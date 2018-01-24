Американский сенат утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла, номинированного президентом США Дональдом Трампом на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Срок нынешней руководительницы ФРС Джанет Йеллен закончится 3 февраля. О номинации Пауэлла было объявлено в начале ноября. Это событие увлеченно обсуждали СМИ, которые теперь не менее увлеченно обсуждают утверждение.

Politico пишет, что сенат поддержал наступление эпохи Трампа, утвердив предложенную им кандидатуру Джерома Пауэлла в «самом главном центробанке на свете» 84 голосами против 13. Идея сменить главу ФРС на этом этапе, комментирует автор, идет вразрез со сложившейся административной традицией, по которой президент на первом сроке не меняет руководство ФРС, доставшееся ему от предшествующей администрации.

Джанет Йеллен Federalreserve

Правда, в этом случае новаторство, по всей видимости, ограничивается самим фактом смены. Большинство наблюдателей полагают, что Пауэлл будет следовать той же стратегии, что и Йеллен, то есть постепенно повышать процентные ставки в соответствии с намеченным расписанием (в 2018 г. планируется повысить ее три раза) и осторожно убирать инструменты искусственной поддержки американской экономики. В состав руководства ФРС Пауэлла назначили при Обаме в 2012 г., и с тех пор он работал с ее руководителями — сначала Беном Бернанке, затем Йеллен — над созданием стратегии по выведению экономики из кризиса 2008 г.

Когда Пауэлла впервые номинировали на пост главы ФРС, больше всего возражений было со стороны республиканцев, отмечает автор. К моменту голосования недовольных республиканцев осталось всего четверо, а остальные голоса против принадлежали демократам, среди которых главным оппонентом этой кандидатуры был Берни Сандерс, участвовавший в президентской гонке 2016 г.

Примечательная черта Пауэлла, оговаривает автор, состоит в том, что у него, в отличие от его предшественников, не экономическое образование, а юридическое. Это может привести к тому, что его заместитель (пока еще даже не номинированный, но, скорее всего, экономист по образованию) получит больше власти, чем обычно.

Financial Times пишет, что хотя политика нового руководства ФРС должна быть в русле прежней, вероятны и некоторые изменения. В частности, ожидается, что оно постарается ослабить регулирование Уолл-Стрит. Об этом говорят некоторые другие перестановки в составе руководства, инициированные Трампом.

Здание, где заседает Совет управляющих Федеральной резервной системы Federalreserve

Одной из ключевых задач Пауэлла и его команды, оговаривает FT, будет поиск баланса в ситуации с быстрым ростом экономики и низким уровнем безработицы, но с очень слабой инфляцией. Кроме того, на финансовых рынках продолжают расти цены на активы, а это риск для экономики.

Bloomberg подчеркивает, что в ФРС меняется не только председатель, но и значительная часть других руководителей. Вся эта операция, инициированная администрацией Трампа, призвана смягчить смену стратегии. Ключевой момент в том, что изменения будут происходить подспудно и не одновременно, на фоне сохранения в общих чертах прежней политики. Принятия ответственных решений будет требовать проблема инфляции. Как уже отметил в одном из своих недавних выступлений Пауэлл, слишком жесткий контроль в этой сфере рискован: в таких условиях чаще возникают рецессии.