но и членом Совета Федерации, хотя российский закон запрещает парламентариям участвовать в управлении своего бизнеса.

Конечно, мало кто ожидал, что Керимов бежит из Франции — но поездка на Родину зачем-то все-таки была ему нужна. Нужно было подписать бумаги? Получить гарантии? Или правда встретиться с братом?

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