Опубликован подготовленный Министерством финансов РФ совместно с Банком России законопроект «О цифровых финансовых активах». Он определяет набор понятий и описывает ограничения, с которыми придется иметь дело при использовании криптовалют и токенов.

Проект закона можно посмотреть на сайте Минфина. При его публикации ведомство указало, что разошлось в подходе к вопросу с Центробанком: тот предлагает больше ограничений, разрешая сделки по обмену на рубли, валюту или иное имущество лишь в отношении токенов, Минфин же полагает, что реалии не требуют подобного сужения, так как сделки с криптовалютами уже широко распространены.

Опрошенные газетой «Коммерантъ» эксперты сошлись во мнении: проект нуждается в серьезной коррекции, причем с учетом мнений рынка. Сам же Минфин подчеркивает, что проект будет «способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации».

Документ в первую очередь вводит основные понятия сферы: цифровой транзакции, майнинга, смарт-контракта, токена, криптовалюты, цифрового кошелька и т.д. При этом цифровой финансовый актив признается имуществом, а токены и криптовалюты – видами такого актива. Он также устанавливает, что покупка и продажа цифровых активов возможна только через операторов (биржи и брокеров), а майнинг, согласно законопроекту, приравнивается к предпринимательской деятельности (причем вопросы налогообложения такой деятельности не затронуты).

Подача налоговой декларации / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Документ устанавливает требования к процедуре выпуска токенов, публичной оферте и инвестиционному меморандуму в рамках ICO. Он также оговаривает, что использование криптовалют на территории России в качестве законного средства платежа не предполагается. Между тем депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение парламентариев законопроект о введении в Гражданский кодекс понятия «крипторубль» и предложил сделать его именно законным средством платежа в стране.

«Крипторубль – цифровой финансовый актив (криптовалюта) — аналог рубля, имеющий хождение на территории Российской Федерации, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Данный цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в Российской Федерации», – цитирует интернет-издание «Лента.ру» пояснения депутата.

Опрошенные информационным агентством РБК эксперты скептически оценили некоторые положения законопроекта. В то же время представители бирж, которые, согласно документу, могут стать «операторами обмена цифровых активов», восприняли идеи законопроекта одобрительно. Так, в ассоциации участников финансового рынка «НП РТС», контролирующей Санкт-Петербургскую биржу и электронную систему «Восход», журналистам информагентства заявили, что «создание регулируемой системы снизит риски для инвесторов и будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественного финансового рынка».

Кстати сказать, защитить россиян от рисков, сопряженных с ростом интереса к криптовалютам, призвал и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: вступая 25 января в Совете Федерации, он заявил, что государство должно ограждать человека от чрезмерных рисков и «прямого обмана», потому что у людей из-за криптовалют порой «просто крышу сносит» и они вкладывают туда деньги и теряют их.

Побеседовать с «Полит.ру» по поводу законопроекта и его ключевых положений согласился Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Он напомнил, что документ был подготовлен по поручению президента Путина.

Константин Корищенко

«Начнем с того, что существует поручение президента РФ по криптовалютам от 10 октября 2017 года. В частности, глава государства тогда поручил правительству совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как «технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт»), исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации. Именно это было сделано в законопроекте.

В нем разделяется понятие «криптовалюты» и «токены». Критерий, по которому происходит разделение, – это то, что криптовалюта не имеет эмитента. Она создается в результате осуществления некоторого компьютеризованного процесса. А токен – это актив, корый выпускается неким юридическим лицом; собственно, это лицо и является получателем средств в связи с этим активом. Это не самая очевидная разница, тем более, что в рамках мира криптовалют часть вопросов еще находится в процессе обсуждения. Между криптовалютами и токенами знака равенства нет: это, по сути, разные активы в контексте закона и в контексте сегодняшнего существующего мира криптовалют.

Это определено в самом начале документа, а третьей статьей законопроект фактически устанавливает правило выпуска токенов. Так что его можно считать и «законопроектом о токинизации», а не только документом о криптовалютах, на которых сосредоточились СМИ.

Есть же говорить о покупке и продажи криптовалют, то, как предлагает этот законопроект, производить эти операции будет можно только через посредников, операторов обмена; ими могут быть брокеры, дилеры, Форекс-дилеры либо организаторы торговли – то есть, по сути, профессиональные участники, осуществляющие посредническую деятельность на рынке ценных бумаг либо, «биржи». Так что, если совсем упростить, покупка и продажа цифровых активов, согласно законопроекту, должна осуществляться в том же порядке, в котором должна осуществляться покупка и продажа ценных бумаг. Что это дает? Определенную процедуру контроля, несколько большую упорядоченность и защищенность для участников.

Ключ с брелком биткоина / flickr.com

Здесь есть еще один очень важный пункт, который следует иметь в виду: в законопроекте написано, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации. Ключевое слово тут – «законным». Что это значит? Законным средством платежа является то, что в соответствии с российским законодательством выступает в таковой роли. Это – рубль. В некоторых случаях можно расплачиваться иностранной валютой – например, в магазинах беспошлинной торговли на территории РФ. При этом иностранная валюта не является законным средством платежа.

Думаю, что когда в Госдуме предлагают создать некий «крипторубль» и сделать его «законным средством платежа» на территории страны, то понятие «законный» просто употребляется не в том смысле. Иначе это было бы достаточно странно. Даже в Японии, где криптовалюта признана средством платежа, она не является законным средством – ее обращение только допускается (точно так же, как у нас допускается иностранная валюта). В законопроекте Минфина речь идет именно том, что криптовалюты находятся в этом пограничном положении: они могут использоваться как средство платежа, но не являются законным средством платежа.

Подводя итоги: основная особенность законопроекта заключается в том, что в нем содержится определение базовых понятий в сфере и описаны определенные особенности обращения с цифровыми финансовыми активами. И сделано это во исполнение поручения президента. Да, по поводу майнинга в документе, может быть, не очень многое разъяснено, но ясно, что будут выходить и другие законопроекты. А пока важно было ввести понятийный ряд. Ну, он и введен; дано определение эмиссии токенов; и, фактически, произведено приравнивание цифровых финансовых активов к ценным бумагам», – сказал Константин Корищенко.