Топ новостей 24 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Елена Мизулина предложила ввести уголовную ответственность для администраторов соцсетей за публикуемую информацию, в Кремле прокомментировали запрет «Смерти Сталина», а следствие не нашло вины математика Богатова в призывах к терроризму.

Елена Мизулина предложила ужесточить наказание для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за распространяемую ими информацию вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности.«Существуют игры альтернативной реальности, где детям дают жёсткие и анархические задания. Мы все помним, как это было с группами о суицидах. Наши опасения о спланированной работе по созданию такого рода групп подтвердились», — сказала сенатор.

Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи рассказал, что фильм понравился тем россиянам, которые его увидели, и выразил надежду на его прокат в РФ. «Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», — сказал он. Кремль же назвал выдачу прокптных удостоверений прерогативой Минкульта. Между тем Общественный совет при Минкульте призвал Генпрокуратуру проверить картину на экстремизм.

Сенатор Андрей Климов заявил, что вещание СМИ-иноагентов может быть заблокировано из-за публикации призывов бойкотировать выборы президента, так как это - нарушение Конституции. Под временную блокировку в день тишины и в день выборов могут попасть «Радио Свобода» и «Голос Америки». В АП заявили, что ничего не знают о подобных предложениях.

Следователи по делу математика Богатова, которого обвиняли в призывах к терроризму, представили результаты компьютерно-технической экспертизы защите обвиняемого. Из этих данных и следуют выводы о том, что доказательства вины математика отсутствуют. В ближайшее время следствие должно снять все обвинения.

Задержаны и арестованы два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ. Они являются знакомыми нападавшего, также несовершеннолетними. Мотивом преступления, по мнению следователей, стала ненависть к некоторым преподавателям и конфликты с другими учениками.

Лидер «Монархической партии» миллиардер Антон Баков заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента из-за двойного гражданства — он является гражданином России и виртуального государства Романовская империя, признанного Гамбией. Баков отметил, что юридически это является нарушением федерального закона о выборах.

ОКР заявил, что правила МОК о запрете на пронос флагов стран, не принимающих участия в Играх, существуют, но Россию они касаться не должны. Так комитет ответил на информацию СМИ о том, что МОК запретил проносить российские флаги и другие атрибуты с российским триколором на трибуны Игр-2018 в Пхенчхане, в Олимпийскую деревню и на тренировочные объекты. Кремль заявил, что комиссией нужно вести диалог и отстаивать свои права, а не бойкотировать Игры.

Кабмин собирается ввести ограничения на анонимные электронные платежи с использованием средств, не требующих идентификации клиента, на суммы менее 15 тысяч рублей. Росфинмониторинг предлагает вообще запретить анонимные карты и электронные кошельки.

Еврокомиссия оштрафовала компанию Qualcomm, которая занимается разработкой и исследованием беспроводных средств связи и является поставщиком Apple, на 997 млн евро — за «злоупотребление доминирующим положением». По ее данным, Qualcomm «подрывала конкуренцию на рынке путем крупных платежей ключевому клиенту» (имеется в виду именно Apple) и таким образом обеспечивала себе «гарантии, что он не будет приобретать аналогичную продукцию у конкурентов».

