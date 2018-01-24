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24 января 2018, 18:52
МОК Олимпийские игры Россия
Никита Белоголовцев

Триколор под олимпийским запретом

Девушки с флагами России / mskagency.ru
Девушки с флагами России / mskagency.ru
АГН "Москва"

Российским болельщикам на Олимпиаде-2018 нельзя будет пронести флаг страны на трибуны: Международный олимпийский комитет запретил проносить на олимпийские объекты, в том числе на трибуны стадионов, флаги государств, не участвующих в Играх, сообщают СМИ. В Госдуме на информацию отреагировали двояко.

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Чепиков добавил, что организация требует основательного реформирования.

«Если кто-то раньше думал, что спорт далек от политики, то сейчас все сомнения развеялись, – цитирует телеканал RT его слова. – Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения.»

 
Сергей Чепиков, олимпийский чемпион / YouTube.com

Телеканал также отмечает, что многие пользователи рунета уверены: МОК не остановится на этом и предпримет еще более оскорбительные для россиян шаги.

В то же время член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказал мнение, что СМИ преждевременно распространили информацию о якобы категорическом запрете российского флага на трибунах болельщиков Олимпиады-2018. По его словам, Олимпийскому комитету России нужно срочно подготовить запрос в Оргкомитет Олимпиады и в Международный Олимпийский комитет для получения официальных разъяснений на этот счет, передает информационное агентство «Р-Спорт».

Источник же газеты «Спорт-Экспресс» в МОК заявил, что проносить российский флаг на трибуны никто не запрещал. Он утверждает, что МОК закрыл возможность участия в Олимпиаде для Олимпийского комитета России, а не для россиян, так что права российских болельщиков ущемляться не должны. «Запрещены флаги, не участвующие в ОИ. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России», – пояснил источник.

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации и ее восприятии в обществе согласился Никита Белоголовцев, главный редактор портала «МЕЛ». По его оценке, МОК действительно стремится сделать ситуацию для России достаточно неприятной, чтобы она изменила свой образ действий, и запрет на пронесение флага на трибуны, оскорбляющий болельщиков, действительно может действовать на Играх.

 
Никита Белоголовцев

«Очень часто в последнее время при обсуждении тех или иных действий МОК встречается фраза про страну, которая между войной и позором выбирает позор, а в итоге получает и позор, и войну. Понятно, что использование любой цитаты для характеристики ситуации – это некоторое упрощение, попытка подогнать задачу под ответ. Но в целом мне кажется, эта фраза наводит на правильные мысли.

Мне кажется, все, что сейчас происходит вокруг взаимоотношений России и МОК и вокруг участия России в Олимпиаде, уже совершенно не борьба с допингом, не попытки сделать мир (или хотя бы спорт в этом отношении) лучше – это абсолютно целенаправленное и последовательное унижение России, попытка добить. И есть ощущение, что это – попытка, в которой принимающие решения люди несколько увлеклись и не могут остановиться. Это если называть вещи своими именами.

Да, конечно, это к борьбе с допингом не имеет никакого отношения. А чем этот процесс вызван? Тем, о чем я говорил уже много раз: тем, что Россия демонстративно и последовательно не хочет сдавать «своих». Под «своими» в данном случае имеются в виду спортивные чиновники. И в некоторой, возможно, истерике в ответ на это идут в ход уже все способы ударить побольнее и унизить посильнее. Для вас принципиален флаг? Мы будем говорить про флаг. У вас есть спортсмены, которыми вы сильно гордитесь, но которые еще не факт, что возьмут медали (как, например, Антон Шипулин), спортсмены, без которых биатлон станет беднее, но, скорее всего, не фатально беднее? Хорошо, мы ударим сюда.

