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25 января 2018, 15:21
законотворчество Минэкономразвития
Илья Карпюк

Автолюбителям на заметку

Техосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля
pixabay.com

В Минэкономразвития хотят исключить ситуацию, когда операторы техосмотров смогут выдавать диагностическую карту — документ с результатами техосмотра — владельцам машин, которые фактически не приезжали в пункт проверки. Во всяком случае именно для предотвращения таких нарушений разработан законопроект, который в очередной раз реформирует процесс прохождения ТО. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Диагностические карты, по идее авторов реформы, должны составляться только в электронном виде и заверяться электронной подписью. Процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка — загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Если эксперт сформировал карту и допустил не прошедшую техосмотр машину к движению, ему будет выписан штраф в 10 тысяч рублей. Если же выяснится, что сотрудник умышленно передавал в центральную базу заведомо недостоверные сведения, то его смогут даже привлечь к уголовной ответственности. Совершение таких действий группой лиц по сговору будут наказывать лишением свободы до двух или до четырех лет в зависимости от тяжести преступления.

 
Проверка технического состояния автомобиля / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Также в документе поправок говорится о штрафах в 800 рублей для водителей, которые управляют не прошедшими техосмотр автомобилями. Нарушителей можно будет выявлять благодаря камерам на дорогах: машины автоматически будут проверяться по ЕАИСТО. Если автомобиль нарушителя попадет в аварию, причиной которого стала неисправность, то страховщики получат право подать иск к автовладельцу. Такая норма должна быть внесена в закон об ОСАГО.

Поправки уже направлены на утверждение в правительство и после этого, если будут одобрены, будут внесены в Госдуму.

Отметим, что это не единственное новшество, которое может ждать автолюбителей. Водителей могут обязать сдавать экзамены при замене прав, пока, правда, только теоретический. Во всяком случае такое предложение в ГИБДД направил Союз автошкол, об этом пишут «Известия». В организации уверены, что автолюбителей необходимо проверять на знание актуальных правил из-за того, что в документ постоянно вносятся поправки.

Кроме того, в Союзе автошкол считают, что водители должны всегда возить с собой медицинскую справку, дающую право на управление автомобилем.

Сейчас, напомним, начинающие автолюбители получают водительское удостоверение после того, как он успешно сдал теоретическую часть экзамена и продемонстрировал практические навыки на специально оборудованной площадке и в городе. Для допуска к этим испытаниям начинающий автолюбитель также должен предоставить медицинскую справку специального образца.

 
Сдача экзамена на автодроме / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Также медсправка необходима в случае замены водительского удостоверения, которая происходит раз в 10 лет. Пересдавать экзамен приходится, но только в случае, если права не истекли, а были отобраны у водителя за грубые нарушения ПДД.

Теоретический экзамен, который предлагается проводить при замене прав, представляет из себя тест из 20 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 20 минут. Допустить можно только две ошибки. За каждую из них экзаменуемый получает еще по пять дополнительных вопросов.

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