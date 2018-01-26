Рынок Р2Р-кредитования в России вскоре будет отрегулирован: Центробанк подготовил законопроект, касающийся краудфандинга (взаимного кредитования). Документ предусматривает, в частности, не только строгий учет средств и отчеты компаний о своей деятельности, но и ограничения на сумму вложений.

Законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» опубликован на сайте ЦБ. Согласно документу, краудфандинговая платформа обязана регистрироваться как юридическое лицо и состоять в реестре операторов инвестиционных платформ, создаваемом Центробанком, причем объем ее собственных средств должен превышать 5 миллионов рублей.

О необходимости регулирования сферы краудфандинга ЦБ заговорил еще в 2015 году. При этом он ссылался на то, что нужно повышать прозрачность рынка и оперативно откликаться на недобросовестные практики, пишет газета «Коммерсантъ». Однако идея некоторое время не находила воплощения.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Киселев Сергей/АГН "Москва"

Что касается представленного сейчас законопроекта, то он во многом закрепляет сложившуюся практику: те, кто пользуется краудфандингом, как правило, ведут учет поступлениям и сообщают, на что именно пошли те или иные суммы. Однако документ предполагает, что для одного инвестора сумма вложений в течение года в один проект не может превышать 50 тысяч рублей, а общая не может быть более 500 тысяч рублей. По оценке опрошенных газетой экспертов, это ограничение является слишком жестким.

В то же время законопроект предусматривает, что краудфандинговые площадки получат и новые возможности: в частности, они смогут предоставлять свою инфраструктуру для эмиссии и обмена токенов инвестиционного проекта. Ожидается, что Центробанк протестирует основные положения законопроекта на 12 крупнейших платформах и что тестирование начнется после 1 февраля.

В ЦБ считают, что новые законодательные нормы снизят «риски, связанные с развитием данного сегмента». В то же время не факт, что будет принят именно этот вариант проекта закона: еще одну его версию разработало Минэкономики, и разногласия между документами существенны.

Прокомментировать инициативу для «Полит.ру» согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер». По его оценке, особой потребности в таком регулировании пока нет, так как краудфандинг в России не слишком популярен. Однако этот законопроект разработан в русле других документов, нацеленных на ужесточение контроля в финансовой сфере, а в перспективе – на увеличение собираемости налогов.

«Если посмотреть на законодательные инициативы почти в любых сферах, связанных с финансами, то станет ясно, что они направлены на ужесточение контроля. Это касается криптовалют, это касается краудфандинга, это касается регулирования микрофинансовых организаций.

Офис банка «БФГ-Кредит», лишенного лицензии ЦБ РФ Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Отчасти в этом есть рациональное зерно, поскольку действительно довольно часто такого рода новые инструменты используются для того, чтобы заниматься откровенным мошенничеством. Поэтому регулятор так стремится это ограничить. С другой стороны, такого рода излишне жесткие ограничения все ведут к определенному снижению экономической активности, так что здесь достаточно важно становится соблюсти какой-то разумный компромисс. А по поводу новых инструментов выработать компромисс достаточно непросто.

Дело в том, что в России вообще краудфандинг – скорее, экзотика, чем популярный инструмент. Он очень слабо распространен – на порядки меньше, чем в развитых странах, так что, по большому счету, какой-то необходимости регулировать его пока вообще нет. Но учитывая то, что идет общее ужесточение прежде всего фискального законодательства, есть основания полагать, что это желание все зарегулировать есть желание облегчить сбор налогов и пополнение бюджета.

То есть разрабатываемые в последнее время законопроекты во многом являются обеспечительными мерами для того, чтобы можно было повышать налоговую нагрузку. И при этом все инструменты – даже те, которые только потенциально могли бы быть использованы для снижения налоговой нагрузки, – превентивно подвергаются такого рода давлению.

Почему краудфандинг так мало распространен в России? Скорее, по историческим причинам, нежели по экономическим. Мы просто не привыкли такой форме. В России вообще большая часть финансовых инструментов, кроме банковских, не является очень распространенными – что фондовые рынки, что краудфандинг. Это инструмент, знакомый буквально для 1% населения.

Изменится ли такое положение дел со временем? Думаю, оно изменится настолько нескоро, что пока рано даже предполагать, когда именно это может случиться. Есть такое условное понятие, как "дальнее будущее". Вот когда-нибудь в дальнем будущем это случится. Неясно только, когда оно наступит.

Так что законопроект по регулированию Р2Р кредитования выглядит именно просто хорошо укладывающимся в общую картину, а не посвященным актуальным вопросам. Явно есть ожидания увеличения фискальной нагрузки – и все, что только можно, заранее готовят к этому.

Взаимные фонды PROInvestment Zen/flickr.com

Существуют ли условия, при которых краудфандинг в России все же стал бы востребованным? Тут нужен целый комплекс условий – это, так скажем, пока не есть привычка общества. Так что понятно: активно применяться в стране краудфандинг будет очень нескоро. Насколько нескоро, что в самом деле преждевременно эти сроки обсуждать.

Вполне очевидно, что пока просто идет планомерная подготовка законодательства к усилению фискальной нагрузки, а краудфандинг здесь пока – десятая спица в колесе, он всего лишь прошел заодно с остальным, сам по себе он как инструмент в России не является очень существенным.

Вот недавно взялись за регулирования рынка платежных сервисов – там тоже, как вы знаете, планируются ужесточения, и очень большие ужесточения. Скорее всего, этот рынок в результате сократится если не на половину, то на треть. И с точки зрения последствий это будет даже куда важнее, чем ограничения в области краудфандинга. А все это происходит одновременно именно потому, что программа вся одновременно и реализуется», – сказал Сергей Хестанов.