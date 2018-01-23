Конькобежец Виктор Ан, с Олимпиады в Сочи в 2014 году выступающий за сборную России, не будет допущен к Олимпиаде-2018, утверждают СМИ. Кроме того, стало известно, что в список приглашенных пока не попали биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

О недопуске Виктора Ана со ссылкой на собственные источники сообщило вечером 22 января информационное агентство ТАСС. Помимо Анна, по его данным, допуска к Играм-2918 лишены его партнеры по сборной Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) журналистам, обратившимся за разъяснениями, сообщили, что пока комитет не будет комментировать информацию, но вскоре появятся списки допущенных спортсменов, передает информационное агентство «Р-Спорт».

Евгений Устюгов

Peter Porai-Koshits/Wikimedia Commons

Между тем 23 января стало известно, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов также пока отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных МОК на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Эта информация прозвучала в заявлении первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, передает ТАСС.

Список спортсменов, которых Специальная комиссия под руководством экс-министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон отобрала как возможных участников Олимпиады-2018 из числа заявленных ОКР потенциальных участников, был передан МОК представителям ОКР 22 января. Полностью он не был обнародован. Предполагается, что на его основе будет составлена заявка на участие с именами конкретных спортсменов.

Валери Фурнейрон Frédéric BISSON/flickr.com

Ряд СМИ отмечает, что решение по поводу Виктора Ана, если оно действительно принято, стало неожиданным и что у конькобежца и его представителей фактически не осталось времени для того, чтобы что-либо предпринять, отстаивая в суде его право на участие. При этом, по словам Поздякова, ни Ан, ни Шипулин, ни Устюгов «не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии [Дениса] Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами».

В то же время СМИ уделяют внимание теме показаний, которые продолжает давать Григорий Родченков, которого СМИ называют основным источников информации для антидопингого доклада Ричарда Макларена, главы комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи. Как передает информационное агентство Regnum, Родченков дал показания по делам российских спортсменов для Спортивного арбитражного суда в Лозанне по видеосвязи, причем скрыв лицо. Спортсменам не дали возможности задать ему вопросы.

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». По его словам, ситуация выглядит не так, как ее пытаются представить СМИ: нам пока неизвестны критерии, по которым спортсмены будут отбираться для участия в Олимпиде, а версия, что это будет лишь те, чьи имена упомянутых в антидопинговых докладах, есть не более чем именно версия, предположение.

«По поводу Виктора Ана хочу сказать: происходящее показывает, что МОК и WADA достаточно последовательны. Здесь в любом случае нет никакого политического заговора наподобие идеи, что есть «более правильные» спортсмены и «менее правильные».

Когда мы начинаем говорить, что нет еще резолютивной части и мы пока не знаем, на основании чего его вроде бы собираются не допускать до Олимпиады, это логично, потому что сейчас нет как таковой процедуры юридического отстранения, дисквалификации спортсмена. До 27 января специальная комиссия определит список российских олимпийцев, которые поедут на Игры-2018. 27 января нам расскажут критерии, по которым отобраны эти, как принято говорить, «чистые» спортсмены.

Владимр Путин награждает Антона Шипулина орденом дружбы kremlin.ru

Пока мы видим, что в списке, где было 500 человек, отсеяли сперва 111, потом еще. То есть список минимизируется. [Вице-премьер Валерий] Мутко сказал, что в списке будет человек 200. Возможно, в реальности будет чуть больше, возможно – чуть меньше, пока гадать нет смысла. Но это мы себе придумали, что главным критерием были имена спортсменов, упомянутых в тех или иных докладов. На деле мы не знаем этих регалментых норм, на основании которых это сейчас решается.

Юристы это знают, адвокаты знают, и никто не должен делать вид, что это «боже мой, как гром среди ясного неба» или «мы не знаем, на основании чего». Они это знают, но в силу каких-то причин это не озвучивают, потому что на руках у них еще нет решения.

Есть здесь еще один важный нюанс. Дело в том, что из-за того, что российские чиновники очень долго собирали документы для Спортивного арбитражного суда в Лозанне, где они должны якобы защищать российских спортсменов, решение Лозанны будет озвучено 31 января. А дедлайн решения о допуске, как я уже сказал, крайний срок, когда списки будут сформированы, – 27 января. Но искать здесь какие-то козни МОК совершенно нелепо: в данном случае все пошли России навстречу, и даже Спортивный арбитражный суд, где приходится месяцами, а то и годами чего-то дожидаться, решает этот вопрос во внеурочном порядке, довольно быстро.

Штаб-квартира Арбитражного суда по спорту в Лозанне, Швейцария Fanny Schertzer/Wikimedia Commons

То есть Лозаннский арбитраж, в принципе, сделал все, чтобы хотя бы процессуально быть на стороне России. Поэтому сейчас уже в прессе запускается кампания – стелется некоторая подстилка под ожидаемое жесткое падение. Вчера мы по телевизору видели Дмитрия Киселева, надутые щеки, выпученные глаза и пропагандистские агитки почти на 10 минут в итоговой передаче о том, какие козни WADA строит российскому спорту. И слух был 23 января запущен одним из журналистов у себя в Facebook – о том, что якобы некий неназванный помощник президента объезжает спортивные федерации и рекомендует не принимать участия в Олимпиаде.

Я не знаю, верить этому или нет, но движение вокруг этого довольно серьезное, и наверняка Виктор Ан, а сегодня, как мы узнали и Устюгов, и Шипулин – далеко не последние фамилии, которые нас будут якобы удивлять. Хотя удивляться тут нечему. Мы просто руководствуемся неверной логикой в рассуждениях. Нам ведь до сих пор рассказывают про Родченкова, хотя к Родченкову это отношения не имеет уже никакого», – сказал Николай Яременко.