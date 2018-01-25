Англоязычные СМИ обсуждают наступление Турции на курдскую территорию в Сирии. Большинство комментаторов склонны трактовать эту историю в контексте общегоухудшения отношений между Турцией и США.

Bloomberg опубликовал материал (с оговоркой, что он необязательно отражает мнение редакции), где автор ставит вопрос ребром. Турецкое наступление на курдов — это предательство по отношению к США. В связи с этим США следует задуматься о том, как бы выглядел Североатлантический альянс без Турции. На самом деле поводов задуматься об этом много, но конфликт с сирийскими курдами, по мнению автора, наиболее вопиющий, потому что США их обучали и поддерживали для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Не менее возмутительно, по мнению автора, и то, что Турция, будучи участницей НАТО, согласует свои атаки с Ираном и Россией — главными врагами НАТО, ради противостояния которым альянс и был создан. Интересы США при этом Турция откровенно игнорирует. Конечно, Турция — это хорошее место для военного присутствия НАТО. Но это не повод мириться с таким поведением. Хуже всего, по мнению автора, то, что Турция взяла очевидный курс на сближение с Ираном и Россией, и у нее к этому есть основания.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / kremlin.ru

С Ираном у нее есть мотивация к сотрудничеству постольку, поскольку у Ирана есть свое курдское меньшинство, и он, как и Турция, заинтересован в том, чтобы его сдерживать. А Россия вообще не интересуется судьбой курдов: ей важнее, чтобы Турция не покушалась на легитимность президента Сирии Башара Асада.

В заключение автор сообщает, что любое государство во внешнеполитических решениях руководствуется своими интересами. Но США из серой массы выгодно выделяет то, что они всегда описывают свои интересы и цели в высоконравственных терминах (например, интервенцию в Сирию мотивировали необходимостью борьбы с ИГ).

Financial Times пишет, что конфликт между Турцией и сирийским курдским анклавом представляет собой угрозу и для Сирии, и для Курдов, и для Турции, и для Запада. Прежде всего, этот конфликт открыл новый фронт в продолжающейся сирийской гражданской войне. Турция ведет себя категорично: ей нужно уничтожить любые формы курдского самоуправления возле своей границы. Одновременно с этим резко усилилась напряженность в отношениях с США и вообще западными странами. Закономерным образом, Турция идет на сближение с Россией и все больше от нее зависит.

У Турции к США есть большие претензии. США последовательно отказываются выдать ей Фетхуллаха Гюлена, исламского проповедника, которого турецкое руководство подозревает в организации попытки государственного переворота летом 2016 г. Правда, решительность Турции относительно курдов может быть менее твердой, чем кажется. Возможно, она в конечном счете смягчится, приняв во внимание слабость их позиций в регионе.

Сирийские курды

Отрадным для нее прецедентом может стать референдум о независимости в иракском Курдистане прошлой осенью. Иракские курды не только не добились независимости, но встретили решительное и единодушное сопротивление со стороны России, США и ЕС (помимо своих традиционных региональных оппонентов в лице Турции, Ирана, Сирии и Ирака). Иными словами, есть основания полагать, что нынешнее турецкое наступление — это прежде всего, жест, демонстрирующий силу, но при этом Турция сама выглядит уязвимой.