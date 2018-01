«Коммерсантъ» в статье «К кошелькам обратятся по имени» пишет, что правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи.

«Россия не отпускает руль»: KPMG оценила готовность стран к беспилотному транспорту.

«В Татарстане не утихает родная речь»: вопрос преподавания татарского языка в школах хотят вынести на референдум.

«Ведомости»: «Российская промышленность завершила год рецессией». Зато оптимизм бизнесменов резко вырос.

«Российскую судебную систему ждут нововведения из прошлого»: полномочия председателей судов ограничат двумя сроками.

«Главный следователь Москвы назван соучастником в деле о взятке от вора в законе»: СКР может оказаться в позиции прокуратуры по игорному делу.

РБК в статье «Сталинская битва» пишет про Минкультуры, которое сняло с проката англо-французскую комедию.

«Недоплановое»: рост промышленности в 2017 году вдвое отстал от прогнозов правительства.

«Репатрианты получили отсрочку»: Минфин обнародовал меры по либерализации валютного контроля.

«Известия» в статье «Боливар не вынесет двоих» пытается понять, насколько оправданно возобновление производства Ил-96.

«Курды не поедут на Конгресс сирийского национального диалога»: турецкая операция в Африне подталкивает курдов к отказу от участия в предстоящей конференции в Сочи.

«Социально опасное удовлетворение»: почему фривольный танец ульяновских курсантов всколыхнул страну.

«Газета.ru» в материале «Игры без правил: на что россиянам рассчитывать в Пхенчхане» пишет о принципе приглашения россиян на Олимпиаду‍.

В статье «Сплоченная нация» говорится о мэре Риги, который назвал перевод русских школ на латышский язык «огромной ошибкой».

The Economist: «Сенат проголосовал, чтобы федеральное правительство возобновило работу» (The Senate votes to reopen the federal government). Правительство США может возобновить работу после приостановки. Но кризис, который вызвал эту приостановку, остается неразрешенным.

Bloomberg: «Сегодня в Давосе. Пять вещей, которые вам нужно знать» (Today at Davos: Five Things You Need to Know). Банкиры и политики, участвующие во Всемирном экономическом форуме, узнали хорошее о Европе, подозрительное о возможном финансовом кризисе и настораживающее о заатлантическом протекционизме.

The Wall Street Journal: «Генпрокурора расспросили в связи с российским следствием» (Attorney General Was Interviewed in Russia Inquiry). Генпрокурор США Джефф Сешнс в течение нескольких часов отвечал на вопросы следствия, занимающегося гипотезой о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 г.

The Washington Post: «Победители и проигравшие по итогам правительственной приостановки» (Winners and losers of the government shutdown). Республиканцы очевидным образом вышли победителями из истории с приостановкой работы американского правительства.

The Telegraph: «Китай пообещал спасение банкам во время следующего кризиса, в то время как рыночные пророки предупреждают о повышении американских ставок» (China promises bank rescue in next crisis as market prophets warn on rising US rates). Китайская банковская система собирается сдержать грядущий банковский кризис.

Al Jazeera: «Дала ли Россия добро на турецкое наступление на Африн?» (Has Russia greenlighted Turkey’s Afrin offensive?). У Москвы для этого есть основания: укрепление связей между курдами и США и возможная смена позиции Турции в отношении президента Сирии Башара Асада.