Администрация президента США Дональда Трампа во вторник заявила о введении новых пошлин на импорт солнечных батарей и стиральных машин. Эти новости вызвали негодование у многих комментаторов.

Редакция Bloomberg опубликовала колонку под заголовком «Новые пошлины Трампа повредят США». Администрация Трампа ссылается на закон 1974 г., призванныйзащищать компании от нечестной конкуренции. Для защиты были изменены пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин. И то, и другое приведет к неприятностям. В лучшем случае в результате введения новых пошлин повысятся цены, начнут сокращаться рабочие места и застопорятся разработки в сфере экологичной энергетики, а никаких очевидных преимуществ не предвидится. А в худшем случае эти нововведения станут предвестниками опасного нового курса в американской торговой политике.

Производители солнечных батарей, объясняет редакция, составляют скудеющий сегмент энергетической отрасли в США. Пытаясь его защитить от конкурентов, администрация добьется только того, что вырастут цены для американских же бизнесов в куда более перспективных областях — таких, как распространение и установка, существующих, в первую очередь, за счет импорта. По подсчетам одной торговой конторы, тарифные новшества могут привести к сокращению 23 000 рабочих мест и оттоку миллиардов инвесторских долларов.

Установка солнечных батарей / pixabay.com

Закономерным образом, продолжает редакция, все это приведет к снижению конкурентоспособности солнечной энергии относительно горючего топлива. Благодаря дешевым импортным солнечным батареям солнечная энергия стала получать всё больше популярности в электроснабжении. Перекрытие этого источника неразумно как со стратегической, так и с экономической точки зрения.

Что касается стиральных машин, это может быть непосредственно выгодно крупной американской корпорации Whirlpool. Но как это скажется на рабочих местах, пока не очень понятно. Главные зарубежные (южнокорейские) конкуренты Whirlpool в любом случае собирались создавать производство в США. А ограничение импорта неизбежно приведет к росту цен.

Но зловещий смысл новых пошлин, по мнению редакции, даже не в этом, а в том, что они могут свидетельствовать о принципиальном изменении американской торговой политики. Производители в других отраслях тоже могут потребовать, чтобы их защитили. И велика вероятность, что их требования будут услышаны. Американский Белый дом уже рассматривает введение ограничений на импорт стали и алюминия. Главными пострадавшими от такой политики обычно оказываются потребители, а принципиальной выгоды не получает никто. Осознание такой закономерности в какой-то момент привело к созданию Всемирной торговой организации.

Редакция Wall Street Journal опубликовала колонку под названием «Трамп начинает свою торговую войну». Президентская администрация, вдохновившись победой в истории с приостановкой работы правительства, осмелела и наконец перешла к войне с импортом, которую она давно обещала устроить, - и заодно к войне с американскими потребителями. Проблема в том, что это начинание, скорее всего, будет развиваться не так, как представляет себе Трамп. Идея Трампа в том, что ограничение импорта увеличит число рабочих мест в США. Если производить внутри страны будет выгоднее, чем за границей, это значит, что в стране появятся заводы, которым, в свою очередь, потребуются работников.

Памятник промышленному альпинисту / pixabay.com

По мнению аналитиков, на которых ссылается редакция, это работает не так. Перестраивание рынка не происходит мгновенно. Это будет постепенный процесс, который начнется с удара по потребителям в виде сильного повышения цен. Следующими пострадавшими окажутся работники сфер, существовавших за счет импорта. И количество этих пострадавших едва ли будет компенсировано количеством новых рабочих мест, появившихся по итогам введения барьеров. Таким образом, главные неприятности начнутся массово именно у американских граждан, в интересах которых эта инициатива появилась.