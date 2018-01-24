Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил в Европарламенте в ходе конференции «Европейский союз и регионы России», сообщает газета «Известия». Между тем пока нельзя сказать, чтобы многие государства или международные организации признавали Крым частью России.

О выступлении Аксенова на площадке Европарламента как о достижении сообщила газета «Известия». Издание подчеркнуло, что экономический потенциал Крыма был представлен в парламенте впервые. При этом Аксенов, из-за санкций не имевший возможности приехать в Брюссель, рассуждал о регионе в видеообращении, которое транслировалось на конференции.

Сергей Аксенов, глава Крыма / flickr.com

Между тем, по сообщениям СМИ, в Госдуме резко высказались о невыполнимости резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по Крыму. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, резолюции ПАСЕ, касающиеся статуса Крыма, очевидно не будут выполнены никогда, а присоединение региона к России стало «историческим фактом», передает информационное агентство ТАСС.

Прокомментировать для «Полит.ру», как меняется отношение к факту присоединения Крыма к России в мире согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». Похоже, Россия тестирует разные принципы, в том числе тот, что если сохранять статус-кво некоторое время неизменным, то постепенно претензии по поводу присоединенных территорий отпадут, отметил он.

Георгий Чижов

«У многих правительств разных стран, которые нарушают некие международные нормы, писанные или не вполне писанные, существует представление, что если после нарушения удастся поддерживать статус-кво некоторое время, то претензии уменьшатся или вообще сойдут на нет. Если взять вопрос о присоединении территорий, то мы знаем примеры того, что эта тактика работает,. Например, сейчас не очень много людей в мире и не очень много стран требуют от Китая вернуть территорию Тибета.

С другой стороны, универсальной формулы здесь нет: некоторые территории оказываются под контролем стран, которые их забрали (это было вроде, как говорили в детском футболе, "заиграно"), а в отношении каких-то территорий десятилетиями продолжается политика непризнания их аннексии.

Бывают и условно-гибридные варианты: скажем, Соединенные Штаты никогда не признавали присоединения к СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Но последние несколько десятилетий перед обретением этими странами независимости это практически никак не влияло на международное положение СССР и его контакты с другими государствами. Хотя когда вопрос восстановления независимости перешел в практическую плоскость, факт непризнания играл определенную роль.

Словом, Россия сейчас пытается тестировать со всех сторон эту ситуацию и ищет подтверждения того, что чем дальше мы сейчас уходим от февраля-марта 2014 года, тем больше людей и государств в мире смиряются с тем, что Крым отныне будет частью России. И всякие сигналы, которые можно трактовать подобным образом, Россия, естественно, пытается популяризовать.

В частности, есть такой сигнал: Украина каждый год предлагает Совету безопасности ООН резолюцию о признании Крыма оккупированным, и если первый раз за нее проголосовали 100 членов Совета безопасности, то в третий, если не ошибаюсь, уже 70. О чем это говорит, надо разбираться – тут важно, какими были формулировки и обстоятельства. На деле это не объясняется линейно – это ведь не то чтобы 30 стран за эти годы решили, что пусть уж Крым будет российским.

Представитель Украины в ООН / flickr.com

Опять-таки, надо различать информацию для внешнего мира и кампанию для внутреннего потребления. Тем более, что большинство российского населения территориальным приобретениям ряда. К тому же россиян еще в те времена, когда Россия на Крым вроде бы не претендовала, убеждали, что его принадлежность Украине – последствия волюнтаристской политики советского руководства, не более. Как будто в советское время больше не было территориальных передач от одной республики к другой!

Надо заметить, что кроме этой передачи все, что касалось Российской Федерации, было присоединено в ее пользу. Не помню случая, чтобы у России что-то отобрали. А вот присоединено к ней было немало, в том числе и из состава Украины. А также – Латвии, Эстонии и так далее. Словом, на внутреннем рынке новости о том, что Крым в мире наконец-то начинают признавать российским, были бы вполне продаваемыми, хорошими новостями. А вот за рубежом все это сложнее, и здесь играет роль очень много факторов.

С одной стороны, если Украина будет демонстрировать успехи (а мы пока убедительных для Запада успехов не видим) , это будет усиливать ее позицию и в вопросе Крыма. Потому что все-таки многие готовы склоняться на сторону сильного – в международных отношениях этот принцип работает.

С другой стороны, многое зависит и от позиции России – потому что Россия немножко показала Западу «козью морду», и Запад потому довольно жестко отстаивает территориальную целостность Украины. И все страны Евросоюза, по-моему, время от времени подтверждают свою позицию по этому вопросу – хотя в каждой из европейских стран (может быть, за исключением некоторых) существуют влиятельные политические силы, которые готовы фактически признать включение Крыма в состав России. Или даже не признавать, но по крайней мере вести себя так, как будто они признают – ездить в Крым, налаживать экономическое сотрудничество и так далее.

Думаю, что вся эта песня надолго, потому что четыре года, прошедшие с момента включения Крыма в состав России, по историческим меркам еще очень мало. И ни Россия, ни Украина сейчас не находятся в периоде стабильности – обе страны ждут большие изменения. Поэтому делать вывод, как меняется в мире отношение к событиям февраля-марта 2014 года, пока просто рано. Очевидно, что Крым будет оставаться камнем преткновения и яблоком раздора еще долго, а дальнейшая его судьба будет зависеть от очень многих факторов.

Строительство моста в Крым

И очень мало, по всей видимости, будет зависеть от воли крымчан. Хотя в какие-то моменты их наверняка спросят о том, каким они хотели бы видеть статус своей территории, но очень многое будет определяться тем, в каких обстоятельствах их спросят и по каким правилам», – сказал Георгий Чижов.

Комментируя тему возвращения военной техники из Крыма Украине он высказал мнение, что техника эта Киевом принята не будет, так как ее передача и унизительна, и ни экономически, ни с точки зрения усиления обороноспособности страны невыгодна Украине. Кроме того, в украинским обществе плохо воспринимают эту идею.

«В Украине сейчас бытует точка зрения, что таким образом российская сторона пытается продемонстрировать мировому сообществу, что между Россией и Украиной ведутся какие-то переговоры, связанные с новым статус-кво Крыма. И что, дескать, если Украина соглашается что-то оттуда принимать, значит, она признает произошедшее.

Я не уверен, что дело в этом – возможно, это чисто пиаровская история. Очевидно, что техника пришла в полную негодность, и украинской армии, которая проходит перевооружение, выгоднее закупить что-то новое, чем пытаться восстановить этот металлолом.

Передача этой техники уже происходила в 2014 году. Надо сказать, военная техника у Украины тогда вообще была отсталая и передавали самое плохое (да еще и, по утверждению украинской стороны, намеренно выведенное из строя). Эта передача быстро прекратилась, и, думаю, все, что сейчас Россия готова отдать из этого, для Украины никакого интереса не представляет. Так что можно уверенно прогнозировать, что эта передача не состоится: это и морально достаточно унизительно для Украины, и экономически не имеет никакого смысла», – объяснил Георгий Чижов.