Сразу скажу: я не большой сторонник конспирологии и не верю в некий единый центр управления миром рептилоидами, в котором плетутся все антирусские заговоры. Но общая последовательность событий довольно логична, и понятно, как она выстроена. Окей, вы не защищались и сочли свое просто отстранение некоей локальной победой? Ну, сочли же! Вы же стали говорить, что в полном составе приедете, и в шутку обсуждать, что форма атлетов из России должна быть с символикой СССР? Вы же стали говорить, что даже, мол, больше выиграете, потому что злее будете. И что, может быть, вам на церемонии закрытия еще и разрешат российский флаг пронести? Окей…

Я имею в виду, что люди, которые принимают решения, читают прессу. Они же не на другой планете живут! И с помощью небольшого напряжения мозга, своего или чужого, способны узнать, о чем пишут и говорят. Так что, похоже, это – история с попыткой максимально наказать. Я сейчас выношу за скобки вопрос, за дело или нет. И соответствует ли преступление наказанию, и должны ли спортсмены и болельщики нести ответственность за действия чиновников – это разговор для другой беседы. Но по факту все довольно очевидно.

 
Рио де Жанейро. Олимпийская символика / pixabay.com

 

В МОК рассуждают примерно так: «Друзья, у вас были проблемы перед Рио. Вы приехали в Рио практически в полном составе, выступили под своим флагом и решили, что так можно. Два года мы с вами разговаривали, и вы получили отстранение федераций и ряда спортивных чиновников, тренеров и спортсменов от Олимпиады. И в целом вы восприняли поездку команды тоже скорее как победу. Да, немного подумали о бойкоте, но в целом ничего не изменилось: все те же люди остались на тех же местах. Ну, тогда мы продолжим вас наказывать до того состояния, когда станет больно.»

Меня во всей этой ситуации, помимо судеб спортсменов, которые на этой Олимпиаде в огромном количестве, видимо, не окажутся (а может, не окажутся и все), чудовищно расстраивает, что есть повод (которым, безусловно, все заинтересованные лица воспользуются), чтобы обсуждение того, кто виноват и что делать (кто виноват, что российский спорт оказался в такой заднице, и что делать, чтобы он хотя бы мелкими шажочками начал оттуда вылезать), померкло на фоне дискуссии о том, как «англичанка гадит» и как англосаксы в очередной раз в мировом масштабе решили «унизить поднимающуюся с колен Россию». Это очень грустно, с моей точки зрения.

Почти никто, за исключением очень узкого круга людей, которые говорили об этом задолго до нынешнего момента, не задается вопросами, почему ныне разыскиваемый Родченков работал там, где он работал, и получал те награды, которые получал. Никто не думает о том, почему российский биатлон стал показывать чудовищные результаты перед Олимпийскими играми. И как чудовищно он мог провалиться (и не провалится просто потому, что, видимо, биатлонисты на Игры не поедут). Это очень грустно.

Как технологически и юридически обосновать запрет российского флага на трибунах, для меня совершенно непонятно. Может ли быть причина для того, чтобы запретить человеку проносить на стадион флаг любой страны? Запрещена символика террористических организаций. Запрещая проносить на стадион флаг России, не приравнивают ли ее к террористическим организациям? А могут ли запретить проносить флаг страны на каких-то более или менее разумных основаниях, мне представить сложно.

 
Болельщики в париках цвета национального флага / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

 

Что такой запрет формально или неформально может действовать, к сожалению, возможно. Ни к чему, кроме, скажем без пафоса, эмоциональному унижению, это не ведет. Человек, который так или иначе, если российские спортсмены так или иначе будут участвовать в Олимпийских играх, придет на женское катание и ему запретят нести туда флаг России, никогда в жизни не подумает: «Ужас, до чего мы довели российский спорт!». Он подумает исключительно о несправедливых людях, которые его лично унизили, запретив ему пронести на трибуны полотнище с тем сочетанием цветов, которые он посчитал нужным.

К сожалению, когда люди входят в раж, они делают вещи, о которых потом сами часто сожалению. Люди делают это в личной жизни, когда ссорятся, и не становятся мудрее, когда ссорятся уже не между собой на кухне, а в планетарном масштабе. Общепланетарного Совета старейшин, которые могли бы сказать «Друзья, давайте включим мудрость», пока не придумали. Если когда-нибудь придумают, планета станет чуть лучше», – сказал Никита Белоголовцев.

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