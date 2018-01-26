5 января вышла книга о президенте США Дональде Трампе и его Белом доме, которая называется «Огонь и ярость». Эту книгу написал журналист Майкл Вульф. Скандальность начала назревать еще до ее выхода, потому что некоторые выдержки оттуда в порядке рекламы были опубликованы заранее. После выхода начался ажиотаж: книгу массово раскупали, ее обсуждали, адвокаты Трампа против нее возражали, то есть она стала громким событием, которое комментаторы теперь пытаются осмыслить.

Скандальная книга Вульфа наделала шуму в США и даже за их пределами, пишет Forbes. Число проданных печатных изданий исчисляется десятками тысяч, число проданных электронных книг — сотнями тысяч. Последовавший за выходом книги шквал политических споров всё еще не утих: его поддерживает и сам Трамп, утверждающий, что книга содержит ложь и что у Вульфа не было доступа к информации, на которую он ссылается. Вульф на это возражает (продолжая линию, намеченную в его произведении), что умственно неполноценному Трампу вообще нельзя верить. Правда, отмечает автор, во вступлении Вульф и сам оговаривал, что некоторые его источники давали противоречивую информацию.

Майкл Вульф, журналист

Между тем, автор задается вопросом, какова собственно реакция американской общественности на эту книгу, если отбросить сиюминутный ажиотаж и эмоциональные выплески. По этому поводу уже было проведено исследование на основании опроса Morning Consult/Politico.

Согласно этому опросу, только треть респондентов считают, что эта книга в некоторой степени заслуживает доверия. Четверть респондентов придерживаются мнения, что информация в книги вообще недостоверна или малодостоверна. 20% американцев, исходя из результатов опроса, вообще не слышали о книге Вульфа, а 22% не имеют мнения о ее достоверности. С учетом партийных симпатий отношение к книге распределилось предсказуемым образом. Из респондентов-демократов 46% склонны считать ее правдивой и 15% сомневаются в точности передачи информации. Среди республиканцев скептики составляют 38%.

По поводу медийной турбулентности в связи с книгой Вульфа высказалась также и японско-британская газета Financial Times. Автор пишет, что реакция на книгу сходна с реакцией на самого Трампа как медийного персонажа, одновременно развлекательного и зловещего. Главным источником гадостей в книге был бывший идеологический напарник Трампа Стивен Бэннон, ранее входивший в его администрацию. Насколько достоверно то, что именно Бэннон рассказал Вульфу факты, упомянутые в книге, автор не берется судить. Но, в сущности, в книге не сообщается ничего принципиально нового относительно того, что и так есть в медийном пространстве.

Дональд Трамп и Стивен Бэннон / ссn.com

Автор не сомневается в том, что броские информационные куски, из которых состоит книга, отбирались Вульфом пристрастно и, соответственно, в совокупности составляют гротескную картину. В этом карикатурном формате Трамп предстает политиком, который не в состоянии написать грамматически корректное предложение, не может прочитать до конца отчет и отчаянно презираем своей администрацией в полном составе. Едва ли руководство государства может действительно быть таким и при этом удерживаться у власти. Между тем, администрация Трампа вполне успешно выполняет свои функции, и по всей видимости, собирается работать и дальше.

На протяжении всего материала автор старается дать понять, что он сам очень не любит Трампа и идейно разделяет позицию Вульфа. Однако, по его мнению, карикатурный тон книги заведомо снижает ее ценность. В этом смысле куда более удачным начинанием автор считает книгу бывшего спичрайтера американского Белого дома Дэвида Фрама «Трампократия» (Trumpocracy), где Фрам по крайней мере пытается понять, как получилось, что такого плохого Трампа выбрали в президенты.