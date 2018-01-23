Топ новостей 23 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня продолжилась волна отстранений российских спортсменов от участия в Олимпиаде — причем без объяснения причин, «Нелюбовь» Звягинцева вошла в список номинантов на «Оскар», гособвинитель заявил в суде о получении взятки руководителем столичного главка СКР.

Международный олимпийский комитет (МОК) не внес имена российских спортсменов в список приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане из-за электронной базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В упомянутой базе данных содержатся все результаты тестирования с января 2012 года по июль 2015 года.

Несколько ведущих хоккеистов сборной России отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных на ОИ-2018.

Это не Одимпиада, а показательное битьё, чтобы потом кричать всем гуртом - Россия без Мельдония на 10-20 месте в медальном зачёте! Значит всё правда про допинг! — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 23 января 2018 г.

"В Госдуме предложили россиянам пересмотреть решение об участии в ОИ-2018" Во-первых мнение " россиян" никогда не интересовало Госдуму.. А мнение Госдумы, это мнение спущенное сверху... Но в итоге, самое идиотское решение становится "мнением россиян".. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 23 января 2018 г.

Ксения Столбова и Иван Букин

Международный олимпийский комитет «без объяснения причин» не допустил до участия в Играх в Пхенчхане двух российских фигуристов — Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду). Ранее, также без объявления причин, были отстранены от Игр сразу несколько титулованных российских атлетов.

На ОИ от РФ поедет флагоносец с нейтральным флагом и барабанщик. Так решил МОК. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 23 января 2018 г.

Академия кинематографических наук и искусств США официально включила драму «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева в число пяти претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ленте Звягинцева составят чилийский фильм «Фантастическая женщина», картина ливанского режиссера «Оскорбление», венгерская лента «О теле и душе» и шведский «Квадрат».

Захарий Калашов в суде / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Представитель государственного обвинения по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета за освобождение участника организованной преступной группировки Захария Калашова, известного как Шакро Молодого, рассказал на процессе о причастности к коррупционной схеме действующего руководителя столичного глава Следственного комитета РФ Александра Дрыманова.

Российский сенатор Сулейман Керимов вернулся во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Керимову, который находится под подпиской о невыезде, разрешили съездить в Россию с 19 по 21 января, чтобы навестить больного родственника. Сенатор был выпущен под залог 40 млн евро.

сейчас прилетит Керимов pic.twitter.com/fcIx0L1GaX — недруги за бугром (@Lndcalling) 23 января 2018 г.

А. Турчак / er.ru

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ЕР ждет ребрендинг. По словам Турчака, ребрендинг «Единой России» будет осуществляться после президентских выборов 2018 года. Обсуждение данного вопроса ведется на разных площадках, отметил секретарь генсовета ЕР.

Проверка сотрудниками УФМС кондитерского цеха в ЮВАО / АГН "Москва"

РАНХиГС и Институт Гайдара выпустили январский отчет, посвященный экономической ситуации в России. В нем, в частности, рассматривается вопрос притока в страну мигрантов и миграции из РФ за рубеж. В докладе отмечается, что в 2010-х годах мигранты, приезжавшие в Россию, были в среднем менее образованы, чем россияне, что «может затруднять их интеграцию в социум». В свою очередь, среди россиян, уезжающих за границу на работу или учебу, по оценкам исследователей, больше тех, кто имеет высшее образование, чем в среднем по стране.

Кадр из фильма "Смерть Сталина" / YouTube.com

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у британской черной комедии «Смерть Сталина», сообщила врио директора департамента кинематографии Ольга Любимова.

Минкультуры «из-за признаков идеологической борьбы» отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Ранее на него пожаловались Никита Михалков и другие «деятели» «культуры». pic.twitter.com/nNAHfM7VZf — Лентач (@oldLentach) 23 января 2018 г.

Наша власть необучаема, и примера с попыткой запрета "Матильды" ей оказалось мало. Теперь фильм посмотрит раз в 10 больше людей — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 23 января 2018 г.

В последний раз ровно этими словами ("омерзительный пасквиль") называли "Собачье сердце" Булгакова в 1925 году.

Зато теперь книгу растащили на цитаты и включили в школьную программу. https://t.co/O3t7Wl0Why — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 23 января 2018 г.

В рейтинге лучших стран мира, составленном американским журналом US News & World Report, Российская Федерация заняла 26-е место, улучшив свое положение на одну позицию по сравнению с 2016 годом.

В рейтинге лучших стран мира Россия оказалась между Индией и Таиландом: https://t.co/zF5a6dS8Ms pic.twitter.com/JsohhIByOQ — Лентач (@oldLentach) 23 января 2018 г.

В Росалкогольрегулировании заявили о росте продаж водки в России в 2017 году на 2,4%, до 72,2 млн декалитров. Ведомство опровергло заявление Национального союза защиты прав потребителей, сообщившего об уменьшении продаж водки на 16,6% в 2017 году. Эксперты Росалкоголя считают, что неправильные выводы были сделаны из-за некорректного толкования объемов реализации по сравнению с показателями 2016 года.