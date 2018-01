«Коммерсантъ» в статье «На тех напали» пишет, что законодательство о техосмотре ждут серьезные преобразования.

«Депутаты собирают молодым на ипотеку»: высокие первоначальные взносы тормозят социальные госпрограммы.

«Триста миллионов зальют в водопровод»: банк БРИКС может предоставить России кредит на модернизацию ЖКХ.

«Московские таксисты получат ОСАГО благодаря ЧМ-2018»: власти намерены решить их конфликт со страховщиками.

«Депутатам посоветовали делиться деньгами с народом»: Госдуме даны рекомендации по исправлению имиджа народных избранников.

«Валерий Зорькин останется председателем Конституционного суда»: президент предложит сенаторам утвердить его на новый шестилетний срок.

РБК: «Дискуссия мимо санкций». В Давосе прошла «русская» сессия.

«"Газпром-Медиа" возвращается на онлайн-экраны»: крупнейший медиахолдинг запустит собственный видеосервис.

«Запущенные доходы»: «Роскосмос» перечислил в бюджет лишь пятую часть от запланированного в 2017 году.

«Известия» в материале «Сверхманевренный бестселлер» пишет о том, что Мьянма купит истребители Су-30СМЭ.

Почему водителей хотят заставить повторно сдавать экзамен на права рассказывается в статье «Борьба за права».

«Медальный незачет»: МОК провел дополнительную проверку олимпийцев, итогом которой могут стать новые отстранения.

«Газета.ru» в материале «Халява, приди» рассказывает, как провести Татьянин день в Москве.

«Доллар упал»: курс доллара США к корзине валют упал до минимума с декабря 2014 года.

«На границе турки ходят хмуро»: Как турецкие войска собираются «зачистить от террористов» границу с Сирией.

The Economist: «Миграционный запрет Дональда Трампа направляется снова в верховный суд» (Donald Trump’s travel ban heads back to the Supreme Court). Судьи в очередной раз собираются поставить под сомнение легальность указа президента США о миграционных ограничениях.

Bloomberg: «Сюрпризы евро, возможно, только начались» (The Euro's Surprises May Just Be Getting Started). Евро находится на подъеме благодаря ряду фундаментальных и технических факторов.

The Wall Street Journal: «Доллар опять упал, после того как Мнучин заявил, что слабость способствует торговле» (Dollar Hits New Low After Mnuchin Says Weakness Aids Trade). Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что слабый доллар - это хорошо для торговли. После этого курс доллара упал до рекордно низкой отметки с 2014 г. относительно других мировых валют.

The Guardian: «Ультраправый немецкий политик обратился в ислам» (Far-right German politician converts to Islam). Артур Вагнер вышел из партии «Альтернатива для Германии», которая использует антимусульманскую риторику.

Reuters: «США отстаивают повестку "Америка прежде всего" в преддверии визита Трампа в Давос» (U.S. defends America First agenda ahead of Trump visit to Davos). Видные американские политики выступили против высказываний о том, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа вредна для его страны.

CNBC: «Макрон заявил, что глобализация переживает серьезный кризис» (France's Macron says globalization is going through a major crisis). Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что глобализация столкнулась с «серьезным кризисом» и что для его преодоления нужны коллективные усилия.