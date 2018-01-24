Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 14,5 млрд рублей из федерального бюджета на повышение в 2018 году зарплаты «отдельных категорий работников бюджетных учреждений». Документ опубликован на сайте правительства России.

Распоряжение правительства написали в Минфине. В документе говорится, что 7,2 млрд рублей будет направлено в сферу образования, по 3,4 млрд получат сфера науки и здравоохранение. Еще 0,5 млрд будут выделены для сферы культуры.

900 миллионов рублей остаются в резерве, правительство распределит их с учетом анализа итогов достижения целевых показателей повышения зарплат бюджетников, установленных «майскими указами». Также на распределение повлияет темп роста среднемесячного дохода бюджетников.

Дмитирй Медведев на встрече с работниками бюджетной сферы kremlin.ru

В правительстве рассчитывают, что эти 14,5 млрд позволят в 2018 году достичь «запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений».

В конце прошлого года, напомним, правительство и президент выпустили документы, которые с 1 января повысили на 4% зарплату работникам федеральных учреждений, а также госорганов — причем как тех, кто является чиновником, так и тех, кто таким статусом не обладает. Для чиновников это стало первое повышение зарплаты за последние четыре года.

Отметим, что, по данным Росстата, за 2017 год улучшение личного материального положения констатировали 10% респондентов, а ухудшение — 30%. Улучшения личного материального положения в течение 2018 года ожидают 12% респондентов, а его ухудшения — 18%. При этом все последнее время реальные располагаемые доходы населения снижаются.

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов Ярослав Иванович и Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Авилов Александр/АГН "Москва"

Эксперты Высшей школы экономики прогнозируют в наступившем году перелом тренда реальных доходов населения с негативного на позитивный в связи с приближающимися выборами президента и стабилизацией экономики. Об этом пишет директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в обзоре «Потребительские настроения населения России в IV квартале 2017 года» от 23 января.

«Видимо, подъем экономики, наблюдаемый уже пятый квартал подряд, частично происходит за счет реализации не совсем эффективных проектов, непроизводительных затрат и излишнего накопления товарно-материальных ценностей, то есть позиций, не имеющих высокого мультипликативного воздействия на рост уровня и качества жизни населения. Вместе с тем, учитывая предстоящие выборы президента России, заявленные с начала 2018 года демографические и другие социальные выплаты, рост заработных плат, относительную стабилизацию экономики, можно почти с уверенностью предположить, что уже в ближайшее время мы увидим перелом тренда по доходам населения с негативного на позитивный», — пишет Остапкович.