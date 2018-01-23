В последние годы в России возрастает интеллектуальная эмиграция, отмечается, как пишут «Ведомости», в мониторинге РАНХиГС. Данные получены благодаря изучению статистики зарубежных стран и интервью с эмигрантами последних шести лет. Данные Росстата говорят о том, что от 30 до 70% эмигрантов в западные страны, в зависимости от страны, составляют люди с высшим образованием.

Согласно данным исследователей, около трети людей уезжают учиться в магистратуру или аспирантуру, около четверти — работать, причем половина тех, кто едет в Европу, — по «голубой карте», то есть как квалифицированные специалисты. Третий по популярности путь – переезд в качестве члена семьи. Большинство уехало из-за экономического кризиса после 2014 года, еще четверть – из-за недовольства политической ситуацией.

При этом отказались от идеи возвращения в Россию только треть эмигрантов.

Эмигрируют россияне не только в Германию, Соединенные Штаты и Израиль, как было в 1990-е годы, но и в страны Центральной, Южной и Северной Европы, а также в Австралию.

Побережье Австралии / pixabay.com

В странах ОЭСР образованных россиян живет менее 800 тысяч. Это много, но некоторые страны «экспортируют» еще больше образованных граждан, это, например, Великобритания и Германия.

А вот для образованных иностранцев Россия является не слишком привлекательной страной. Всего за 1992-2016 гг. в страну переехало более 9,1 млн человек, что позволило существенно компенсировать естественную убыль населения. Но если в 1990-е гг. уровень образования иммигрантов в целом соответствовал российскому, то в 2010-е гг. оказался заметно ниже. Высшее или неоконченное высшее образование в последние шесть лет имели 13-17% иммигрантов, в то время как среди россиян, по данным переписи 2010 года, доля таких людей — 28%.

Более того, приезжающие в Россию молодые люди менее образованны, чем их старшие соотечественники. Но это отвечает тому, что от них требует российский рынок труда: они идут работать на места, которые не требуют никакой или почти никакой квалификации. Правда, даже иммигранты с высшим образованием часто занимаются в России низкоквалифицированным трудом. Потенциал таких людей используется недостаточно, утверждают авторы исследования.

Чистка крыш в Москве / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

О росте эмиграции заговорили еще несколько лет назад. В октябре 2016 года эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия, пережив колоссальную утечку умов в 90-е, вновь вошла в период роста эмиграции. Но если раньше граждане уезжали из разрушающейся экономики, то сейчас это происходит на фоне попыток ее диверсификации.

Отметим, что в президентской программе Владимира Путина, которую подготовил Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина (именно он основал ЦСР после ухода из правительства), много внимания уделяется перераспределению средств на развитие человеческого капитала, а это, в том числе, и образование. Утверждается, что в образование готовы вкладываться и сами граждане, соответственно нужно создать инфраструктуру для того, чтобы их траты были наиболее эффективны.