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25 января 2018, 16:30
Владимир Путин выборы Россия ЦИК
Константин Калачев

Без креатива и куража

Девушка с плакатом
Девушка с плакатом
АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Сюжеты, показывавшиеся в последние недели на российских телеканалах, не преследовали агитационной цели, а преимущество Путина в телеэфире объясняется малой активностью остальных кандидатов в президенты. К такому выводу пришел Центризбирком, разбиравший жалобу Ксении Собчак и движения «ГОЛОС».

Как пишет газета «Ведомости», именно заявление «ГОЛОСа», который подсчитал, что за неделю в СМИ появилось 45 сюжетов, в которых преимущество по времени и вниманию отдавалось Владимиру Путину, легло в основу жалобы. При этом, по словам сопредседателя движения Григория Мельконьянца, ЦИК установил, что КПРФ выпустила агитационный материал в поддержку своего кандидата в президенты Павла Грудинина, оплаченный не из средств избирательного фонда. 

Материал был напечатан без выходных данных, и если выяснится, что стоимость тиража превысила 5% максимально разрешенного объема избирательного фонда, Грудинин может лишиться регистрации, сказал Мельконьянц.

 
Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Между тем политологи в целом сходятся во мнениях в том, что кандидаты в президенты пока не проявляют особой активности в своей кампании. Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации, об активности кандидатов и причинах того, что она именно такова, согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы».

«Могу согласиться с ЦИК: кандидаты действительно пока малоактивны. Практика подтверждает это: если взять ситуацию где-нибудь в Якутии, на Камчатке и попытаться оценить работу избирательных штабов, то штабов многих кандидатов просто нет. Некоторые штабы сложно найти, а других просто физически не существует. Так что ЦИК совершенно прав, когда считает, что кандидат Путин и его штабы создают больше информационных поводов, чем другие кандидаты и их штабы.

А что касается не агитации, а информационного сопровождения кампании, освещения работы штабов, то тут действительно возникает серьезная проблема. Мы видим отсутствие во многих регионах штабов Собчак, отсутствие штабов Титова; далеко не везде представлены штабы Явлинского, не везде активно ведут себя штабы кандидатов от ЛДПР и от КПРФ. В результате пусть даже журналисты хотят, чтобы все было в полном соответствии с духом и буквой закона, чтобы ни у кого из кандидатов не было преимущества, возникают неожиданные трудности: СМИ не могут выпустить сюжет только потому, что работы многих штабов просто нет! Или представители штабов прячутся, не хотят рассказывать о своей работе. А ведь показать ее журналистам нужно для баланса, для соблюдения требований закона.

 

 
Ксения Собчак в своем избирательном штабе / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Это что касается штабов; что касается кандидатов, то тут надо отметить вот что. Да, может быть проблема разного доступа к информационному пространству у разных кандидатов, но есть еще и деятельность Путина как президента Российской Федерации. Рабочие поездки, плановая активность его в любом случае будет освещаться средствами массовой информации – просто в силу того, что СМИ должны освещать работу президента. Мне кажется, здесь главное вот что: равенство для кандидатов предполагает их равенство в рамках закона, то есть получение бесплатного и платного эфирного времени. Но что касается инфоповодов, то тут равенства быть не может.

В целом, если говорить о российском законодательстве, связанном с выборами, то я вообще сторонник того, чтобы снимать как можно больше ограничений и расширять возможности для кандидатов. В некоторых странах, например, агитационные материалы печатают вообще без выходных данных, не указывая ни тиража, ни кто эту печать оплатил. И вопрос о том, кому будет отдан приоритет, определяется просто статусом конкретного человека на той или иной территории. Собственно, как и получилось с Путиным – ведь совершенно очевидно, что с точки зрения упоминаемости в информационном пространстве приоритет будет отдан президенту с учетом его деятельности именно потому, что он – президент.

Если же говорить не о Путине, а о других кандидатах и о том, почему они проявляют столь незначительную активность… Думаю, что так как на победу никто из них не претендует (и это известно заранее, об этом говорят общественные предпочтения в сложившейся ситуации), идет реальная борьба за второе место. Но для того, чтобы вести тотальную кампанию – а настоящая кампания должна иметь именно тотальный характер, то есть нужно использовать все каналы коммуникации, все приемы и все возможности дойти до избирателя, – нужны соответствующие ресурсы.

Для партий же президентская кампания не является главной – она второстепенна. Она является частью общей кампании партии, но на деле главная кампания для партии – это кампания думская. Когда выделяются депутатские мандаты, все ресурсы партии бросаются на думскую кампанию. Президентская кампания же финансируется по принципу вторичности. Уже в силу этого у нее не может быть такого размаха, какой возможен, когда партии борются за реальные депутатские мандаты в Государственной Думе.

 
Работа по сбору подписей / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Кроме того, думаю, в некоторых штабах кандидатов возникает еще проблема, связанная с недостаточным профессионализмом, неумением работать новыми инструментами, неспособностью членов штаба соответствовать духу времени. В конце концов, кто из кандидатов показал способность вести работу с социальными сетями? Да никто пока. Даже Собчак, у которой столько подписчиков в инстаграме и которая, казалось бы, могла это делать, не делает!

А вот с Грудининым, кстати сказать, вышло иначе – что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. На самом деле он должен бы благодарить тех, кто развернул кампанию против него, в том числе в социальных сетях. Потому что эта кампания работает на повышение его узнаваемости, повышение его рейтинга и, в конечном итоге, на улучшение его результата! Вызвав таким образом огонь на себя, он в итоге получает определенные дивиденды.

Мог бы Явлинский тоже вызвать огонь на себя? Мог бы. Сделал он это? Нет, не сделал. Мог бы Титов быть активнее на всех площадках? Теоретически – да. Но кандидатам явно хочется и результат получить, и не слишком потратиться. Хотя я знаю очень много хороших политтехнологов, которые сидят без дела, а кандидаты в президенты обходятся кадрами партийными, у которых нет ни истории побед, ни реального опыта ведения кампаний. Кто, например, ведет кампанию Явлинского? Не думаю, что многие смогут ответить на этот вопрос. Хотя, казалось бы, можно привлечь реальных специалистов – многие из них, возможно, согласились бы работать и в качестве волонтеров!

 
Презентация общественного штаба поддержки кандидата в президенты РФ Григория Явлинского / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Так что в результате креатива мало, инструментарий устарел, стратегия непонятна и невнятна. А что касается самовыдвиженцев, то, может быть, у них и есть ресурс, но они не хотят эти ресурсы использовать. Думаю, тот же самый Титов вряд ли готов отдать последнее, чтобы получить, скажем, 2-3%. Думаю, что и Собчак предполагает не вкладывать все без остатка в проект – даже больше того, она хочет еще и заработать. Она будет таким образом повышать свою капитализацию.

Так что действовать все будут очень даже экономно. Ну, в каком-то смысле это и хорошо – экономия заставляет быть креативным. Только пока и креативности особой не видно. Тут, видимо, есть проблема отсутствия воли – не только средств. Отсутствие воли, драйва, креатива, куража… А какие выбор – без драйва, без куража, без креатива, без воли?» – сказал Константин Калачев.

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