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26 января 2018, 11:26
Калужская область

Анатолий Артамонов встретился с представителями регионального Интернет-сообщества

Анатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
kremlin.ru

25 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел встречу с блогерами, ведущими наиболее заметные страницы в социальных сетях, и руководителями ряда Интернет-изданий региона. Со стороны регионального правительства участие в мероприятии принял министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Встреча прошла в качественно новом формате: за чашкой чая обсуждались наиболее актуальные темы. В их числе – возможность выстраивания доверительных отношений с подрастающим поколением, ситуация в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, рост бюджетных доходов за счет окончания льготного периода предприятий новой экономики и благоустройство городов.

Один из участников встречи, ссылаясь на недавнее интервью губернатора федеральному изданию, попросил пояснить его позицию в отношении футбольных фанатов, которая вызвала неоднозначное отношение читателей. Анатолий Артамонов сразу обозначил свою позицию в отношении агрессивно настроенных фанатов, стиля их поведения и степенью опасности для окружающих: «Я сам болельщик, с большим удовольствием посещаю почти все матчи нашей футбольной команды. Сижу на той трибуне, где все болельщики - люди, которые любят футбол, приходят, чтобы получить удовольствие, поболеть за своих любимых игроков и команду. Это абсолютно нормально. Но напротив нашей трибуны есть специальные огороженные зоны, где сидят фанаты. Мне обидно за них ­– их привозят в отдельных вагонах с антивандальными сидениями, с поезда ведут колонной до стадиона в специальный сектор, рядом стоит пожарная машина. К нам однажды приезжала команда из первой лиги, и агрессивные фанаты на моих глазах сожгли часть покрытия стадиона, на которое я по крохам собирал деньги. Третью часть этого покрытия мы были вынуждены заново переложить. Именно о них я говорил. И почему я должен относиться к этому явлению спокойно и с одобрением? Нет!»

Глава региона подчеркнул, что «сегодня не каждый родитель по этой причине отважится взять ребенка на стадион», но это не должно быть нормой. Анатолий Артамонов, говоря об агрессии футбольных фанатов, вспомнил ситуацию, возникшую в Малоярославце, когда бытовая ссора переросла в настоящее побоище по вине футбольных фанатов, заступившихся за одного из участников конфликта. Нельзя забывать и о трагедии в Одессе, унесшей в 2014 году жизни 42 человек, где также с участием футбольных фанатов, включившихся в политический процесс, произошла массовая драка.

В продолжение спортивной темы был поднят вопрос о строительстве в Калуге Дворца спорта на месте стадиона «Центральный». По словам одного из блогеров, это неудачное решение. В ответ Анатолий Артамонов привел ряд доводов, убеждающих в целесообразности перемен. В частности, существующие стандарты не позволяют использовать стадион для проведения профессиональных матчей из-за нехватки длины поля. Но и в случае его реконструкции, по требованиям санитарного надзора не будет возможности организовывать там матчи из-за недостаточной удаленности от жилых домов. «Что касается строительства Дворца спорта. Его 16-этажная часть задумана под интернат для ребятишек из районов нашей области. Речь идет об одаренных детях, которые уже имеют достижения в спорте. Ребята могут учиться в калужских школах, а жить здесь. Кроме того, этот комплекс будет находиться в пешеходной доступности для огромного количества горожан. Там будут заниматься тысячи людей», – пояснил губернатор.

В ходе встречи был затронут вопрос и о судьбе проекта по перепрофилированию здания бывшего городского рынка в культурный объект. Анатолий Артамонов отметил, что в настоящее время объявлен конкурс о концессии. Что будет на этом месте – вопрос пока не решен, предложения рассматриваются. «Если мы не найдем концессионеров, построим сами и будем эксплуатировать этот объект. Калужская область не такая уж бедная. Но рынка там точно не будет!», – обозначил принципиальную позицию глава региона.

Участники встречи оценили ее как интересную и результативную, выразив пожелание сделать мероприятие традиционным. В свою очередь Анатолий Артамонов заверил блогеров в готовности к общению и открытости.

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