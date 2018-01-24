Давосский форум — отличное место для рассуждений о будущем. С одной стороны, они ни к чему не обязывают, с другой — позволяют дать хотя бы намеки на наличие стратегии. Тем более, если она есть.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что цены на углеводороды вряд ли вернутся к тем уровням, которые были в 2012–2013 гг. То есть нефть больше не будет стоить более 100 долларов за баррель. Об этом, как пишут «Ведомости», министр заявил на сессии «Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке» в Давосе.

Основным вызовом Новак назвал рост численности населения Земли на 1,5 млрд человек к 2040 году. По словам министра, 2 млрд человек пока не имеют доступа к энергетической инфраструктуре. «Россия видит эти вызовы и готова на них ответить», — отметил Новак. «Россия имеет хорошее географическое положение, можем поставлять энергоресурсы в различные страны. У нас цель — диверсификация и внедрение новых технологий», — отметил министр.

По словам Новака, в ближайшие 20 лет нужно будет увеличить добычу на 20 млн баррелей в сутки для компенсации выпадающей добычи и еще на 10 млн, чтобы соответствовать росту спроса на нефть. «Никакая сланцевая добыча этого не сможет», — уверен министр.

Александр Новак, министр энергетики / mskagency.ru

Таким образом, министр энергетики уверен, что главный источник поступления валюты в российский бюджет, нефтегазовый сектор, в ближайшее время продолжит стабильно приносить прибыль.

Очевидно, что Новак — не единственный оптимист в федеральном правительстве. Вице-премьер Аркадий Дворкович, который также сейчас находится в Давосе, заявил, что Александр Новак является лучшим в мире министром энергетики. «Наш самый лучший министр энергетики в мире... Я могу с уверенностью сказать, что этот человек приносит серьезную часть дохода Российской Федерации», — пояснил он.

Впрочем, у России, конечно, есть и проблемы. Например, Новак, например, призвал иностранцев инвестировать в российскую нефтянку, хотя уже сейчас доля иностранных инвестиций в этой отрасли составляет 31%. Очевидно, что если бы российские компании инвестировали достаточное количество средств, то призывать иностранцев вкладывать свои деньги не пришлось.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов отметил на форуме, что нестабильность налоговой системы может отпугнуть зарубежных инвесторов. Так, например, в «Лукойле» надеются, что правительство не станет в ближайшее время менять налог на шельфовые месторождения. «Партнеров для этого [шельфовых проектов] сложно найти, надо привлекать из-за рубежа», — объяснил он. А зарубежным инвесторам, в свою очередь, нужна стабильность.

Работы на шельфовом месторождении

Впрочем, все это не так важно, учитывая, что цены на нефть в ближайшее время, по крайней мере по прогнозам Новака и Алекперова, резко снижаться не будут.

Так, совладелец «Лукойла» напомнил, что ориентиром при заключении сделки ОПЕК+ был показатель $50/баррель, а сейчас нефть торгуется уже около отметки в 70 долларов. Резкий рост цен, а за ними и обвал, может произойти только «если жадность возьмет верх над разумом», уверен он.