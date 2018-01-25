Вместо олигархов в России сейчас остались только социально ответственные бизнесмены. Об этом в эфире канала Bloomberg заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций против российских бизнесменов.

«Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной», — добавил Дворкович, вернувшись к теме вопроса.

Аркадий Дворкович government.ru

Напомним, летом 2017 года в Соединенных Штатах был принят закон, который вынуждает правительство страны расширить санкции против России — до этого все санкции вводились администрацией и ею же могли отменяться. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января, а новый пакет ограничительных мер США будет принят в начале февраля, предположительно 2-го числа.

Вообще принятие новых американских санкций — одна из основных тем, которую обсуждают российские участники Давосского форума. Так, во всяком случае, утверждают корреспонденты «Ведомостей», которые сейчас находятся в Швейцарии.

«Многие здесь [в Давосе] спрашивают, опасаюсь ли я попасть в санкционный список, но я не понимаю, какие для этого могут быть основания, — говорит председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, участник Давосского форума. — Я менеджер нефтехемической компании, не связан с украинским конфликтом или "русскими хакерами"». «Но с другой стороны, мы не до конца понимаем логику, по которой составляются эти списки», — сказал он «Ведомостям». «Новые санкции — это тема больших спекуляций и нулевого знания, я не готов их комментировать», — говорит предправления «Роснано» Анатолий Чубайс. Не собирается он и предпринимать каких-то действий, чтобы избежать их. «Тем более что никаких активов в США у меня нет и никогда не было», —сказал он.

Анатолий Чубайс Michael Popov/flickr.com

Другой взгляд у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова: санкции плохо влияют на деловой климат, потому что усиливают беспокойство, неопределенность. «А у нас и так много рисков, связанных и с новыми технологиями, и с геополитикой», — говорил он на сессии «Стратегические перспективы России».

Неофициально бизнес менее оптимистичен. В конце года было много нервов, говорят собеседники «Ведомостей», но теперь все немного выдохнули. Просто устали бояться, говорит один из участников форума. Многие и сейчас беспокоятся, но активных действий уже нет, говорит топ-менеджер крупного банка. Некоторые сначала попробовали что-то предпринять, но понятно, что все действия уже бесполезны для тех, кто попал под радары.

В любом случае, в отношении людей из списка мгновенно санкции введены не будут. Проблемы могут возникнуть при открытии счетов или заключении сделок. Впрочем, вполне вероятно, что после публикации списка появится и закон, который обяжет администрацию президента США при определенных условиях ввести против людей из него определенные санкции.