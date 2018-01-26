Бывший губернатор Кировской области и экс-лидер «Союза правых сил» Никита Белых в пятницу, 26 января, выступил в Пресненском суде с последним словом. Его обвиняют в получении 600 тысяч евро в качестве взятки. Накануне гособвинитель попросила приговорить экс-губернатора к десяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей.

Белых говорил ровно час. В первую очередь он заявил, что ему «абсолютно не стыдно» за свою работу. «Это не значит, что все делалось идеально. Естественно, что-то не получалось, были ошибки. Но, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал: работал по 12-14 часов в сутки, вы видели мои графики, мы их исследовали — более 200 дней неиспользованного отпуска. Да и все свидетели в этом единодушны: все, что я делал, было направлено не на достижение личных корыстных целей. Вообще, ради денег нет смысла идти работать губернатором Кировской области», — заявил Белых в суде.

Белых заявил, что он стал губернатором для того, чтобы показать, что власть может быть другой, нежели ее воспринимает часть населения, — открытой, демократичной, направленной на решение задач народа и бизнеса. «Я старался работать открыто и прозрачно, принимать решения после многочисленных обсуждений, с учетом всех мнений и позиций. Любой человек мог обратиться ко мне со своими вопросами и проблемами — на улице, в магазине, в соцсетях», — рассказал Белых.

Н. Белых в суде / YouTube.com

По словам Белых, его запросы и потребности «достаточно скромны», и, чтобы удовлетворять их, он мог продолжать заниматься бизнесом, а вместо этого вкладывал в развитие региона заработанные средства. «Меня лично задели слова гособвинителя в прениях, что мои действия дискредитируют государственную власть. Коррупция как беременность. Нельзя быть чуть-чуть беременной и чуть-чуть коррупционером. Либо ставишь общественные интересы выше личных, либо нет. И берет ли конкретный представитель власти взятки — поверьте, людям известно», — сказал Белых.

Белых также извинился перед теми, кто ждал от его последнего слова политических заявлений, поблагодарил присылавших ему письма со словами поддержки, и пожелал процветания Кировской области.

Говоря о самом деле, Белых заявил, что стал жертвой «провокации» ФСБ. «В материалах дела нет даже намека на взятку. Есть просьба — я это подтверждаю — связанная с участием в благотворительных проектах, которая озвучивается Судгаймеру»​, — заявил экс-губернатор и напомнил о своем задержании с поличным в ресторане Lotte Plaza. «На видео- и аудиоматериалах нет никаких подтверждений, что я воспринимал подарок, врученный мне [Судгаймером] со словами "С днем рождения, Никита Юрьевич", как денежные средства», — заявил Белых.

Оперативники фиксируют следы краски на руках Никиты Белых / Кадр: YouTube

Доказательства своей вины Белых описывает с помощью анекдота. «Вспоминается старый советский анекдот, когда человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Когда он говорит, что не варил самогон, ему говорят: самогонный аппарат есть, этого достаточно. На что он отвечает, что пусть тогда арестовывают за изнасилование. Его спрашивают: вы кого-то изнасиловали? Он говорит: "Нет, но аппарат имеется"».

Напомним, Никиту Белых обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), которую он, как утверждает обвинение, требовал за покровительство предпринимателям Альберту Ларицкому и Юрию Судгаймеру и подконтрольным им структурам — Нововятскому лыжному комбинату, Нововятской лесной компании и Лесохозяйственной управляющей компании (УК «Лесхоз»). Всего Белых, по версии гособвинения, за 2012-2016 гг. получил три взятки по €200 тыс.

В июне 2016 года Никита Белых был задержан ФСБ в столичном ресторане при получении от Судгаймера 150 тысяч евро. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Белых от должности губернатора «в связи с утратой доверия».