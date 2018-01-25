Администрация президента США Дональда Трампа прекратит финансирование Международной космической станции (МКС) к 2025 году, пишет 25 января газета The Verge со ссылкой на проект американского бюджета. В то же время Роскосмос заявил о планах создания российской орбитальной станции после 2024 года.

О создании уже не международной, а российский орбитальной станции генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Роскосмоса Евгений Микрин говорил на «Королевских чтениях» 23 января. По его словам, планируется, что станция будет состоять из пяти модулей и будет предназначена для работы экипажа из трех человек.

Станция может быть создана на основе российского сегмента МКС, второй этап формирования которого завершится к 2019 году. Само же решение о целесообразности создания орбитальной станции на базе российского сегмента будет приниматься после 2024 года, приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Микрина. Остальные сегменты МКС могут быть затоплены в океане.

Евгений Микрин на "Королевских чтениях" roscosmos.ru

Еще в конце 2017 года предполагалось, что Россия сможет построить на МКС и отель для космических туристов. Однако, как сообщила газета «Московский комсомолец», эксперты высказали мнение, что это может окупиться только в случае продолжения работы МКС после 2024 года. Между тем договоренностей на этот счет не было достигнуто: администрация президента Барака Обамы продляла пребывание США на МКС только до 2024 года.

Напомним, в создании МКС участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Франция, Испания, ФРГ, Швеция и Швейцария. При этом управлять полетом станции могут два центра: российский, находящийся в подмосковном Королёве, и американский, в Хьюстоне (штат Техас). Выход США из проекта позволит Вашнгтону вложить больше средств в развитие американской космонавтики, однако поставит под вопрос судьбу МКС.

Ранее сообщалось о переговорах между участниками проекта о продлении срока работы станции до 2028 года. Однако никаких сведений об их итогах, хотя бы промежуточных, не оглашалось, передает информационное агентство РИА Новости.

Побеседовать с «Полит.ру» о значении космонавтики для имиджа России и готовности государства вкладываться в эту отрасль согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его оценке, в настоящее время Россия настроена серьезно вкладываться в космонавтику (как ради престижа, так и ради вероятных доходов от космических запусков), однако неясно, какой станет российская политика в этом вопросе в 2020-х годах.

«Наличие собственной космической программы для России – это не только вопрос престижа. Хотя, конечно, престиж тоже важен – нынешние российские власти во многом ориентируются на него, на некие нематериальные бонусы в мировой политике, это характерно для их мироощущения. Но, повторю, развитие космонавтики для России означает не только престиж, но и конкретные деньги. Ведь Россия пока еще является одним из лидеров коммерческих космических запусков в мире, и это приносит очень хороший доход.

В том числе доход приносят и запуски к МКС, о судьбе которой сейчас вопрос решается. Но ситуация в мире постепенно меняется: дело в том, что космонавтика, наряду с другими отраслями (такими, как атомная энергетика, оборонный комплекс), досталась России в великолепном состоянии от СССР. И сейчас это советское наследие практически проедается: мы видим, что у России в последние годы возникают определенные проблемы с коммерческими космическими запусками, которые наносят ущерб ее имиджу и как одной из ведущих космических держав, и как одного из ведущих игроков на этом рынке.

Так что нужно еще посмотреть, как дальше России стоит продолжать свои космические программы, как соизмерять свои намерения с возможностями. У меня складывается впечатление, что российская космическая отрасль сейчас уже вошла в тот «штопор», как это называют пилоты, из которого очень трудно выйти. Вероятно, качество будет дальше падать, и сможет ли Россия потянуть большую космическую программу при таком качестве, уже большой вопрос. Это уже должны просчитывать специалисты.

Неудачный запуск ракеты-носителя Протон-М youtube.com

Потому что подход 2000-х годов, когда любую проблему «заливали» деньгами, сейчас неприемлем. Если у России все же есть такая база, чтобы продолжать реализовывать космические программы, необходимо этим плотно заниматься. Именно потому, что это не только вопрос престижа, но и вопрос денег, и развитие программы во многом позволит «отбить» затраты за счет коммерческих запусков. А вот если такой возможности уже нет, то надо хорошенько подумать, как действовать дальше. На проекты, целью которых является только достижение престижа, у России денег уже нет и вряд ли появятся: 2000-е с их шальными деньгами ушли безвозвратно.

В любом проекте необходимо просчитывать экономическую составляющую, в том числе в проектах космических. И следует еще понимать, что когда в 2020-е годы будет реализовываться новая космическая программа, к власти может прийти уже новое поколение, более прагматично настроенное. И те долгосрочные планы, которые у России есть сейчас, могут измениться – ведь нам действительно надо просчитывать бюджет. Да, по недавнего времени расходы России в значительной мере окупались за счет коммерческих запусков. Но сможет ли Россия добиваться этого впредь при нынешнем состоянии технологий и при том, что она сейчас отрезана от западных технологий? Это нужно просчитывать. Я не специалист в вопросе, но мне кажется, что подход уже должен быть такой.

Как может сказаться на образе России и на ее восприятии на международной арене сокращение ее космических притязаний, если они действительно сократятся? Надо сказать, Россию на международной арене в последние годы вообще не слишком хорошо воспринимают, и имидж ее как космической державы или как атомной державы уже ушел на задний план. Россию теперь воспринимают, с одной стороны, как одну из основных угроз в мире (что преувеличено), а с другой – как страну, амбиции которой не соответствуют ее возможностям.

Конечно, этот образ отчасти создан искусственно внешними оппонентами России. Но отчасти России действительно пока сесть и подвести баланс. Есть уже понимание того, что постсоветская эпоха закончилась, а амбиции России во многом еще зиждятся на постсоветском наследии, на том, что осталось от СССР. Прошло больше 25 лет, и во многом это наследие уже проедено. Пора оценить, что именно Россия в новых условиях – уже не как постсоветское государство, а просто как государство – может потянуть, а что – нет.

Нужно просчитать бюджет, и это касается не только космической программы. Потому что международная ситуация меняется, и ей нужно соответствовать. России нужно действовать уже не как империи, пусть и бывшей, а как большому национальному государству, которое имеет свои интересы и должно их проводить. Так что возможно даже, что если Россия урежет свои амбиции, это будет воспринято положительно – тут все зависит от того, как именно и по какому сценарию произойдет пересмотр.

Самое главное, что очень многие стремления России сейчас не соответствуют ее возможностям. Это происходит, с одной стороны, потому что Запад активно вставляет палки в колеса, а с другой стороны, потому, что мы чего-то сейчас действительно не можем. Не нужно равняться на возможности СССР, которые были гораздо больше, да и мир в целом изменился. Те, кто считался сравнительно слабыми еще несколько десятилетий назад, набрали обороты», – сказал Павел Салин.