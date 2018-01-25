Топ новостей 25 января
Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МОК назвал критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду, скончалась Людмила Сенчина, в Японском море пропало российское судно.
МОК назвал критерии допуска россиян на Олимпиаду
Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал список критериев, которыми руководствовался, рассылая приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее российским спортсменам. В числе 17 пунктов — упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, а также более ранние случаи употребления допинга российскими спортсменами.
Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!
Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 25, 2018 at 4:09 PST
МОК подтвердил разрешение болельщикам использовать флаг России
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором уточняет, что болельщикам на Олимпиаде 2018 года не запрещено использовать российский флаг. В разъяснение данного вопроса МОК подчеркнул: «Использование флага страны с признанным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено». При этом в МОК особо оговаривают, что если использование российского флага «будет происходить в формате организованной политической демонстрации», комитет оценит это на предмет соблюдения решения исполкома об отстранении России от ОИ-2018 как национальной сборной.
Причиной смерти Сенчиной стала онкология
Певица Людмила Сенчина умерла от онкологического заболевания. Об этом рассказала директор концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович. Сенчина умерла сегодня утром в одной из больниц Петербурга. Ей было 67 лет. Народная артистка России, согласно ее последней воле, будет похоронена на Смоленском кладбище Петербурга.
В Японском море пропало российское судно
В Японском море пропало российское рыболовецкое судно. В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что поиски пропавшего судна «Восток» будут продолжаться круглосуточно.
В Кремле опровергли цензуру в отзыве из проката «Смерти Сталина»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не считают запрет на показ в российских кинотеатрах британской сатирической комедии «Смерть Сталина» проявлением цензуры: «Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры. В Кремле не возражают против обсуждения инициативы о создании независимого от Минкультуры органа, который бы выдавал лицензии на прокат фильмов. Есть инициатива, можно ее обсуждать».
Возможно, г-н Песков просто не знает значения слова цензура. Тогда мы поможем pic.twitter.com/Ou5SwpGyZh— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 января 2018 г.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/6xCGHBq3nT— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 25 января 2018 г.
В правительстве решили ввести наказание за фиктивный техосмотр
В правительство РФ для утверждения поступил законопроект Минэкономразвития, ужесточающий ответственность за фиктивное прохождение техосмотра автовладельцами. В одной из последних версий документа предлагается штрафовать водителя за управление машиной без техосмотра на 800 рублей. Проверять, прошел ли автомобиль техосмотр, планируется при помощи в том числе дорожных камер.
В Минтруде оценили стоимость повышения МРОТ
Пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребует дополнительно 39,3 млрд рублей из бюджета всех уровней. Оно затронет 1,6 млн работников бюджетных организаций и 1,4 млн работников реального сектора экономики.
Сергея Удальцова уберут из списка доверенных лиц Грудинина
КПРФ обратилась в Центризбирком с просьбой удалить имя Сергея Удальцова из списка доверенных лиц кандидата партии Павла Грудинина. Оппозиционер попал в список из-за технической ошибки. «Сергей Удальцов изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом кандидата. У него есть своя организация, которая давно сотрудничает с КПРФ и которая уже сыграла роль в кампании, поддерживая кандидата»,— отметил зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин.
ФАС отклонила ЗОЖ-стратегию Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) отклонила проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. В частности, у ФАС есть ряд замечаний к предлагаемым в стратегии мерам по ограничению потребления табака.
лопух, зелёнка, подорожник pic.twitter.com/I3R16cldho— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 января 2018 г.
Трамп даст показания по «российскому делу» под присягой
Президент США Дональд Трамп согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому делу». Трамп заявил, что «ждет этого с нетерпением». Известно, что Мюллер намерен расспросить президента о увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Как информирует CNN, спецпрокурор уже передал юристам Трампа список вопросов, которые хотел бы обсудить. Источники телеканала утверждают, что Мюллер настаивает на личной беседе.