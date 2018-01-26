Те, кто постоянно работают с ФАС знают, что основная часть деятельности организации скрыта от общественности не из-за какой-то секретности, а из-за масштаба работы. Индивидуальный предприниматель-монополист? Монополии в деревнях с населением в несколько сотен человек? Всем этим занимается ФАС. Но иногда в ведомстве рождаются действительно крупные проекты реформ.

Так, например, в пятницу стало известно, что ФАС собирается резко ужесточить наказание за картельный сговор. Соответствующий пакет поправок уже внесен в правительство, пишут «Ведомости». Согласно протоколу совещания у первого вице-президента Игоря Шувалова, состоявшегося в декабре, правительство в целом поддержало инициативу ФАС, уточняет издание.

ФАС предложила ужесточить наказание за создание картелей для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров. За подобные действия максимальный срок тюремного заключения предлагается увеличить с четырех до восьми лет, а сумму штрафа — с 500 тысяч до 4 млн рублей. Как объяснил «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, «картельный сговор акционеров более опасен для общества, чем сговор рядовых сотрудников».

Начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев fas.gov.ru

Руководитель антимонопольной практики Goltsblat BLP Николай Вознесенский в разговоре с «Ведомостями» указал, что ответственность при такой реформе будет возлагаться на человека, который даже не может напрямую контролировать работу компании — это создаст большие риски. Пока нет однозначных критериев, что считать картелем, нельзя вводить такие жесткие наказания, особенно для членов совета директоров, которые вообще не участвуют напрямую в управлении бизнесом, уверен он.

В ведомстве предложили даже конфисковывать имущество, деньги и ценности, которые были получены благодаря картелю. Кроме того, срок давности за создание картеля может быть продлен с трех до пяти лет или до 10 лет, если будут обнаружены признак преступления.

Более того, ФАС рассчитывает на расширение своих полномочий. Руководство ведомства хочет, чтобы его сотрудники могли изымать документы во время проверок, а также получать данные от оперативников.

В 2016 году антимонопольное ведомство возбудило более 330 дел против картелей. О том, что ФАС готовит ужесточение антикартельного законодательства, стало известно еще в октябре 2017 года. Предполагается, что поправки вступят в силу в марте 2018 года.

Выступление Владимира Путина на форуме Федеральной антимонопольной службы «Неделя конкуренции в России» kremlin.ru

А «Коммерсантъ» в пятницу пишет, что ФАС намерена усилить подписанный в конце 2017 года указ Владимира Путина о национальном плане развития конкуренции на 2018–2020 годы. От запланированного на март Госсовета служба ожидает новой порции поручений президента по развитию конкуренции в России. Также ведомство, по словам Игоря Артемьева, уже подготовило черновик пятого «антимонопольного пакета», посвященный цифровизации экономики.

В ФАС, как пишет издание, рассчитывают, что Госсовет позволит службе реализовать свои амбиции на участие в экономической повестке — по мнению Артемьева, его ведомству «будет отведена одна из важных ролей наряду с Минэкономики». Среди реформ, на участие в которых претендует ФАС, — упразднение закона о естественных монополиях, начиная с разделения бизнесов внутри компаний.