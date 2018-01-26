Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 января 2018, пятница, 15:06
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Более 8 тыс. младенцев родились в Перинатальном центре Тюмени в 2017 году
Сенатор Совфеда опроверг информацию об идее приравнять сожительство к браку
Профилактический рейд пожарной безопасности прошел по домам жильцов села Онохино (ФОТО)
32-летний тюменец задержан в подъезде дома с 2 граммами «спайса»
10 партий мяса из Казахстана без сопроводительных документов не пустили в Тюменскую область
Уголовного дела не будет: потерявший деньги тюменец не стал писать заявление на фирму «Гарант Финанс»
Тюменку обсчитали на 917 рублей в гипермаркете Магнит (ВИДЕО)
Тюменке продали 3 килограмма курицы на 1258 рублей в Магните (ВИДЕО)
Тюменке в Магните продали 3 килограмма курицы на 1200 рублей (ВИДЕО)
Тюменке в Магните продали 3 килограмма курицы на 1200 рублей (ФОТО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
26 января 2018, 11:41
Дональд Трамп США
Анна Сакоян

Книга о Трампе: Огонь, ярость, ажиотаж и результат

Старт продаж книги «Огонь и ярость»
Старт продаж книги «Огонь и ярость»
voanews.com

5 января вышла книга о президенте США Дональде Трампе и его Белом доме, которая называется «Огонь и ярость». Эту книгу написал журналист Майкл Вульф. Скандальность начала назревать еще до ее выхода, потому что некоторые выдержки оттуда в порядке рекламы были опубликованы заранее. После выхода начался ажиотаж: книгу массово раскупали, ее обсуждали, адвокаты Трампа против нее возражали, то есть она стала громким событием, которое комментаторы теперь пытаются осмыслить.

Скандальная книга Вульфа наделала шуму в США и даже за их пределами, пишет Forbes. Число проданных печатных изданий исчисляется десятками тысяч, число проданных электронных книг — сотнями тысяч. Последовавший за выходом книги шквал политических споров всё еще не утих: его поддерживает и сам Трамп, утверждающий, что книга содержит ложь и что у Вульфа не было доступа к информации, на которую он ссылается. Вульф на это возражает (продолжая линию, намеченную в его произведении), что умственно неполноценному Трампу вообще нельзя верить. Правда, отмечает автор, во вступлении Вульф и сам оговаривал, что некоторые его источники давали противоречивую информацию.

 
Майкл Вульф, журналист

Между тем, автор задается вопросом, какова собственно реакция американской общественности на эту книгу, если отбросить сиюминутный ажиотаж и эмоциональные выплески. По этому поводу уже было проведено исследование на основании опроса Morning Consult/Politico.

Согласно этому опросу, только треть респондентов считают, что эта книга в некоторой степени заслуживает доверия. Четверть респондентов придерживаются мнения, что информация в книги вообще недостоверна или малодостоверна. 20% американцев, исходя из результатов опроса, вообще не слышали о книге Вульфа, а 22% не имеют мнения о ее достоверности. С учетом партийных симпатий отношение к книге распределилось предсказуемым образом. Из респондентов-демократов 46% склонны считать ее правдивой и 15% сомневаются в точности передачи информации. Среди республиканцев скептики составляют 38%.

По поводу медийной турбулентности в связи с книгой Вульфа высказалась также и японско-британская газета Financial Times. Автор пишет, что реакция на книгу сходна с реакцией на самого Трампа как медийного персонажа, одновременно развлекательного и зловещего. Главным источником гадостей в книге был бывший идеологический напарник Трампа Стивен Бэннон, ранее входивший в его администрацию. Насколько достоверно то, что именно Бэннон рассказал Вульфу факты, упомянутые в книге, автор не берется судить. Но, в сущности, в книге не сообщается ничего принципиально нового относительно того, что и так есть в медийном пространстве.

 
Дональд Трамп и Стивен Бэннон / ссn.com

Автор не сомневается в том, что броские информационные куски, из которых состоит книга, отбирались Вульфом пристрастно и, соответственно, в совокупности составляют гротескную картину. В этом карикатурном формате Трамп предстает политиком, который не в состоянии написать грамматически корректное предложение, не может прочитать до конца отчет и отчаянно презираем своей администрацией в полном составе. Едва ли руководство государства может действительно быть таким и при этом удерживаться у власти. Между тем, администрация Трампа вполне успешно выполняет свои функции, и по всей видимости, собирается работать и дальше.

