В России могут существенно ограничить анонимные электронные платежи: соответствующие поправки в законодательство разрабатываются профильными ведомствами по распоряжению правительства России. Центральный банк России при этом настаивает на не самых жестких ограничениях.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ЦБ добивается запрета только на снятие средств с электронных кошельков и предоплаченных банковских карт. В то же время Росфинмониторинг отстаивает обязательность идентификации их держателей, что является фактическим запретом подобных анонимных инструментов. По сведениям издания, компромисс между позициями ведомств может быть достигнут уже скоро.

Задача оценить, насколько разумно будет ввести запрет на зачисление средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета, была поставлена перед ведомствами постановлением правительства РФ от 7 ноября 2017 года. До конца 2017 года выработать единый взгляд на этот вопрос ведомствам не удалось. После этого, по данным газеты, Минфин предложил провести обсуждение на площадке аппарата правительства.

Транспортная карта "Тройка" АГН "Москва"

Опрошенные изданием эксперты считают позицию Росинмониторинга слишком жесткой и потенциально губительной для рынка электронных платежей. «НЭСП широко применяются обычными гражданами. Например, электронные кошельки используются для оплаты парковок, карта "Тройка" для проезда в общественном транспорте также является НЭСП. Если попытаться заставить граждан переводить средства только через банковский счет, для многих будет утрачен сам смысл использования подобного продукта», – приводит газета пояснения Виктора Климова, главы проекта ОНФ «За права заемщиков».

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его оценке, такие изменения станут вполне ожидаемыми; есть основания полагать, что будут приняты именно самые жесткие предложения, что приведет к заметному – от трети до половины – сокращению рынка электронных платежей в России.

«Целью здесь является увеличение контроля. Это совершенно ожидаемое событие, и каких-то существенных новаций россиянам это не принесет. Поскольку у нас и без того процесс зачисления средств на разного рода электронные кошельки достаточно сильно формализован. Нововведение фактически закрепит ранее сложившуюся практику, поэтому ждать каких-то заметных изменений не приходится. Большинство россиян и без этого не имели возможности в анонимном режиме перечислять хоть сколько-нибудь значимые средства. Нынешнее решение просто дополнительно ужесточит уже сложившуюся практику.

Для чего это делается? Есть такое понятие – гармонизация законодательства, когда разные правовые нормы приводят к общему знаменателю для общего удобства их исполнения. И, самое главное, что увеличивается контроль. Так что это решение – это, видимо, именно очередная гармонизация законодательства, цель которого – облегчить формальный контроль за исполнением.

Как принятие таких мер может сказаться на рынке электронных платежей? Естественно, по нему будет нанесен большой удар, поскольку часть людей и пользовались электронными платежами из-за того, что это требовало меньше формальностей. Как правило, суммы при этом были не очень большими – человек существенного беспокойства за них не испытывал. А технически это было гораздо проще, чем открывать счет в банке, особенно под какие-то разовые платежи. В результате же принятия предлагаемых мер, скорее всего, от трети до половины рынка электронных платежей окажется вне закона – и, соответственно, будет потеряна. То есть рынок сократится.

Катастрофы это не вызовет, но некоторые неудобства людям создаст. Если раньше многие подходили к терминалам мгновенной оплаты, вкладывали туда деньги и оплачивали телефон, интернет и тому подобное (то есть делались небольшие платежи, и делать их было удобно), то теперь людям придется по-взрослому открывать счет в банке под перевод – так, как все переводы и делаются.

Что тенденции развития рынка электронных платежей входят в противоречие с интересами государства, по сути, было давно ясно. С самого начала, когда анонимные электронные платежи появились, было понятно, что рано или поздно они вызовут недовольство со стороны контролирующих органов. Интрига была только в том, когда и в какой форме оно проявится. Ну, вот, видимо, контролирующие органы созрели для того, чтобы закрутить гайки окончательно.

Может ли быть, что, как настаивает Центробанк, будет введен запрет на снимание средств с электронных кошельков и предоплаченных карт? Думаю, скорее всего, так оно и будет. Вообще все даже теоретически анонимные платежи, вероятно, постепенно сойдут на нет. Это общая тендения деанонимизации платежей. Я бы сказал, это общая практика.

Электронный платеж pixabay.com

К счастью, каких-то особых последствий для экономики в целом введение таких ограничений не вызовет. Просто потому, что объем рынков анонимных электронных платежей по сравнению с общим объемом экономики незначителен. Но это создаст локальные неудобства: если раньше вы, пробегая мимо того же терминала оплаты, могли быстро пополнить счет своего мобильного телефона или оплатить услуги интернет-провайдера, то теперь придется либо делать это в отделениях банка – с очередью, как это обычно и бывает. Либо предстоит осваивать онлайн-банкинг – что у нас, к сожалению, активно используется отнюдь не всеми пользователями банковских услуг. Ну, придется это сделать.

В принципе, если человек занимается какой-то легальной деятельностью, то это для него будет просто небольшим дополнительным неудобством. Так что, думаю, россияне постепенно к этому привыкнут. Что же еще им остается делать?», – сказал Сергей Хестанов.