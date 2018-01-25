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25 января 2018, 10:18
Владимир Высоцкий кино театр

«Я должен первым быть на горизонте»

Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
фото: SomeTimes

25 января исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Легендарный актер Театра на Таганке, исполнитель главных ролей в «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и многих других фильмах. Автор-исполнитель собственных песен под гитару. Кумир молодежи 70-х — 80-х. И просто яркий человек той эпохи. «Полит.ру» вспоминает самые известные песни Высоцкого.

Актер был известен как в СССР, так и во Франции.

В американском фильме «Белые ночи» есть сцена, где Барышников танцует под одну из песен Высоцкого.

Высоцкий охотно давал интервью и, конечно, пел под гитару.

Многие его песни и сейчас звучат на радио и ТВ. Среди них — песни о любви к супруге, французской актрисе Марине Влади.

Популярность привела к тому, что на Высоцкого даже делали пародии, что его искренне возмущало.

У артиста можно найти песни почти на все случаи жизни. О друзьях.

Об алкоголизме.

О войне.

Многие из них — со свойственным поэту надрывом, но есть и красивые лирические композиции.

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