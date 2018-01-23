Турецкие войска не уйдут из Сирии, пока в районе Африна не будут уничтожены все террористы, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что у Турции есть соответствующее соглашение с Россией и что Турция уведомила другие страны о начале своей операции «Оливковая ветвь» в Сирии.

Напомним, операция началась с удара с воздуха со стороны Турции по позициям сирийских курдов в районе города Африн, а затем перешла в наземную фазу. В связи с этим высказывались опасения, что действия Турции сделают невозможным мирное урегулирование в Сирии, пишет газета «Ведомости». Совет безопасности ООН назначил экстренное заседание по Сирии, сообщает информационное агентство «Росбалт».

Это не заставило Турцию изменить свои планы. «Турция не отступится от операции в Африне, и у нее есть соглашение с Россией», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова турецкого лидера, сказанные вечером 22 января. Кроме того, глава правительства Турции уточнил, как долго турецкие военные рассчитывают находиться на территории Сирии.

Обстрел Африна турецкими войсками youtube.com

По словам турецкого премьера, операция продлится до тех пор, пока в регионе не будут уничтожены все террористы, которых, по оценке Анкары, насчитывается от 8 до 10 тысяч, пишет газета «Известия». Добавим, что по сведениям информагентства «Интерфакс», турецкие военные уже захватили 15 деревень в регионе и начинают наступление с нового направления.

Прокомментировать для «Полит.ру» вероятное развитие ситуации согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его оценке, в перспективе существует некоторая вероятность, что турецкие войска столкнулся и с войсками Асада, однако она является скорее теоретической.

«Что дальше? А дальше встают проблемы. С одной стороны понятно, что расширение влияния Турции вызывает сильное неприятие не только у курдов, которые втянулись в новую войну, но и у Асада. Асад исходит из того, что он – президент единой Сирии и вся Сирия должна находиться под его контролем. Исходит из того, что раз отец передал ему страну в целостном виде, то и он должен будет передать ее своим наследникам в таком же виде – иначе он будет неудачником, в том числе с точки зрения его собственной алавитской общины.

Поэтому ситуация такова: Турция, по крайней мере теоретически, может войти в столкновение и с Асадом. С другой стороны, почему теоретически? Потому что Россия уже дала понять, что разборки Асада и Эрдогана – их дело, и Россия не будет вмешиваться в конфликт на стороне Асада. То есть Россия, конечно, за Асада. Но она не хочет целиком идентифицировать себя с ним. В тех случаях, где у Асада явно завышенные требования, Россия за него воевать не собирается.

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У России есть свой интерес в Сирии – сейчас это вытеснение организации, которая раньше называлась «Фронтом Нусры» (деятельность организации в России запрещена – прим.ред.) из провинции Идлиб. Эрдоган не против этого, потому что «Нусра» воевала и с протурецкой оппозицией Сирии. Соответственно, у России интерес не в Африне, а в Идлибе. Ну, у Асада, понятно, интересы на всей территории Сирии (по крайней мере, декларируемые интересы), но надо быть реалистичным. Так что если Россия не поддержит Асада (она его в ситуации с Эрдоганом не поддержит), то у Асада просто не будет возможностей воевать с Эрдоганом. Потому что без российской поддержки он крайне слаб.

Ну, и, кроме того, возникает вопрос, за кого воевать. Против кого, понятно. Но за кого? Как мы уже говорили, курды отказались подчиняться Асаду. Получается, что воевать надо за них? Это тоже было бы несколько странно. Поэтому прямое столкновение Турции и Сирии может рассматриваться как вариант развития событий, но как вариант довольно теоретический.

Теперь о курдах. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что есть территория, которая была взята Турцией в провинции Алеппо в результате операции «Щит Евфрата» в 2016 году; есть Африн, отдельный анклав, и если Турция берет его под свой контроль, ставит там своих оппозиционеров, то она решает проблему западной части потенциальной курдской автономии. Эта часть примыкает к провинции Латакия, населенной в значительной степени алавитами.

Кстати, потенциальный контроль со стороны Турции в алавитской провинции вызывает серьезное неприятие у Асада. Потому что это означает, что турки будут совсем рядом его опорными территориями. То есть понятно, что позиция Асада тут связана не только с желанием сохранить всю Сирию, что невозможно, не только с его завышенными ожиданиями, но речь идет о конкретном интересе. Турки в Африне неприятны для алавитов в Латакии.

Отряд народной самообороны курдов Kurdishstruggle

А дальше встает проблема территорий, расположенных восточнее земель, которые были взяты турками в результате «Щита Евфрата». В первую очередь это город Манбидж. Это север Сирии, крупный населенный пункт, который контролируется курдами. Эрдоган уже довольно давно, еще перед «Щитом Евфрата», требовал, чтобы курды оттуда ушли. Возникает вопрос по Манбиджу: как будут вести себя стороны. Понятно, что для курдов сдача города неприемлема. Курдов в данном случае поддерживают американцы. И если американцы отступились по Африну, то Манбиджу найти какой-то выход будет сложнее.

Многое будет зависеть от военных успехов Эрдогана в Африне, то есть это все носит небезусловный характер. Хотя премьер-министр Турции уже говорит, что дальше турецкие войска пойдут на Манбидж. Но для этого сначала надо взять Асада, причем взять с потерями, которые не будут носить запредельный характер для турецкой армии», – сказал Алексей Макаркин.

Комментируя мысль о том, что действия Турции в Сирии делают полностью невозможным мирное урегулирование, эксперт высказал мнение, что оно было маловероятным и прежде, до начала операции «Оливковая ветвь». «Слово «полностью» тут очень условное. У всех сторон там свои интересы: даже у курдов в Африне и у курдов в Ракке они отличаются, что уж говорить об остальных! Поэтому я думаю, что урегулирование сталкивается в первую очередь с другими проблемами. И перед началом операции Турции в Африне не было понятно, как можно договориться.

Да, были переговоры в Женеве, в Астане; будет Конгресс в Сочи. Но как можно договориться, когда позиции сторон диаметрально противоположны? Я имею в виду Асада и оппозицию. Когда мы видим ситуацию с курдами, для которых и Эрдоган – враг, и протурецкая часть оппозиции – враги, и Асад – враг. И о каком компромиссе тут договариваться? Поэтому и перед Африном, перед операцией «Оливковая ветвь» шансов для договоренности было очень немного.

Курдский регион Kurdishstruggle

Если бы была такая ситуация, что вот-вот уже договорятся, что уже определили формат компромисса и дело только в решении каких-то второстепенных вопросов вроде того, кого каким министром назначать, было бы понятно, что турецкая операция может все сорвать. А если ситуация такова, что и договариваться неясно, о чем, то, думаю, операция в Африне мало что изменила», – объяснил Алексей Макаркин.

Ранее он рассказал, как и почему операция «Оливковая ветвь» оказалась направлена на те же цели, что и проводившаяся Турцией в 2016 году операция «Щит Евфрата».