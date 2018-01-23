Федеральная служба безопасности начала рассылать на предприятия, которые расположены близ мест проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, предписания о необходимости остановить работу на время проведения турнира. Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 16 января, которое пришло на имя руководителя одного из крупных химических предприятий Нижегородской области.

В письме от руководителя предприятия требуют издать указ о прекращении работы, а также согласовать его с «региональным межведомственным оперативным штабом». В приказе должны быть перечислены участки, цеха и оборудование, подлежащие остановке. Если прекратить работу предприятия невозможно, необходимо направить в «штаб» объяснение и указать возможные последствия в случае катастрофы.

ОКБМ имени Африкантова, Нижний Новгород Bestalex/Wikimedia Commons

«Коммерсантъ» в статье перечисляет предприятия, где, по данным издания, получили похожие предписания. Так, в ОКБМ имени Африкантова, входящем в «Росатом», подтвердили получение письма и заверили ФСБ в отсутствии у предприятия опасных производств. На Кстовском НПЗ сообщили изданию, что письмо пришло, но выполнить такие требования невозможно, из-за того что производственный цикл носит непрерывный характер. Предписание получили и в «Оргхиме», расположенном в 400 км от Нижнего Новгорода. На предприятии рассказали, что «отрицательно относятся к идее поголовной остановки опасных производств, особенно тех, которые находятся на большом удалении от инфраструктурных объектов чемпионата».

О приостановке работы предприятий на период проведения Чемпионата мира рассказали также источники РБК в ФСБ. «Это будет сделано в рамках президентского указа об усиленных мерах безопасности», — отметил собеседник.

Правительство не требует приостановки всей деятельности предприятий, а лишь «временного прекращения работ и операций, связанных с повышенной опасностью и несущих риски возникновения аварийных ситуаций, на конкретных производственных участках (на площадках, в цехах), в зданиях, сооружениях, на оборудовании, агрегатах и иных объектах». Позицию правительства изложил руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Игорь Боровков в письме, направленном в адрес президента РСПП Александра Шохина, письмо есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник РБК в одной из компаний, которые получили письмо. Письмо датировано 27 декабря 2017 года.

Чемпионат мира, напомним, пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Завод ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» government.ru

Отметим, что остановка промышленных предприятий — далеко не единственный пример государственного вмешательства в экономику, которое происходит на фоне ЧМ-2018. Так, желая предотвратить резкий рост стоимости размещения в гостиницах в городах, которые примут в этом году матчи чемпионата мира по футболу, Ростуризм составил черный список отелей, где тарифы оказались выше закрепленных правительством пределов. Об этом также пишет «Коммерсантъ».

По информации Ростуризма, превышение цен отмечено в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве. В отдельных случаях проживание в «средствах размещения» в период игр превысили норму более чем в 50 раз, подсчитали в ведомстве.

Черный список Ростуризма составлен на основе постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу. Его текст был утвержден еще в феврале 2016 года и устанавливает максимально допустимую стоимость номеров в средствах размещения всех регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, которые будут проходить с 14 июня по 15 июля.