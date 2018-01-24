Общественный совет при Минкультуры попросил генпрокурора проверить фильм «Смерть Сталина» на предмет экстремизма и «возможных угроз общественной безопасности при прокате», а также предостеречь министра культуры. Письмо датировано 23 января, в этот день министерство и отозвало прокатное удостоверение.

Ранее Мединский, объясняя решение, заявил, что «люди старшего поколения, да и не только» могут посчитать ленту «оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым», армией СССР и жертвами сталинизма.

В который раз подтверждается, что сталинизм — крайне болезненная для россиян тема. Что-то в фигуре Сталина есть такое, что вновь и вновь вызывает конфликты. Наверное?тут могла бы помочь публичная политика, жаль, в стране ее почти нет.