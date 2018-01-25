ФАС отклонила проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни. Ведомство не устроил один из ключевых пунктов стратегии, маркировка полезных и вредных продуктов. Также ФАС возражает против мер по борьбе с популярностью курения и газировки, а также предлагает добавлять рвотные средства в спиртосодержащие жидкости.

Наверняка ведомства еще будут спорить, а стратегия, в том или ином виде, все-таки будет принята, тем более, что для Минздрава это один из ключевых документов. Однако сама возможность обсудить этот документ все-таки радует. В конце концов, заставлять меньше пить и курить хотят всех граждан, а не только министров или даже врачей. А способы — это уже другой вопрос.