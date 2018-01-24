Правительство России согласовало выделение в 2018–2019 годах 50 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание 300 тысяч мест в яслях по стране. Ожидается, что эта мера поможет матерям маленьких детей освободиться от обязанностей по уходу за ними и выйти на рынок труда.

Как пишет газета «Коммерсантъ», о решении кабинета министров сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 22 января. Методика распределения при этом разработана Министерством образования и науки. В настоящее время, по сведениям правительства, очередь в дошкольные учреждения для детей до трех лет составляет около 272 тысяч человек. Ликвидировать ее рассчитывают к 2021 году.

В правительстве считают, что получение возможности выйти на работу поможет гражданам увеличить уровень доходов. «Каждая мама, которая выходит на работу, фактически приносит в дом доходы, и самая сложная категория граждан переходит из числа бедных и нуждающихся уже в категорию совершенно другую», – объяснила на совещании 22 января вице-премьер Ольга Голодец.

Ярмарка вакансий для молодых специалистов / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Поговорить с «Полит.ру» о политике государства в отношении матерей, имеющих малолетних детей, и их возможности этих женщин работать, согласился Сергей Рощин, проректор Научного исследовательского университета «Высшая школа экономики», заведующий лабораторией исследований рынка труда Научного исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его словам, в мире проблема издержек, связанных с необходимостью ухода за детьми, хорошо известна, и подходы к ее решению используются самые разные.

Сергей Рощин

«Действительно, существует проблема издержек в связи с уходом молодых мам за детьми. И, конечно, из-за этого женщины уходят с рынка труда. Вопрос о том, как снизить эти издержки, чтобы женщины выходили на рынок труда и таким образом увеличивали предложение на этом рынке.

Надо сказать, что мы имеем перед глазами очень разные модели подхода к вопросу. В большинстве стран не предлагаются такие длительные отпуска по уходу за детьми, как в России, – в основном они чрезвычайно краткосрочны. А дальше разные страны решают проблему по-разному: или существуют доходы, которые позволяют семье нанимать тех, кто будет ухаживать за детьми (различные babysitters и так далее), или в ряде стран (довольно в ограниченном количестве) существует развитая система дошкольных учреждений. Например, есть она во Франции, которая ставится широтой сети таких учреждений. Великобритания, кстати, напротив, имеет в этом отношении ограниченные возможности.

То есть существуют разные практики, но сама проблема, безусловно, есть.

Если мы говорим про Россию, то у нас действует достаточно развитая сеть учреждений по уходу за детьми дошкольного возраста – как детские сады, так и ясли. Другое дело, что в разные годы мощность этой сети была различной: иногда она была выстроена с дефицитом по отношению к той потребности, которая есть.

Сейчас эту проблему так или иначе пытаются решить. И в целом снижение подобных издержек – и этому есть много эмпирических подтверждений – способно увеличить предложение на рынке труда женщин. Потому что это позволяет им сочетать занятость (возможно, даже не в полном режиме, не «full time», a «part time», занятость частичную) и уход за маленькими детьми. То есть увеличение числа ясельных групп для определенной части женщин создаст условия для выхода на рынок труда. Насколько масштабно, сейчас сказать нельзя – это требует более точных оценок, поэтому количественно я сейчас не могу это описать.

Что касается того, что дети в яслях и детских садах нередко болеют… Ну, во-первых, они болеют как в яслях, так и не в яслях. И с этой точки зрения, как мы знаем, маленькие дети в любом случае требуют ухода. А во-вторых, если мы считаем, что в яслях дети болеют чаще, то это такая неявная предпосылка к выводу о том, что в яслях очень плохо смотрят за детьми.

Занятия в детском саду / АГН "Москва"

Я бы не исходил из этого, потому что вопрос качества услуг в яслях может обсуждаться, и, к тому же, можно снижать вероятность заболевания. Но даже если заболеваемость все-таки есть, тем не менее, ясли все-таки позволят в режиме «part time» ряду женщин все же выходит на рынок труда», – сказал Сергей Рощин.

Мнение о решении кабмина выделить средства на увеличение числа мест в ясельных группах высказал «Полит.ру» Владимир Хрыков, проректор Дипломатического института Святого благоверного князя Александра Невского, создатель Общественной научной Академии стратегического проектирования, руководитель центра социального развития и противодействия наркотизации, член Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. В беседе с «Полит.ру» он отметил, что сама по себе эта мера хороша, если принимать ее на уровне муниципалитетов, однако на уровне правительства она является недостаточной, так как, позволяя решить проблему с очередью в ясли, она порождает комплекс других проблем.

«Для того, чтобы от какой-то меры можно было что-то выгадывать, должна быть система. Например, если мы освобождаем матерей от присмотра за детьми, значит, мы должны предусмотреть, кто в случае необходимости – болезни детей, их привыкания к яслям или детскому садику – будет за ними смотреть. Но если, например, в США есть система нянь, и она доступна по деньгам и организованна, то в России этого нет. То есть мы пытаемся обходиться полумерами: мы создаем дополнительные ясли, но это создает кучу других вопросов и проблем.

Если бы об инициативе найти деньги на создание мест в ясельных группах объявила, допустим, Ассоциация малых городов России, если бы она объявила, что вот, мол, решила создать на уровне муниципалитетов 250 или 300 тысяч мест в яслях, тогда можно было бы сказать, что эта инициатива хорошая. Потому что муниципалитет и обязан строить инфраструктуру бытового назначения, и это были бы правильные для муниципалитета шаги. А когда это решение принимает правительство Российской Федерации, призванное разрабатывать стратегические программы и стратегически решать задачи, то тогда это, простите, просто «косяк». Это в очередной раз показывает, что правительство не работает так, как должно.

Глупо предлагать только эту меру – в отсутствие системы, в отсутствие определенного целеполагания. Нужны там дети, не нужны? Кто их должен воспитывать? Спросили ли психологов, с кем должен быть ребенок – в нашей системе, не в американской, не в японской, а в российской? Спросили ли, есть ли у нас нужное количество рабочих мест для тех кадров, которые сейчас находятся в декрете? Нет, не думаю, что глубокий анализ вопроса был проведен. Какие-то рабочие места есть, конечно, – но это низкооплачиваемые рабочие места.

Уход за ребенком Jan Krutisch/flickr.com

Правительство Российской Федерации, получается, приняло меру, которая могла бы быть хороша на уровне муниципалитета, не выше – даже не на уровне региона. Потому что это непросчитанная мера, порождающая огромное количество других вопросов. И еще один момент, который тут надо отметить: конкретная цифра. Почему решили, что у нас детей, нуждающихся в яслях, к моменту завершения строительства должно быть именно 300 тысяч? Правительство должно сформировать систему строительства яслей в зависимости от демографического роста, а не решать так, как какую-то застаревшую проблему. Что, в XXI веке долго построить детский сад или ясли?

То есть, должна быть принята система мер, которая, в первую очередь учитывает демографическое развитие России, государственное целеполагание и соответствует ее, России, промышленным программам. Отсюда должен был выстроен и социальный блок, в том числе отсюда должно исходить и планирование строительства детских садов там, где их не хватает. Кстати, в малых городах, из которых люди уезжают, огромное количество детских садов закрывается. А потом их в итоге не хватает в мегаполисах. Ну, так поддержите малые города – и детские сады будут, не надо будет даже никаких дополнительных мест создавать!

И не надо лишать матерей трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Отправлять ребенка в ясли в полтора года, на мой взгляд, неправильно – многие только начинают ходить. И попадание в ясли в таком возрасте вредно главным образом из-за того, что это стресс для ребенка», – убежден Владимир Хрыков.