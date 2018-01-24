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24 января 2018, 11:53
выборы Григорий Явлинский Ксения Собчак оппозиция
Симон Жаворонков

Оппозиция. Связанные одной целью

Григорий Явлинский
Григорий Явлинский
Киселев Сергей/АГН "Москва"

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не прочь объединить свои усилия с другим кандидатом в президенты, Ксенией Собчак. Впрочем, они уже сейчас работают над достижением одной цели.

На презентации Общественного штаба, которая прошла в столице, Явлинский рассказал о возможном союзе с другими кандидатами, в том числе и с Ксенией Собчак. «Мы вообще “за всех”. Ксения Анатольевна — кандидат «против всех», а я кандидат “за всех”. Если мы сможем совместить эти два подхода…», — цитирует Явлинского канал «Мир».

При этом с чисто электоральной точки зрения и Явлинский, и Собчак, и даже кандидат от КПРФ Грудинин, сейчас если не являются одной командой, то, во всяком случае, работают для достижения одной первоочередной цели — повышения явки.

 
Визит Ксении Собчак в Великобританию
sobchakprotivvseh.ru

Дело в том, что даже в случае проведения голосования без каких-либо фальсификаций сейчас очевидно, что Владимир Путин наберет больше всех голосов. Собственно единственное, на что может рассчитывать оппозиция — это на проведение второго тура. Для этого Путин должен набрать ровно 50% голосов или менее.

На первый взгляд такой результат недостижим, но некоторые шансы все-таки имеются, если представить, что сторонники президента решат 18 марта не идти на избирательные участки. В первую очередь это может произойти как раз из-за того, что в победе Путина никто не сомневается. Второе условие — высокая явка сторонников альтернативных кандидатов. И здесь все они не мешают друг другу, а помогают.

Если потенциального избирателя Ксении Собчак Григорий Явлинский еще может привлечь, то привести на участки сторонников Коммунистической партии ему вряд ли под силу. Так что сейчас для Явлинского разнообразие кандидатов — залог потенциального успеха.

В штабе Явлинского это, конечно, понимают, поэтому вполне однозначно отзываются об идее бойкота выборов, которая так нравится Алексею Навальному (его до выборов не допустили).

Сопредседатель Общественного штаба политик Владимир Рыжков во вторник раскритиковал предложение бойкотировать выборы.

«Это демобилизация наших сторонников. Это демобилизация тех людей в нашей стране, которые хотят перемен, которые хотят, чтобы Россия шла европейским путем. По всем опросам, 25-30% населения в стране разделяют демократические европейские ценности», — заявил Рыжков.

Тем более неправильно добиваться снятия, казалось бы, конкурента из-за того, что стратегия привлечения избирателей на участки у кандидатов разная, а значит Собчак и Явлинскому по-отдельности удастся добиться большей явки, чем если кто-то из них снимется в пользу другого.

Так, например, Собчак в феврале, судя по всему, собирается поехать в Соединенные Штаты. Легко можно себе представить, что это привлечет не только эмигрантов, которые сохраняют российское гражданство и следят за тем, что происходит на Родине, но и россиян, которые не покидали страну, но так или иначе симпатизируют странам Запада.

По информации BBC, Собчак планирует встретиться с россиянами, живущими в США, выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и даже попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты США.

 
Национальный Молитвенный Завтрак с президентом Бараком Обамой
Official White House Photo by Pete Souza

Молитвенный завтрак проводится в первый четверг февраля в Вашингтоне с 1952 года, его организует христианская организация The Fellowship в отеле Washington Hilton. Завтрак, обычно, посещают более 3 тысяч гостей, со времен Дуайта Эйзенхауэра мероприятие посещают президенты США. В этому году на завтраке должен появиться Дональд Трамп. Известно, что в этом году в Вашингтон поедут три депутата Госдумы: по приглашению американских конгрессменов поедут председатели комитетов по финрынку Анатолий Аксаков и по образованию и науке Вячеслав Никонов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Впрочем, как заявила «Медузе» пресс-секретарь избирательного штаба Ксения Чудинова, Собчак примет в мероприятии участие, если «будет время» из-за «очень плотного» графика в трехдневной поездке в США.

Явка на выборах будет обеспечиваться не только агитацией кандидатов. 23 января на встрече с предпринимателями президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов призвал работодателей обеспечить персоналу все возможности для голосования на выборах президента России, а также напомнил о запрете на агитацию за конкретных кандидатов. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Отметим, что закон не запрещает работодателям призвать своих сотрудников проголосовать, причем даже в «день тишины» и в день голосования.

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