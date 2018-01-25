Топ новостей 25 января

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МОК назвал критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду, скончалась Людмила Сенчина, в Японском море пропало российское судно.

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал список критериев, которыми руководствовался, рассылая приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее российским спортсменам. В числе 17 пунктов — упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, а также более ранние случаи употребления допинга российскими спортсменами.

Болельщики / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором уточняет, что болельщикам на Олимпиаде 2018 года не запрещено использовать российский флаг. В разъяснение данного вопроса МОК подчеркнул: «Использование флага страны с признанным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено». При этом в МОК особо оговаривают, что если использование российского флага «будет происходить в формате организованной политической демонстрации», комитет оценит это на предмет соблюдения решения исполкома об отстранении России от ОИ-2018 как национальной сборной.

Певица Людмила Сенчина умерла от онкологического заболевания. Об этом рассказала директор концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович. Сенчина умерла сегодня утром в одной из больниц Петербурга. Ей было 67 лет. Народная артистка России, согласно ее последней воле, будет похоронена на Смоленском кладбище Петербурга.

В Японском море пропало российское рыболовецкое судно. В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что поиски пропавшего судна «Восток» будут продолжаться круглосуточно.

Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не считают запрет на показ в российских кинотеатрах британской сатирической комедии «Смерть Сталина» проявлением цензуры: «Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры. В Кремле не возражают против обсуждения инициативы о создании независимого от Минкультуры органа, который бы выдавал лицензии на прокат фильмов. Есть инициатива, можно ее обсуждать».

Возможно, г-н Песков просто не знает значения слова цензура. Тогда мы поможем pic.twitter.com/Ou5SwpGyZh — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 января 2018 г.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы / mskagency.ru

В правительство РФ для утверждения поступил законопроект Минэкономразвития, ужесточающий ответственность за фиктивное прохождение техосмотра автовладельцами. В одной из последних версий документа предлагается штрафовать водителя за управление машиной без техосмотра на 800 рублей. Проверять, прошел ли автомобиль техосмотр, планируется при помощи в том числе дорожных камер.

Рабочие на улицах Москвы / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребует дополнительно 39,3 млрд рублей из бюджета всех уровней. Оно затронет 1,6 млн работников бюджетных организаций и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Сергей Удальцов / VK.com

КПРФ обратилась в Центризбирком с просьбой удалить имя Сергея Удальцова из списка доверенных лиц кандидата партии Павла Грудинина. Оппозиционер попал в список из-за технической ошибки. «Сергей Удальцов изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом кандидата. У него есть своя организация, которая давно сотрудничает с КПРФ и которая уже сыграла роль в кампании, поддерживая кандидата»,— отметил зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин.

Бег для здоровья / pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) отклонила проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. В частности, у ФАС есть ряд замечаний к предлагаемым в стратегии мерам по ограничению потребления табака.

Президент США Дональд Трамп согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому делу». Трамп заявил, что «ждет этого с нетерпением». Известно, что Мюллер намерен расспросить президента о увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Как информирует CNN, спецпрокурор уже передал юристам Трампа список вопросов, которые хотел бы обсудить. Источники телеканала утверждают, что Мюллер настаивает на личной беседе.