На протяжении всего материала автор старается дать понять, что он сам очень не любит Трампа и идейно разделяет позицию Вульфа. Однако, по его мнению, карикатурный тон книги заведомо снижает ее ценность. В этом смысле куда более удачным начинанием автор считает книгу бывшего спичрайтера американского Белого дома Дэвида Фрама «Трампократия» (Trumpocracy), где Фрам по крайней мере пытается понять, как получилось, что такого плохого Трампа выбрали в президенты.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Екатерина Гордон в новой шубке
Екатерина Гордон внезапно отказалась от участия в выборах
Дмитрий Песков
Кремль ответил на обвинения СМИ Голландии в атаках хакеров из РФ
Майнинг биткоинов
Минкомсвязи составило инструкцию по выявлению майнеров
Дмитрий Песков
Песков призвал не слушать обвинения в экспорте угля из КНДР
А.Навальный в суде
Президиум ВС РФ утвердил отстранение Навального от выборов
15:00 Измерена сила пинка у младенцев в утробе матери
14:45 Песков призвал не слушать обвинения в экспорте угля из КНДР
14:44 Посол США попросил встречи с чиновниками и министрами РФ
14:36 Кремль ответил на обвинения СМИ Голландии в атаках хакеров из РФ
14:10 Создателей «Формы воды» обвинили в плагиате

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Чернов
Чернов Михаил Семенович
26 января 1941 года родился Михаил Чернов, саксофонист, бывший участник группы ДДТ.
14:06 СМИ сообщили о неудавшейся попытке Трампа уволить спецпрокурора Мюллера
13:43 ЦИК отменил регистрацию Удальцова доверенным лицом Грудинина
13:25 Госдума законодательно уравняла волонтеров и добровольцев
12:52 Президиум ВС РФ утвердил отстранение Навального от выборов
12:41 Минкомсвязи составило инструкцию по выявлению майнеров
12:34 Создан биосенсор для определения концентрации ванилина
12:30 Госдума узаконила штрафы для перекупщиков билетов на ЧМ-2018
12:03 В пробке из «брошенных» поездов в Кузбассе застряли 30 тысяч вагонов
12:00 Екатерина Гордон внезапно отказалась от участия в выборах
11:43 В Госдуме назвали «глупостью» обвинение в экспорте угля из КНДР
11:38 СМИ сообщили о ДТП с участием машины из кортежа Трампа
11:29 Рекордным по длине прочитанным геномом стал геном мексиканской амбистомы
11:15 Виктор Ан обратился к главе МОК за разъяснениями
10:58 Спецслужбы США получили сведения о российских хакерах от голландской разведки
10:41 Атомщики перевели часы Судного дня на холодную войну
10:26 В Великобритании ждут «тысячи жертв» в случае удара России
10:03 Владелец пропавшего судна «Восток» пересказал последний разговор с капитаном
09:58 ЕСПЧ назвал Россию лидером по числу нарушений прав человека
09:35 Адвокат Захарченко пожаловался Путину на несправедливый суд
09:25 Moody's пересмотрело прогноз рейтингов России в лучшую сторону
09:00 Трамп согласился дать гражданство 1,8 млн мигрантов
08:41 В Южной Корее во время пожара погиб 41 человек
08:29 Задержанному в Луганске россиянину на Украине дали 10 лет тюрьмы
08:14 Порошенко в Давосе отказался понимать русский язык
25.01 20:59 В Белоруссии отменили налог на тунеядцев
25.01 20:41 Верховный суд Чечни оставил под арестом главу местного «Мемориала»
25.01 20:18 Собчак привлечет на кампанию 140 млн рублей
25.01 19:59 Не попавшим на Игры россиянам организуют альтернативные соревнования
25.01 19:48 В Турции опровергли прекращение поставок немецких танков из-за Африна
25.01 19:24 Центробанк выступил против большинства операций с криптовалютами
25.01 19:15 ОКР назвал участников Олимпиады-2018
25.01 19:03 Путин выразил соболезнования мужу Людмилы Сенчиной
25.01 18:58 Twitter не нашел доказательств вмешательства России в Brexit
25.01 18:46 МИД предостерег россиян от поездок за границу
25.01 18:27 Авиастроители рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским лайнером
25.01 18:22 Минкульт пообещал возбудить дело за показ «Смерти Сталина»
25.01 18:08 Совфед переназначит главу КС РФ 31 января
25.01 18:05 Европейский центробанк сохранил ставку на нулевом уровне
25.01 17:51 В Москве показали запрещенную к прокату «Смерть Сталина»
25.01 17:39 Поставщики программ для Пентагона раскрыли их уязвимости Москве
25.01 17:16 Росстат зафиксировал снижение реальных доходов четвертый год подряд
25.01 17:06 Спасатели опровергли спасение экипажа пропавшего в Японском море судна
25.01 17:00 ФАС отказалась вмешиваться в порядок выдачи прокатных удостоверений
25.01 16:46 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый крадущий деньги вирус
25.01 16:45 Макрон приедет в Россию в конце мая
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.